Český prezident Petr Pavel podpořil v Bruselu korespondenční volby, které více než půl milionu Čechů žijících v zahraničí výrazně ulehčí volby do českých orgánů. V budoucnu by tak mohli více ovlivnit dění v Česku. Nyní jich na velvyslanectvích volí jen zlomek.

Prezident Petr Pavel se v Bruselu setkal s krajany | Foto: Deník/Luboš Palata

Při prezidentských volbách na počátku roku dostal od bruselských a belgických Čechů generál Petr Pavel téměř stoprocentní podporu. „Pro Babiše hlasovali jen dva Češi. Po volbách byla hodně zábavná debata na téma, kdo by to asi tak mohl být,“ řekla jedna mladá Česka, která už několik let pracuje v Bruselu.

Jenže volební účast nebyla taková, jaká mohla být, protože i v Belgii se může hlasovat pouze na zastupitelských úřadech a cesta někdy až z druhého konce země může odradit. Proto i v Belgii, stejně jako jinde v zahraničí, hlasovala jen menší část Čechů, kteří zde žijí a mají české občanství.

Své o tom ví sám Pavel, který strávil přes třináct let v zahraničí, větší část z toho v Belgii. „Když jsem chtěl splnit svoji občanskou povinnost a jít volit, bylo to často velmi složité,“ popsal.

Především z toho důvodu a nikoli proto, aby podpořil „své voliče“, je Petr Pavel jednoznačně pro přijetí zákona, který by korespondenční volby ze zahraničí umožnil. „Třináct let jsem strávil v zahraničí. Považuji to nejen za férové, ale za naprosto správné,“ uvedl v pátek před novináři v Bruselu.

Petice krajanů

Pavlovu pátečnímu vyjádření předcházela petice, kterou mu ve čtvrtek večer předali belgičtí krajané na recepci v Pražském domě v Bruselu, kde se sešlo více než sto pozvaných zástupců zdejší české komunity. Po úvodu, v němž Pavel vzpomínal na víc než deset let, které pracovně v belgické metropoli strávil, mu petici s podpisy mnoha krajanů předala spolu s několika zdejšími školáky zakladatelka zdejší České školy bez hranic Dagmar Straková.

„Bylo by třeba, aby se kladné dopady korespondenční volby dostaly k českým občanům doma v Česku. Aby přestali věřit dezinformacím,“ vysvětlila ze svého pohledu Straková to, co nejvíce brání přijetí zákona v České republice.

O přijetí zákona, který by korespondenční volbu umožnil, probíhá nyní tvrdý souboj v Poslanecké sněmovně. Na přijetí zákona se dohodla koalice premiéra Petra Fialy (ODS). Opozice, protože nemá dostatek hlasů a na své straně nemá evidentně ani prezidenta, se přijetí zákona o korespondenční volbě snaží zabránit obstrukcemi.

Pro opoziční strany v čele s hnutím ANO je totiž zákon nevýhodný, protože mají mezi většinou nadprůměrně vzdělanými českými voliči žijícími v zahraničí minimální podporu. Proto se snaží přijetí zákona, který by vládním stranám mohl přinést až několik set tisíc nových hlasů, zabránit za každou cenu.

Vládní strany naopak chtějí zákon prosadit. Jak řekl předseda hnutí STAN Vít Rakušan, vládní poslanci jsou kvůli přijetí zákona ochotni v parlamentu i několik nocí přespávat, pokud to bude nutné.

Pavel jednal se špičkami Unie

Předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová přijede 2. května do Prahy, oznámil v pátek český prezident Petr Pavel na závěr své třídenní návštěvy Bruselu. Tam se měl původně sejít vedle dalších špiček institucí Evropské unie také s německou političkou, ta však kvůli narození vnuka narychlo zamířila do Německa a schůzku zrušila.

S Pavlem si však v pátek telefonovala a podle ČTK nabídla náhradní schůzku v Praze. Sama von der Leyenová po telefonátu uvedla, že poděkovala za českou „vytrvale pevnou solidaritu s Ukrajinou“.

S předsedou Evropské rady Charlesem Michelem probíral Petr Pavel politiku EU vůči Číně. „Čína bude mít snahu měnit pravidla hry, bude tlačit na změnu pravidel k obrazu svému. Pokud nechceme opustit náš systém, musíme vytvořit protiváhu. Nezvládne to ani EU, ani izolované USA. Měli bychom překonávat rozdíly v pohledu na Čínu a spolupracovat jak s USA, tak s demokraciemi, jako je Japonsko, Austrálie nebo Nový Zéland,“ uvedl po jednání.

S předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou, s níž se sešel u bruselské lavičky Václava Havla, řešil Pavel otázku regulace migrace a solidarity. Uvedl, že Česko by mohlo solidárně pomáhat na hranicích EU, včetně finanční pomoci.