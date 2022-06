Česká republika se stala jednou z nejpostiženějších zemí v současné uprchlické krizi z Ukrajiny. Na českém území se registrovalo asi 300 tisíc běženců. Mnoho se jich ale vrátilo na Ukrajinu, mnoho pokračovalo dál, především do Německa. Neví se také, jak dlouho u nás ukrajinští běženci, kteří tu nyní jsou, zůstanou.

Bek: Ruská agrese je šancí, jak EU zbavit závislosti na fosilních palivech

Velkým fenoménem této krize, způsobené ruskou agresí, je to, že drtivou většinu utečenců tvoří ženy a děti, jejichž muži zůstali na Ukrajině a velká část z nich bojuje proti ruské agresi. Z toho vyplývá mnoho věcí, například to, že mnohé ukrajinské ženy neplánují v Česku dlouhodobě zůstat. Otázkou také je, zda plánovat přijímání českých dětí do škol a školek po září tohoto roku a zda pořádat vůbec kurzy češtiny a zapojovat ukrajinské běžence do mnohdy velmi rigidního českého sociálního systému.

Pak je tu také otázka celého systému „dočasné ochrany“ v rámci EU, který má pouze roční platnost s možností prodloužení o další rok a není definitivním řešením situace uprchlíků.

Jak se to zatím v Česku a konkrétně v Jihočeském kraji daří? Kde vzít na integraci peníze? A jaké budou dopady na pracovní trh nebo školství? Přijďte diskutovat v rámci Konference o budoucnosti Evropy, tentokrát v Českých Budějovicích.

Zdroj: David Šoun

Hosty dnešní debaty, která se koná od 16:00 do 17:30 v Horké vaně v centru Českých Budějovic, jsou Tomáš Chovanec, náměstek primátora Českých Budějovic pro sociální věci a školství (HOPB), Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity ČB, Tomáš Zdechovský, europoslanec (KDU-ČSL, EPP), Volodymyr Melnychuk, uprchlík z Ukrajiny a pracovník v Poradně pro cizince a migranty a Budlana Baldanová, interkulturní pracovnice. Debatu moderuje Luboš Palata z Deníku.

