Prezident by naopak podpořil ústavní novelu, která by definovala manželství jako svazek muže a ženy. "Chtěl bych oznámit, že pokud takový zákon opravdu dostanu na stůl, budu ho vetovat," uvedl Zeman. Stejnopohlavním párům podle něj náleží všechny výhody v rámci registrovaného partnerství. "Ale rodina je svazek muže a ženy. Tečka," doplnil. Faktem však je, že zákon bude podepisovat už Zemanův nástupce, nikoli současný prezident.

Podle předsedkyně Sněmovny a spolupředkladatelky příslušné novely Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) není Zemanův postoj k uzákonění manželství i pro homosexuály příliš významný. Projednávání předlohy podle ní patrně přesáhne jeho mandát, uvedla ČTK. Také premiér Petr Fiala (ODS) se domnívá, že projednávání zákona ve Sněmovně nebude krátké. "Určitě nás čeká debata v Poslanecké sněmovně, která nebude jednoduchá. Není to téma, které by rozdělovalo politické spektrum podle jednotlivých stran," řekl Fiala novinářům.

Novelu občanského zákoníku, která by umožnila manželství stejnopohlavních párů tento týden obdržela Sněmovna. Podepsalo ji po jednom poslanci z klubů STAN, TOP 09, Pirátů, ODS a ANO.

Komentátor Deníku Martin Komárek Zemanovo stanovisko rozporuje. „Vyjděme ze dvou zaručeně pravdivých předpokladů. Náš stát je sekulární. Dává sice plnou náboženskou svobodu občanům, sám se však žádným náboženstvím neřídí. A zadruhé, je liberální. Lidem je povoleno vše, co neubližuje druhým,“ uvádí Komárek. "Je nad slunce jasné, že slovo manželství pro homosexuální svazky žádnému heterosexuálovi neubližuje. Proto má být povoleno. Ano, tak prosté to je, milý Watsone,“ dodává Komárek.

Zatímco v Česku se politici stále nemohou shodnout, jak zákonně řešit svazky homosexuálů, Evropská unie se chce postarat o to, aby homosexuální páry při pohybu napříč Evropou netrpěly tím, že každý stát má, co do jejich práv jako manželů nebo rodičů, jiné zákony. Na jedné straně stojí moc jednotlivých národních států nad rodinnou politikou a na straně druhé ochrana práv LGBTQ+ komunity a potírání diskriminace.

