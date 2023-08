Předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro Deník říká, že migrační pakt by už dnes pomohl Česku se zvládnutím ukrajinské uprchlické krize.

Nejvýše postavená žena Česka, předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová ve videorozhovoru pro Deník hovoří o tom, co vedlo Andreje Babiše k tiché podpoře obranné smlouvy s USA | Video: Luboš Palata

Bylo příjemným překvapením, že hnutí ANO neblokovalo přijetí obranné dohody s USA? A je v tom naděje, že na úplně základních zájmech Česka se s ANO shodnete?Bylo by to příjemné překvapení, kdyby šlo u hnutí ANO o motivaci, která by byla dána národními zájmy. Tato smlouva je totiž v našem národním zájmu. A bylo by dobré, kdybychom se za takovými zájmy dokázali semknout. Ale z toho hnutí ANO určitě „nepodezírám“. Už proto, že někteří politici hnutí ANO hlasovali ve finálním hlasování proti této dohodě. Ale i proto, že motivace lídra ANO Andreje Babiše je mnohem banálnější.

A to jaká?

Taková, že si zjistil podle průzkumů veřejného mínění, že i jeho voliči tuto dohodu spíše podporují. Kdyby průzkumy vyšly ANO jinak, nezachovalo by se tak. To mě děsí. Protože to by neměla být motivace při politickém rozhodování a už vůbec ne o tak zásadních věcech.

Na druhou stranu, není dobrou zprávou, že většina Čechů obrannou smlouvu s USA podporuje?

Ano, to je dobrá zpráva. Zpráva o tom, že se většina občanů nenechá zmást ani tím obrovským množstvím mýtů a dezinformací, které se kolem smlouvy objevily. Je dobře, že v tomto směru má drtivá většina lidí jasno.

Proč se u migrační reformy Evropské unie hnutí ANO postavilo zásadně proti? Je to zase jen na základě výzkumu nálad mezi voliči ANO?

Andrej Babiš dlouhodobě sází na vyvolávání atmosféry strachu, kterou vybuzuje i Tomio Okamura a další. Babiš se chce ucházet o voliče, kteří na to slyší. A téma migrace se k tomu hodí, hodí se k tomu, nemluvit pravdu o tomto migračním paktu a dezinformovat. A to také Babiš dělá.

V čem je migrační reforma pro Česko dobrá?

Tak, jak zatím byla dojednána, ji ještě čeká další projednávání například v Evropském parlamentu, vychází z pozic vlády České republiky. Nejen vlády Petra Fialy, ale i z identických či podobných pozic vlády Andreje Babiše.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová AdamováZdroj: Deník/Radek Cihla

Není to navíc tak, že kdyby migrační reforma už teď platila, výrazně by nám pomohla se zvládnutím přílivu běženců z Ukrajiny?

Na prvním místě je třeba říci, že se zvládnutím té obrovské vlny uprchlíků z Ukrajiny pomáhají především občané a patří jim za to velký dík. To, že otevřeli své domovy, že pomáhají dlouhodobě, to je něco, na co můžeme být hrdí. A já na to hrdá jsem. Takže jim chci za to znovu poděkovat, protože těch díků není nikdy dost.

Pomohla by migrační reforma v situaci s Ukrajinci, která tady před rokem byla?

Ano, taková dohoda by pro nás určitě bývala byla pozitivní, protože to množství uprchlíků z Ukrajiny, kterým jsme poskytli ochranu, jde až někam k půl milionu lidí. Byť mnozí už pracují a tu naši pohostinnost nám vracejí, i tak potřebujeme nějaké prostředky k tomu, zajistit vše potřebné. A to také migrační pakt zohledňuje.

Je to tak, že kdyby se vlna utečenců z Ukrajiny v budoucnu zopakovala, směřovala by k nám po přijetí migračního paktu výrazně větší pomoc EU?

Ano, i na to se v migračním paktu myslí. Ale je třeba říci, že do Evropy přichází i migranti z jiných částí světa. My jako Česko jsme dlouhodobě byli proti kvótám, a ty tam, jak jsme to prosazovali, nejsou. A také jsme říkali, že migrační problém je třeba řešit už na vnější hranici EU. Abychom nemuseli uzavírat či zavádět kontroly na vnitřní hranici Unie, například na té se Slovenskem. Díky paktu se to bude dít, lidé bez práva na azyl budou zrychleně posíláni zpět.

Zdroj: Luboš Palata