Internet v Unii dál zůstává svobodným prostorem, tvrdí kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Podle něj se podařilo nastavit pravidla pro největší korporace jako Google nebo Apple. „Evropa trpěla tím, že tyto korporace mají dominantní pozici a tuto pozici zneužívají,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Europoslanec Marcel Kolaja | Video: Deník/Luboš Palata

Když se snažím cizincům popsat, co je Pirátská strana, tak často uvádím, že jste ve frakci Zelených v Evropském parlamentu? Jste zelení?

Určitě nejsme čeští Zelení. V Evropském parlamentu je sedm politických skupin. K tomu, abyste takovou skupinu mohli vytvořit, platí poměrně striktní podmínky, které se týkají počtu europoslanců, počtu zemí, z kterých ty europoslanci pocházejí…

A Pirátů není v Evropském parlamentu dost, aby vytvořili svoji vlastní frakci?

Ano, nemáme ani dost europoslanců, ani zemí, z kterých bychom tu naši politickou skupinu složili. Z té nabídky sedmi politických skupin si tedy musíte vybrat. A vybrali jsme si tu, která nám nejlépe umožní prosazování našeho programu.

A jste s tím spokojeni?

Já jsem přesvědčen, že výsledky, které máme v oblasti ochrany soukromí, ochrany životního prostředí, v digitální transformaci, ochrany lidských práv, ukazují, že se nám velmi dařilo. Já sám jsem už pátým rokem členem předsednictva Evropského parlamentu a mohl jsem z této pozice řadu věcí přímo ovlivňovat.

Štrasburský parlament podpořil takzvané právo na opravu:

Radši spravit než vyhodit. Evropané získají právo na opravu, prospěje to přírodě

Například co?

V době, kdy jsem byl místopředsedou parlamentu, se podařilo prosadit, že schůzky s lobbisty jsou mnohem transparentnější. Dnes se občané mohou podívat u každé legislativy, kdo u koho lobboval. To do doby, než jsem se tím začal zabývat, nebylo.

Platí zároveň, že jste ve frakci Zelených těmi největšími liberály?

Je otázkou, jak to měřit. Ale je třeba říci, že jsme s kolegy z frakce Zelených na stejné lodi. Když se podíváte na statistiky hlasování, tak v 95 procentech případů hlasujeme stejně.

Takže přece jen jste Zelení…

V Česku jsme jediná autenticky liberální strana z relevantních politických sil.

No právě. Podle mých informací byste málem skončili v evropské frakci liberálů, kdyby tam nebyl Andrej Babiš a ANO. Bylo to tak?

No, ono tam to ANO už tehdy prostě bylo.

Teď to ale vypadá, že ANO z frakce liberálů kvůli Babišovi a jeho nadbíhání Viktoru Orbánovi vyloučí.

Z mého pohledu liberálové, neboli Obnova Evropy, pokud chtějí dostát svým hodnotám, by se skutečně měli zamyslet nad členstvím hnutí ANO ve svých řadách. Babiš například před slovenskými volbami veřejně podpořil velmi populistického kandidáta s nacionalistickou notou Roberta Fica a kritizoval kolegy ze své liberální frakce, tedy Progresivní Slovensko. Babiš také jel na slet ultrakonzervativních sil do Budapešti a tam se poplácával s Viktorem Orbánem, který je trojským koněm Putina v Evropě. Všechno to je proti hodnotám liberálů.

Počátkem června příštího roku se budou konat volby do Evropského parlamentu. K urnám zamíří i Češi:

Problémem voleb budou fake news a dezinformace, říká zástupce europarlamentu

Hlavním tématem Pirátů je svoboda internetu. Podařilo se udržet v Unii svobodný internet?

Máme jasný program, který se týká pravidel na internetu. My nechceme, aby internet byl chaotický prostor bez pravidel. Ale pravidla mají sloužit k tomu, aby prostor na internetu byl svobodný a aby na něm bylo chráněno soukromí lidí.

A podařilo se to udržet?

My jsme na tom pracovali celé toto funkční období. Já sám jsem pracoval na legislativě, která se jmenuje Akt o digitálních trzích. Podařilo se nastavit pravidla pro ty největší korporace jako Google nebo Apple. Evropa trpěla tím, že tyto korporace mají dominantní pozici a tuto pozici zneužívají.

Je svoboda internetu v Unii pod tlakem?

Já si myslím, že je pod tlakem celosvětově.

Celý rozhovor si poslechněte ve videu a podcastu Evropa pro Čechy:

Zdroj: Deník/Luboš Palata