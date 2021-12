Pokud porovnáme situaci ve Velké Británii se současným vývojem v České republice je podle docenta Martina Balíka šance, že se situace kolem další vlny covidové pandemie už nebude zhoršovat.

„Zažíváme takový vrchol, kdy dochází k zploštění pozitivit. Počet lidí, kteří neprošli vakcinací, není nevyčerpatelný. Za tím, co tady teď vidíme, stojí určitá nedisciplinovanost českého národa a pravidel, které jsme si tu nastavili. Kvůli tomu jsme v rychlosti podzimního nárůstu počtů nákazy trochu vynikli,“ uvádí docent Balík.

Jako katastrofickou nevidí ani situaci s proočkovaností. „My jsme teď někde na 71 procentech, blízko evropskému průměru. To zas není tak tragické číslo, aby to vysvětlilo, že jsme v počtu nárůstu případů covidu jedni z nejhorších,“ uvádí Balík.

Důvodem je podle Balíka to, že nedodržujeme dnes ani to, co už bylo nařízeno. „Když přijdu dnes do restaurace, tak se mi téměř nestane, aby mě někdo kontroloval, zda mám covid pas, nebo to dokonce zkontroloval pomocí aplikace. To je zcela výjimečná situace. Možná se vám to stane v Praze, ale mimo Prahu nikde,“ říká docent Balík.

Především u kategorie přes 65 let by Balík přitvrdil v tlaku na očkování, protože u této části obyvatelstva výrazně klesá imunita. „Tato část populace by měla být naočkována v míře blízké sto procentům,“ uvádí. „Chybí 350 tisíc nenaočkovaných lidí v této kategorii. Je to největší dluh, který tu dnes máme,“ dodává.

Velkým problémem podle Balíka je, že za lidi, kteří prodělali covid, jsou v Česku uznávány statisíce těch, kteří prodělali velice lehkou formu covidu, která jim přitom nevytvořila protilátky. „Tito lidé jsou pak zdrojem nákazy a přitom mají 180 dní takové postavení, že se ani nemusí testovat,“ varuje Balík. „Bylo by daleko rozumnější, kdyby prodělání covidu, bylo určeno na základě přítomnosti protilátek,“ uvádí docent Balík.

„Jsem pro vakcinaci, ale určitě ne pro souběh vakcinace s chorobou,“ dodává. „Musí tam být tří až šestiměsíční odstup,“ tvrdí k vakcinaci po prodělané chorobě Balík. „I proto jsem vždy orodoval za to, aby vakcinovali v první řadě praktici.“

Antigenní testy jsou lepší

Docent Balík, který se pohybuje v klinické praxi, uvádí, že velice špatné je také to, že v Česku dáváme přednost PCR testům před antigenními.

„To špatné, co jsme si zafixovali, je, že antigenní testy jsou nespolehlivý šunt dovezený z Číny. Ono to ale dnes už vůbec není pravda. Budoucnost v diagnostice je jednoznačně na straně kvalitních antigenních testů, které jsou vyráběny také v Evropě, nebo v Jižní Koreji. A které mají senzitivitu 90 % a specificitu (vybrání případů, kdy nemoc nenastává) 97 % procent a více,“ tvrdí Balík.

Podle něj používání antigenních testů, vedle toho, že výrazně zlevní diagnostiku, ji také výrazně urychlí a v kombinací s detekcí protilátek pomůže včasné léčbě a jejímu správnému nastavení.