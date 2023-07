Hlavně česká část německo-české Labské cyklostezky má velmi kolísavou a často zcela nedůstojnou úroveň. Přitom je to nejdůležitější cyklistická spojnice Česka s Německem i se Západem.

Co se děje v NěmeckuZdroj: DeníkV pátek jsem kompletní českou částí toku Labe dokončil po roce své putování podél této víc než tisíc kilometrů dlouhé řeky. Pokud jedete na kole a snažíte se jako já téměř vždy dodržovat trasu Labské cyklotrasy, tak se vám to ještě asi o tři sta kilometrů protáhne.

Evropská Labská cyklotrasa má v Česku pyšně znějící název 2. Člověk by proto očekával cyklostezku té nejvyšší evropské úrovně. Jde o navíc regulérně nejoblíbenější cyklostezku v Česku i Německu. Ve středních Čechách je její návštěvnost přes 100 tisíc cyklistů ročně, což se vyrovná těm nejpopulárnějším památkám, které v Česku máme. Navíc je to ekologický a zdravý druh turistiky, který by měl mít a oficiálně také má státní i evropskou podporu.

Takže na Labské cyklotrase čekáte něco jako cyklistickou dálnici, nebo cyklistickou obdobu trasy rychlovlaku TGV. Místo toho vás místy čeká pěšina trávou, hliněný tankodrom plný výmolů, něco, co kdysi bývalo silnicí nebo neznačené bludiště. Heslo internetových stránek cyklostezky „1300 km plných překvapení“ tak nabývá hodně ironickou podobu.

Samozřejmě, ne sice vždy a všude, ale velmi často je propastný rozdíl mezi českou a německou částí cyklostezky. Ne že by v Německu bylo všechno dokonalé, ale nic není úplný průšvih. Proto na německé části Labské cyklotrasy vidíte převážně treková cestovní kola. Dává to logiku, kdo si pamatuje ze školy něco o valivém odporu, tak ví, že široké pláště s velmi hrubým vzorkem vám na kole seberou pořádnou část vašich sil. Jenže Čech, který nemá horské kolo, jako by nebyl. V Německu jsou horská kola spíš výjimkou.

Aby to Češi vyvážili, kupují si horská elektrokola, často v podobě hovadských strojů s patnáct centimetrů širokými pneumatikami. A pak machrují. Dokud jim nedojde baterka, protože pak jsou zralí na odtah. V Německu naproti tomu na elektrokolech jezdí v drtivé většině důchodci nad sedmdesát.

Cyklistický ráj, a hned peklo

Jednu výhodu ale český přístup, který se podobá ježdění traktorem po dálnici, přece jen má. Protože na české části Labské stezky se bez větší logiky střídají skvělé úseky cyklostezky, kde potkáte i cyklisty na silničních galuskových speciálech, střídají s úseky, na nich by se nedaly pořádat ani závody v cyklokrosu. Obecně platí, že čím dál od hranice s Německem a z dosahu cykloturistů přijíždějících z Německa, tím horší je Labská cyklostezka.

I v Ústeckém kraji, který zdá se jediný pochopil význam Labské cyklostezky jako taháku proti turisty, se najde pár ostudných úseků. Ale to není nic proti tomu, co na vás čeká v Polabí a dál směrem ke Krkonoším. Hlavně za mělnickou „odbočkou“ cyklostezky směrem na Prahu. Za soutokem s Vltavou je totiž ten poměr opačný. Najde se pár dobrých, opravených úseků, ale pak je to najednou takový průšvih, kdy i s horským kolem máte obavy, jestli dojedete. Samozřejmě jsou alternativy, zajížďkou po normálních silnicích, velmi často nejen zcela bez cyklopruhů, ale i s velkým provozem aut.

Proč Labe prohrává s Dunajem

Samostatnou kapitolu je pak značení, někde dokonalé, jinde zcela chaotické, nebo chybějící. O nějaké cyklistické infrastruktuře, opravnami kol, informačními tabulemi počínaje a občerstveními nekonče, ani nemluvě. V okolích Hradce, Ústí, Poděbrad a na pár dalších místech je to sice chvilkami paráda, pak ale najednou přijde desítky kilometrů trvající poušť. V tomto směru má ale co dohánět i střední část Labské cyklotrasy v Německu.

Shrnuto a podtrženo. Labská cyklotrasa, která má v kráse přírody, měst i zajímavostí všechny předpoklady být konkurencí svého slavnějšího dunajského protějšku, je ve svém současném stavu především ve vzdálenější české části ostudou česko-německých vztahů. Neproměněnou šancí a ukázkou mizerné práce českého státu a jeho orgánů, ministerstvem dopravy počínaje. Kdybychom ve stavu, v jakém máme Labskou cyklostezku, nejdůležitější a vlastně jedinou zásadní cyklospojnici Česka s Německem a se západní Evropou, měli české dálnice do Norimberku a Drážďan, tak dodnes jezdíme směrem na Západ ne osobními auty, ale traktory.

