Bitcoin, ethereum či ripple. Kryptoměny a vitruální měny se rychle šíří světem. Evropa si položila otázku, zda by nebylo na čase na to zareagovat a v rámci Evropské unie k tomu nevytvořit alternativu v podobě virtuálního eura jako další možné kryptoměny.

Evropská unie by mohla vytvořit vlastní kryptoměnu | Foto: Shutterstock

Oproti například bitcoinu, který je měnou sice extrémně rostoucí, ale také extrémně nestabilní, s obrovskými výkyvy hodnoty, by naopak virtuální euro mělo být stejně stabilní jako dnešní euro.

Evropský parlament zařadil debatu o virtuálním euro na program své dubnové plenární schůze, jako jeden z bodů debaty o regulaci kryptoměn. „Digitální euro by bylo penězi centrální banky. Kryla by jej tedy centrální banka a navržené by bylo podle potřeb občanů: bylo by bezrizikové a zohledňovalo by ochranu jejich soukromí a osobních údajů,“ uvádí ve své zprávě k virtuálnímu euru Evropská centrální banka (ECB). „Centrální banky mají mandát zachovávat hodnotu peněz, ať už ve fyzické, nebo digitální podobě,“ pokračuje ECB.

Euro za 22,97. Koruna je vůči evropské měně nejsilnější za téměř 15 let

„Digitální euro by bylo stejně bezpečným, snadno použitelným a levným platebním prostředkem, jako je dnes hotovost,“ tvrdí ECB. „Pro základní platby by jej lidé mohli používat bezplatně a platit by se s ním dalo v celé eurozóně,“ dodává banka, která by o krypto euru měla rozhodnout do října.

Konec soukromí?

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa plány ECB na virtuální euro v zásadě podporuje. „Je třeba se vyrovnat se vzestupem digitálních měn, které mohou ohrozit stabilitu tradičních finančních systémů,“ uvedl pro Deník. „Slabou stránkou je ztráta soukromí. Nechci se dostat do situace, kdy ztrátu svobody omlouváme ochranou bezpečnosti,“ říká Peksa. „ECB musí technicky zajistit anonymitu používání digitálního eura,“ uzavírá.