Neb nejste tam od toho, abyste prosazovali svůj názor. Ale proto, abyste našli shodu. To platí jak při summitech EU, tak při dalších jednáních. „Pokud opravdu něco potřebujete posunout, dělá to za vás někdo z některého jiného členského státu. Protože vy jste ta země v čele EU,“ říká bruselský diplomat.

Jenomže v Evropské unii většinou nestačí, když se na něčem usnesou členské státy. Je tu ještě stanovisko Evropského parlamentu a také původní návrh Evropské komise. Obecně platí, že když Evropská komise něco navrhne, tak Evropský parlament toho chce výrazně více, než navrhla Komise. A členské státy naopak o dost méně oproti dosavadnímu stavu. Mezi tím se v takzvaném trialogu hledá kompromis.

Diplomatický úspěch. Česko v Unii vyjednalo „konec“ klasických aut

Za členské státy vyjednávají diplomaté, ve finále velvyslanci, předsedající země. Protože je jednání opravdu hodně, jsou velvyslanci za členskou zemi dva. V českém případě jednička Edita Hrdá a dvojka Jaroslav Zajíček. Zatímco Hrdá prosadila neuvěřitelně bleskové sankce proti Íránu, Zajíček dotáhl trialog těžkých jednání o spalovacích motorech.

Spalovací motory jsou pro Česko přitom asi nejožehavější částí obřího klimatického balíku Fit for 55.

Jenže noty, co jde uhrát, už byly dány. Ve výsledku to znamená, že výroba aut se spalovacími motory i v Česku v roce 2035 ukončí. Protože to je stanovisko členských států. V těžkých jednáních se zástupci Evropského parlamentu podařilo ponechat jen otevřená dvířka pro syntetická paliva. A k přehodnocení EU, kdyby se ukázalo, že se to nestíhá. Nic víc. Přesto je to pro Česko obří úspěch v jeho předsednické roli EU. Vyjednalo to!

Co vás zajímá na Evropské unii?



Stojíme o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Co dobrého vám přineslo členství Česka v EU? Čím vás Unie zklamala a čím vás štve? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů, a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie? Co vám přináší možnost pracovat a žít kdekoli v Evropské unii? Měli by mít mladí Češi nadále možnost studovat na vysokých školách v celé Evropské unii? Jak vám pomohlo, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů do zemí EU? Je dobře, že Unie zakáže plastové příbory a brčka? Mělo by Česko přestat těžit uhlí, jak to požaduje Brusel? Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz