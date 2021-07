O tom, že letecká doprava je v poměru k počtu úmrtí a vzdálenosti nejbezpečnějším druhem dopravy, ví asi každý. Stále více lidí, kteří se zajímají o ekologii a globální změnu klimatu, však také ví, že letecká doprava je i výrazným znečišťovatelem životního prostředí. Uhlíková stopa, kterou za sebou nechává, mnohonásobně převyšuje negativní vliv cesty autem, nebo vlakem.

Podle studie o dopadech jednotlivých druhů dopravy, kterou si letos na jaře nechal vypracovat Evropský parlament, se emise skleníkových plynů z mezinárodní letecké dopravy za poslední dvě desetiletí více než zdvojnásobily.

Levné aerolinky přinesly tvrdý pád cen. Cesta tak dnes nejen časově, ale i cenově vychází často lépe než obdobná cesta autobusem nebo po železnici.

I když se letecká doprava stále podílí na emisích skleníkových plynů jen 3,5 procenta, jde o nejrychleji rostoucí zdroj znečištění.

EU zdaní kerosin

Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je dosavadní stav, kdy nebyla na letecká paliva v Evropské unii žádná daň. Evropská komise příští týden zveřejní plán, který by to měl změnit. „Vyjmutí leteckého paliva ze zdanění není v souladu se současnými výzvami a politikami v oblasti klimatu,“ uvádí dokument, z kterého cituje agentura Reuters. Unijní daňová pravidla tak podporují fosilní paliva na úkor ekologických zdrojů energie, a je třeba druh paliv změnit tak, aby podporovala cíle EU v oblasti klimatu.

Od roku 2023 by tak letecké palivo mělo v rámci Evropské unii přijít o nulovou daň. Každý další roky by pak daň měla růst o desetinu. Jaká by měla být konečná výše letecké daně zatím nebylo stanoveno. Cílem této změny je přimět letecké společnosti, aby začaly přecházet na udržitelná paliva, jako je například e-kerosin. Ten se zatím na spotřebě leteckých paliv v Unii podílí pouhým jedním procentem.

O tomto kroku se uvažovalo ještě před koronavirovou krizí. Podle tehdejších výpočtů deníku Financial Times by se při zdanění leteckého kerosinu ve výši 330 eur (8490 korun) na tisíc litrů cena letenek zvýšila o deset procent na průměrných 333 eur. Počet cestujících v letecké přepravě by se pak snížil o 11 procent. Problém je, že v leteckém průmyslu pracuje v EU 3,2 milionu lidí, z nichž by desetina byla propuštěna.