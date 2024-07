Děkanský chrám sv. Bartoloměje, který je od nepaměti hlavní dominantou a nejcennější architektonickou památkou Kolína, stojí v nadmořské výšce 210 metrů na nejvyšším místě historického jádra města. Unikátní je celý areál tzv. chrámového návrší, který prošel v letech 2018 až 2020 rozsáhlou a velmi zdařilou revitalizací.

Na prvopočátky projektu vzpomíná farář Ján Halama: „Když jsem do farnosti v roce 2016 nastoupil, kostel nebyl v havarijním stavu, ale některé investice bylo třeba zajistit. Uvědomoval jsem si, že nejdůležitější věcí v kostele jsou varhany, a ty byly opravdu ve fatálním stavu,“ řekl.

Nástroj byl naposledy upravován v sedmdesátých letech minulého století, a to na něco, co sloužilo pro vše možné, jen ne pro potřeby kostela a věřících. „Hodně tónů nebylo, zvuk byl mdlý a vše rozežrané. A když se objevila možnost dotace z Evropské unie, říkal jsem si, že kvůli těm varhanám bychom to měli podniknout. Věděli jsme, že město bude opravovat prostory vedle kostela, tak vznikla myšlenka na to navázat. Nakonec vznikl koncept, že zrestaurujeme varhany, doděláme stavební práce a zrestaurujeme to, co se nepodařilo dotáhnout do konce,“ dodal Halama.

Město a církev jednaly společně

V areálu chrámu byly realizovány dva významné evropské projekty. Tím prvním byla v letech 2015 až 2020 Revitalizace areálu sv. Bartoloměje, která stála více než 86 milionů korun a fondy Evropské unie na ni přispěly městu Kolín částkou přesahující 73 milionů korun.

„Projekt řešil stavebně technickou a památkovou obnovu vybraných objektů a prostranství v areálu chrámu, tedy zvonice, kostnice, staré školy a parteru. Hlavním cílem projektu byla stavební obnova areálu a zároveň zpřístupnění některých dosud nedostupných prostor areálu. Projekt měl za cíl využít kulturní potenciál památky pro celoroční poskytování kulturních a vzdělávacích služeb veřejnosti,“ uvedl Michael Kašpar, starosta Kolína.

Druhý projekt, za kterým stála Římskokatolická farnost Kolín, nesl název Svatý Bartoloměj – Kolínský gotický skvost, a dokončen byl vloni. Jeho celkové náklady přesáhly 61 milionů korun a evropská dotace činila téměř 52 milionů korun. Hlavním záměrem tohoto plánu byla obnova a oživení chrámu a jeho využití pro duchovní a kulturní služby. Součástí bylo také zatraktivnění chrámu pro veřejnost a otevření dosud nepřístupných prostor.

O významu kostela svědčí i fakt, že je na seznamu národních kulturních památek. Z gotické stavební fáze se zde dochovalo trojlodí s dvojicí osmibokých západních věží. Ve čtrnáctém století byl pak Petrem Parléřem vybudován zcela nový, vysoký, „katedrální“ chór s věncem kaplí.

„Projekt památkové obnovy areálu vznikal od roku 2015. Více jak dva roky (2018–2020) probíhala revitalizace areálu, předmětem celého projektu byla stavebně-technická a památková obnova vybraných objektů a prostranství – zvonice, kostnice, staré školy a parkánů. Došlo rovněž k předláždění vnější plochy kolem kostela a výměně osvětlení,“ připomněl farář Ján Halama.

Opravená kostnice

Důkladnými restaurátorskými pracemi prošla rovněž unikátní barokní kostnice. Zásadní rekonstrukce se dočkala zvonice, kde je v prvním nadzemním podlaží vystaven restaurovaný chrámový poklad. Dále zde je otevřeno lapidárium a expozice zvonů. Vnější ochoz pak nabízí krásný výhled na centrum města.

Zrekonstruována a zpřístupněna je i stará farní škola s moderní interaktivní expozicí o slavných osobnostech a událostech z historie města Kolína. „Kompletní obnovy se dočkaly vnitřní i vnější hradby, zelené parkány prošly terénními a sadovými úpravami, nyní zvou k procházce a relaxaci u bylinkové zahrádky či v rozáriu,“ podotkl starosta.

Rekonstruovaný kolínský chrám sv. Bartoloměje získal nominaci na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021 a ve stejném soutěži pak cenu hejtmanky.

