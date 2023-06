Martina Dlabajová a Dita Charanzová jsou v Evropském parlamentu jediní europoslanci za ANO už devátý rok. Teď Dlabajová exkluzivně pro Deník oznámila, že za hnutí už nebude příští rok kandidovat. Za jeden z důvodů uvedla rýsující se spojenectví ANO a SPD na české politické scéně, které pro ni vždy bylo zcela nepřijatelné. Charanzová svůj rozchod s ANO oznámila v úterý.

Europoslankyně Martina Dlabajová už nebude kandidovat za ANO. Vadí jí rýsující se spolupráce ANO s SPD. | Foto: se svolením Martiny Dlabajové

„Rozhodla jsem se, že do dalších voleb na kandidátce ANO už nepůjdu. V Evropském parlamentu strávím celkem deset let a je za mnou vidět kus práce. Děkuji mým voličům za důvěru, kterou do mě vložili a které si vážím. Zbývá mi ještě rok mandátu, abych dokončila vše, co jsem jim slíbila. Na to se budu soustředit. Předvolební kampaň přenechám jiným,“ řekla Dlabajová Deníku.

Zbylo dnes z hnutí ANO, za které jste kandidovala a byla zvolena do Evropského parlamentu před více než devíti lety, z té liberální protikorupční a proevropské strany, ještě vůbec něco? Kdy se to ve vás definitivně zlomilo? Když Andrej Babiš vystoupil na orbánovské konferenci v Budapešti?

S kolegyní Ditou Charanzovou zastáváme v Evropském parlamentu liberální a proevropskou politiku celých devět let. Nikdy jsme z tohoto kurzu neuhnuly a nebudeme to měnit ani do budoucna. Jsme součástí liberální frakce a obě nás nejen v parlamentu vnímají jako političky se silným liberálním cítěním. O správnosti liberálních hodnot přesvědčujeme i kolegy jak v parlamentu, tak doma. O definitivním zlomu bych nemluvila. Jestli budu, nebo nebudu kandidovat za ANO jsem poctivě zvažovala delší dobu. Ani jsem se neucházela o nominace krajů. Kdo jen trochu zná mou práci, nemůže ho výsledek mého rozhodnutí překvapit.

Europarlament byl proti zdanění vytápění, zdůrazňuje Dita Charanzová

Po posledních parlamentních volbách jste patřila mezi skupinu lidí spojených s ANO, kterým se podařilo zabránit vytvoření vlády Babišova hnutí s SPD Tomia Okamury. Bylo to už tehdy těžké? A pomohlo to něčemu?

Pomohlo, vláda s SPD nevznikla. Tehdy jsem to vnímala jako zásadní moment a dodnes jsem hrdá na to, že naše argumenty byly tím, co rozhodlo. Jestli by zabraly i podruhé? Tím si jistá nejsem.

Snažila jste se také Andreje Babiše spolu s Ditou Charanzovou dovzdělat pokud jde o evropskou politiku. Mě často přijde, že jste příliš neuspěly. Naučil se Babiš vůbec něco o Evropě a Evropské unii během těch skoro osmi let, co byl ministrem financí a pak premiérem?

Je pravda, že s panem Babišem jsme dříve evropskou politiku často probíraly a on chtěl slyšet naše názory. Viděla jsem ho při několika jednáních a v evropském prostředí se uměl pohybovat. Po dobu naší úzké spolupráce před námi nikdy nezpochybňoval členství České republiky v EU ani naši prozápadní orientaci.

Martina Dlabajová v Evropském parlamentu:

Zdroj: Youtube

Umíte si představit, že byste za rok kandidovala do Evropského parlamentu za nějakou jinou stranu? Chcete zůstat v evropské politice?

Nepřemýšlím o tom. Přede mnou je ještě rok práce, než mi vyprší mandát. Nechci ztratit ani den politickým kalkulováním a politikařením. Na stole toho mám hodně, co bych chtěla dokončit. Nejvíce mě trápí asi neustále narůstající administrativa, která hlavně s novou legislativou zatěžuje malé a střední podniky. S tím je třeba něco udělat. Moje osobní mise pomáhat českým firmám a občanům nezačala vstupem do Evropského parlamentu a určitě neskončí ani mým odchodem.

Vy jste doslova roky života strávila v Evropském parlamentu bojem za férové podmínky pro české dopravce a dnes za rozvoj kreativního průmyslu v Česku. Proč vám obě věci přišly tak zásadní, že jste jim věnovala tolik energie?

Českým dopravcům hrozilo, že vychytralými zásahy do pravidel pro mezinárodní dopravu budou přicházet o většinu zakázek v zahraničí. Jako členové EU máme právo využívat výhody společného trhu stejně jako ostatní země. Nelíbilo se mi, jak se házely klacky pod nohy kvůli obavám z konkurence, a v tomto případě se mi podařilo situaci napravit. Teď se stejnou energií vystupuji za kreativní průmysl, který díky své flexibilitě a schopnosti přicházet pořád s něčím novým může být příštím hnacím motorem evropské ekonomiky. A stejně tak za malé a střední podniky obecně. V nich se skrývá obrovský potenciál a mrzí mě, že v Evropě si to pořád ještě neuvědomujeme.

Andrej Babiš: Ekonomika je byznys. To politolog Fiala nechápe

Když se ohlédnete těch devět dlouhých let dozadu, co vám z práce v Evropském parlamentu a života europoslance přijde nejlepší a co naopak nejobtížnější?

Těším se z drobných úspěchů, jako když se mi povede změnit půlku věty v návrhu legislativy po vyčerpávajících jednáních. I malá a nenápadná změna může mít velký dopad na podnikatele, studenty nebo například zmiňované řidiče kamionů. Je skvělé, když si uvědomím, že jako česká europoslankyně můžu pozitivně ovlivnit životy jiných lidí. Nejobtížnější je neustálé cestování. A osobně neholduji politikaření.

Váš život je už desítky let rozdělen mezi milovanou Itálii, jste nositelkou velmi vysokého italského státního vyznamenání, a rodný Zlín. Budou vaše další kroky směřovat směrem na Apeninský poloostrov, nebo spíše na Moravu?

Jsem Evropanka, ale v srdci zůstanu navždy hrdou Zlíňačkou.