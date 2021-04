Co se děje na Slovensku.Zdroj: Deník

V takovém počasí máte proto často chuť trávit čas venku, sednout si na pivo či víno na korzu na břehu Dunaje, které se čím dál více stává novým centrem města. Při práci či zábavě v okolí Dunaje ale záhy narazíte na problém - komáry. Řeka má spoustu slepých ramen a přítoků a těm kousavým potvorám se právě v takovém teplém a vlhkém klimatu náramně daří.

V minulosti Bratislava s komáry nic nedělala, když došlo k jejich přemnožení, vyhlásila se kalamita a aplikoval se škodlivý chemický postřik.

Letošní postup má být jiný. Součástí oficiálního webu hlavního města se nedávno stala podstránka "lovci-komarov". Ta vyzývá dobrovolníky, aby monitorovali ve stojatých vodách výskyt larev komárů a fotili jejich hemžení do městské aplikace. Město bude na základě podnětů dobrovolníků zasahovat a biologickými postřiky ať již přímo nebo drony larvy likvidovat.

Sama snaha hubit larvy komárů biologickými postřiky není originální. Kousek dál proti proudu Dunaje v Rakousku podobný postup aplikují už téměř dvě desítky let. Co je ale nové, je styl komunikace, který Bratislava zvolila. Celý web je připravený v budovatelském retrostylu v narážce na boj proti imperialistickým broukům, tedy mandelinkám bramborovým v padesátých letech minulého století. Stránkou prostupuje vtip, nadhled, velmi dobrá grafika a texty. Trochu si dělá legraci sama ze sebe.

Výsledkem je, že čtenáře lovci-komarov zaujme natolik, že se nejeden vyrazí do přírody motivovaný na bod číslo jedna: “Žufanky pripraviť!” Pozor, nejedná se o výzvu k pití nápoje známého jihomoravského výrobce lihovin, ale o výzvu k přípravě naběračky, kterou se mají z vody nabírat vzorky larev komárů.

Rád bych se mýlil, ale myslím, že podobný web na neatraktivní téma, zpracovaný v atraktivním duchu, v Česku nejen v rámci internetových prezentací měst neexistuje. Zkuste se ostatně do stránky www.bratislava.sk/sk/lovci-komarov sami začíst, budete se určitě bavit.

Autor je šéfredaktorem slovenského ekonomického týdeníku TREND

Nová rubrika U sousedů

Co se děje u sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo doyen naší rubriky Vladimír Majer z jižních Čech. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata, a je možné, že časem přibereme ještě další kolegyně, či kolegy. Přejeme hezké nedělní počtení.