Jsme nejvíce proevropská strana vlády, říká předsedkyně poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. | Audio: Luboš Palata

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se podíváme do budovy Poslanecké sněmony parlamentu České republiky, kde budeme hovořit s nejvýše postavenou ženou naší země Markétou Pekarovou Adamovou o evropské a české politice.

Unijní dohoda zlepší vracení migrantů, zdůrazňuje Pekarová Adamová

V podcastu se mimo jiné dozvíte, co vedlo Andreje Babiše k tiché podpoře obranné smlouvy s USA, kdy Česko přijme euro a co by už teď mohlo euro Čechům přinést za výhody. Co dělat s vlnou dezinformací mezi Romy a napětím v této komunitě, o tom, proč je migrační pakt EU pro Česko dobrý. Zastavíme se také u evropských voleb a u toho, zda bude za TOP 09 kandidovat prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Pobavíme se i o tom, proč je parlamentní diplomacie těžko nahraditelná a jakou roli sehrála ve vztazích s Tchaj-wanem.

