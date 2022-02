Od roku 2027 si možná Češi už v obchodech nekoupí vejce od slepic z klecových chovů. Od tohoto termínu totiž pro české zemědělce začne platit zákaz takových chovů. Stále ale hrozí, že by nakupující v obchodech přesto mohli produkty od zvířat zavřených v malých klecích sehnat. Z dovozu. Změnit to může nová legislativa Evropské unie, která by tento způsob chovu zvířat - například nosnic, králíků, kuřat, slepic, hus či kachen - mohla od stejného termínu zakázat celoevropsky. Evropští poslanci v úterý ve Štrasburku učinili další výrazný krok k tomu, aby zákaz opravdu začal od roku 2027 platit.

Konkrétně schválili zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) Evropského parlamentu. Ta mimo jiné nastiňuje, co by nová legislativa ohledně zákazu klecových chovů měla řešit.

„Zemědělský výbor žádá Komisi, aby předložila revizi legislativy do konce roku 2023. Tomu musí předcházet dopadová studie založená na nejnovějších poznatcích, která zohlední všechny možnosti i dopady přechodu na alternativní způsoby chovů. Zpráva výboru AGRI začlenila většinu toho, co pro zlepšení chovů zvířat požadují občané i organizace na ochranu zvířat," uvedla například česká europoslankyně Michaela Šojdrová, která se tématu věnuje dlouhodobě.

Podle zprávy i názoru Šojdrové by se životní podmínky zvířat mohly zlepšit i bez toho, aby zemědělci museli zdražovat - a aby tím pádem zdražily jejich produkty v obchodech. „Myslíme si, že to je zvládnutelné," řekla Šojdrová ve Štrasburku Deníku.

Příval ukrajinských vajec

Jako hlavní podmínku pro to, aby začal od roku 2027 v celé unii platit zákaz klecových chovů, vidí tvůrci schválené zprávy podporu zemědělců. „Chceme lepší životní podmínky pro zvířata, ale musíme si být vědomi dopadů. Že nás to něco bude stát. Přechod na nové alternativní způsoby chovu bude vyžadovat nové investice. A my počítáme s tím, že v rámci Společné zemědělské politiky i v rámci národních investic, například z Fondu obnovy, je možné tyto prostředky zemědělcům poskytnout. Respektive, že je musíme poskytnout," okomentovala Šojdrová.

Podpora zemědělců je důležitá i podle eurokomisařky Věry Jourové. „Byla jsem ráda, když jsme v Komisi schválili, že přislíbíme legislativu, která zlepší podmínky pro chov hospodářských zvířat. Doufám, že vývoj půjde směrem k tomu, že se některých praktik zbavíme, ale s tím, že budeme myslet na to, jaké by mohly být kompenzace pro případ, kdy se bude přecházet z klecových chovů na jiný typ chovu," řekla Jourová Deníku.

Jak přesně by kompenzace pro zemědělce mohly vypadat, zatím v úterý schválená zpráva neřešila. Konkrétní nástin má přinést dopadová studie, která bude hotová do konce roku 2022.

Právě finanční podpora pro zemědělce by však měla zabránit tomu, aby chovatelé kvůli přechodu z klecového chovu na jiný krachovali.

Ruku v ruce s ní pak má podle zprávy jít zákaz dovozu produktů z klecových chovů ze třetích zemí, pokud by takový chov byl zakázán v Evropě. Mezi zemědělci totiž panuje obava, že pokud by evropští chovatelé museli přejít na jiný, než klecový způsob chovu, do unie by mohla začít proudit levná "klecová" vejce a zvířata právě z dalších států. Zjednodušeně řečeno - lidé by si sice už v obchodech nekoupili produkty z klecových chovů ze států Evropské unie, ale stále by sehnali takové výrobky ze států, které v unii nejsou.

Očekává se, že by takové byly levnější, a evropští zemědělci by jim cenami z neklecových chovů nedokázali konkurovat. „Tady je náš postoj úplně jasný. Po finanční podpoře zemědělců je reciprocita, zákaz dovozu, druhou podmínkou pro přijetí legislativy. Obava z dovozu mezi zemědělci panuje, protože by k nám po zákazu mohl začít směřovat například z Ukrajiny," uvedla Šojdrová.

Podle zprávy by tedy ideálně v roce 2027 měla z pultů obchodů v celé unii zmizet veškerá klecová vejce ze všech států i další produkty od zvířat, chovaných v klecových chovech.

Nejednotná Evropa

Přesto, že pro přijetí zprávy ohledně budoucí legislativy o zákazu klecových chovů, hlasovala nakonec většina europoslanců, názor na ni jednotný v Evropském parlamentu není. Proti se stavějí výrazně například polští poslanci.

Polsko je totiž svými klecovými chovy známé. „Část závěrů zprávy považuji za správné, ale nepodporuji verzi zcela skoncovat s klecovým chovem," vyjádřil se třeba polský europoslanec Krzysztof Jurgiel.

Proti zprávě hlasovali například i čeští Piráti a to i přesto, že jejich zástupci se obecně již dříve vyslovili pro zákaz klecových chovů. „Zpráva měla původně pojednávat o tom, jak zlepšit život hospodářských zvířat. Ale dokument ve výsledku řeší hlavně to, jakým způsobem je náročné zemědělství či jak zaručit na trhu větší konkurenci, místo otázek, pro které byla původně určena. A z toho důvodu, že se vůbec nevěnuje nebo velmi málo se věnuje té problematice, které má, tak budeme hlasovat proti," vysvětlil pro Deník před hlasováním Marcel Kolaja.