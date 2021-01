Očkovat by se měl nechat každý Čech, kterému v tom nebrání zdravotní důvody. Jen dostatečné pročkování populace ochránit společnost před návratem pandemie. Na tomto postoji se v debatě Cafe Evropa shodli profesorka Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České republiky a profesor Václav Hořejší, molekulární imunolog z Ústavu molekulární genetiky. Mediálním partnerem debat Café Evropa je Deník.cz.

Hořejší šel ve svém pohledu na vakcinaci ještě dál, když prohlásil, že by mělo být povinné. „Je to jako se zapínáním bezpečnostních pásů v autě. O tom také nikdo nedebatuje,“ uvedl profesor Hořejší. Předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová k tomu dodala, že očkování navíc nechrání jenom toho, kdo se nechá naočkovat, ale i jeho okolí a společnost jako takovou.

Očkovací pas EU jen tak nebude

Povinnému očkování odporovala místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, podle níž je třeba v Evropské unii zachovat dobrovolnost vakcinace proti koronaviru. „Odpor proti očkování je třeba řešit přesvědčováním,“ uvedla Jourová. Postavila se i proti tomu, aby v Evropské unii byly nyní zavedeny „očkovací průkazy“, které své nositele zvýhodnily například při cestování. „Mohlo by se nám v letní turistické sezóně stát, že tady bude skupina lidí, kteří se naočkovat chtějí, ale na které se prostě do prázdnin ještě vakcína nedostane,“ zdůvodnila svůj postoj Jourová.

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti, ji doplnila, že debaty na toto téma jsou mezi členskými státy Evropské unie teprve v počátcích. „Stále tu ještě nemáme ani stav, kdy by si členské státy mezi sebou uznávaly PCR a antigenní testy,“ uvedl Hrdinková.

Vakcín bude na jaře dost

Během hodinu a půl dlouhé online debaty se také hovořilo o relativním nedostatku vakcín v Evropské unii. Účastníci debaty se shodli, že ve chvíli, kdy bude pro použití v Evropské unii schválena vakcína firmy AstraZeneca to zřejmě nejen vyřeší otázku dostatku vakcíny, ale také zrychlí očkování. Podle Mileny Hrdinkové je důležité, aby nenastala situace, že nedostatek vakcíny odradí od očkování tu část Čechů, která se nyní chce nechat očkovat.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová k tomu ale uvedla, že během jarních měsíců by vakcíny mělo být v EU dostatek i pro rychlé tempo očkování. Tématem debaty byly také dezinformace kolem očkování. Profesorka Zažímalová vyzvala v této souvislosti k větší aktivitě české státní orgány, aby se dalo fakty a vysvětlováním dezinformační vlnám o očkování efektivně čelit.

Další debata bude o klimatických změnách

Debatu Café Evropa: „Vakcína proti koronaviru – mýty a fakta", pořádalo zastoupení Evropské komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci s Eurocentrum Praha a Europe Direct Česká republika. Debatu moderoval evropský editor Deníku Luboš Palata. Další debata Café Evropa se koná už příští týden 28.1. od 18 hodin. Tématem bude osobní zodpovědnost v době klimatické krize. Hostem bude například pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

