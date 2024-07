Martin Hlaváček, znovuzvolený v červnových eurovolbách za hnutí ANO, se neujme druhého mandátu v Evropském parlamentu. Neumožní mu to závažné osobní důvody, uvedl na síti X. ANO získalo ve volbách sedm mandátů, prvním náhradníkem hnutí do europarlamentu je českobudějovický zastupitel Tomáš Kubín. Jeho vyjádření ČTK shání.

Hnutí ANO bude v novém Evropském parlamentu součástí frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe), v jejímž čele je šéf francouzského Národního sdružení Jordan Bardella. Místopředsedkyní se stala Klára Dostálová. Členy jsou dále čeští europoslanci z Přísahy a Motoristů Filip Turek a Nikola Bartůšek a také zástupci maďarské strany Fidesz současného premiéra Viktora Orbána, italské Ligy nebo Svobodné strany Rakouska (FPÖ).

Podílel se na vyjednávání společné zemědělské politiky EU nebo zajištění ochrany tradičních českých produktů. Od ledna do října 2012 byl náměstkem ministra zemědělství Petra Bendla (ODS) pro zemědělskou a rybářskou politiku EU, poté zamířil do soukromého sektoru. V Evropském parlamentu byl členem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.

Hlaváček mezi roky 2013 a 2019 působil jako člen představenstva a ředitel vnějších vztahů v tabákové společnosti Philip Morris. Rodák z Poličky absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, studoval i na univerzitě ve španělské Seville. Po škole zamířil do diplomacie, působil na české ambasádě v Aténách, v roce 2005 přešel na stálé zastoupení ČR v Bruselu, kde vedl úsek zemědělství a životního prostředí.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.