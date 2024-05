Zástupci členských států Evropské unie dnes v Bruselu potvrdili shodu na konečné podobě migračního balíčku. Češi se podle informací ČTK zdrželi, proti bylo Maďarsko a Polsko. Dnes schválený postoj států bloku je definitivní, nová migrační a azylová pravidla už jen formálně schválí unijní ministři, konkrétně na jednání ministrů financí příští týden v úterý. Evropský parlament balíček podpořil na plenárním zasedání na začátku dubna.

Vlajky Evropské unie a České republiky | Foto: Shutterstock

Série norem počítá mimo jiné s efektivnějšími kontrolami migrantů i s rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Zavádí také princip, že těm zemím unie, které jsou přetíženy migračním tlakem, solidárně pomohou ostatní buď tím, že od nich část migrantů převezmou, anebo je podpoří finančně či materiálně.

V Evropském parlamentu bylo hlasování o balíčku, který tvoří deset legislativních návrhů, dramatem do poslední chvíle. Podpora pro všech deset předpisů totiž nebyla vůbec jistá a jednotlivé frakce počítaly každý hlas.

Na dnešním jednání takzvaného Coreperu II, tedy velvyslanců členských států EU, se zástupci zemí zabývali přípravou jednání ministrů na příští týden. Postoje jednotlivých zemí ukázaly právě i to, jaké budou postoje ministrů při formálním schválení příští týden. Nečeká se tedy, že by balíček následně neprošel. Maďarsku a Polsku se nepodařilo přesvědčit další státy, aby společně vytvořily blokační menšinu. Slovensko dvě části paktu odmítlo, u zbývajících se zdrželo.

Na konečné podobě migračního a azylového paktu se vyjednavači Evropského parlamentu, španělského předsednictví jako zástupce členských zemí bloku a Evropské komise (EK) dohodli loni v prosinci. Česko, které mělo k tomuto kompromisu výhrady, se pak 8. února zdrželo, když dohodu v Bruselu potvrdili velvyslanci zemí EU.

Česká vláda tehdy dospěla k závěru, že finální podoba paktu o migraci a azylu je pro Českou republiku horší než ta, na níž se Česko podílelo v době svého předsednictví. České ministerstvo vnitra uvedlo, že reformní kroky jsou méně ambiciózní, než Česko očekávalo, zvyšuje se administrativní zátěž a snižuje možnost efektivně bránit nelegální migraci už na vnější hranici Evropské unie.

Česko podle informací ČTK své výhrady zopakovalo i v prohlášení, které připravilo ministerstvo vnitra a které Praha prezentovala už na únorovém jednání. V dokumentu Česko odůvodňuje své hlasování a zmiňuje, že kompromisní podoba z trialogu není úplně podle představ české vlády.

Výsledná podoba migračního balíčku EU je podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) více byrokratická a oslabuje proti původnímu návrhu povinnou hraniční proceduru. Je to ale důležitý první krok k efektivnímu řešení nelegální migrace. Rakušan to ve středu sdělil ČTK v reakci na to, že zástupci států Evropské unie dnes potvrdili shodu na konečné podobě balíčku. Potvrdil, že Česko se zdrželo.

Podle expremiéra a předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše způsobila podobu balíčku vláda Petra Fialy (ODS), Česko mělo hlasovat proti. Kabinet zradil české občany, řekl Babiš ČTK. „Celé to způsobila Fialova vláda a především Vít Rakušan během českého předsednictví (v druhé polovině roku 2022), kdy to celé připravili a migranty do Evropy pozvali,“ napsal ČTK Babiš. „Že se teď zdrželi, je ve výsledku úplně jedno, měli být proti jako celá V4,“ uvedl