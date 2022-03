Česko na evropské úrovni dlouho bojovalo za to, aby dotace pro zemědělce byly co nejvyšší. A není divu – české farmy jsou na rozpočtu Evropské unie silně závislé. Zemědělci dosud inkasovali zhruba 3 tisíce korun ročně za každý hektar půdy, další peníze pak čerpají na investice, které mohou mít podobu nové stáje, moderního traktoru nebo lepších přístrojů na zpracovávání produktů.

Trable zemědělců: Česká pole jsou po zimě suchá, nedají se ani pohnojit

Základní pravidla pro čerpání zemědělských dotací nastavuje EU, Česko si je však může do značné míry přizpůsobit lokálním podmínkám. Zatímco předešlá vláda Andreje Babiše stavěla na první místo spíše velké zemědělské podniky, nový kabinet Petra Fialy chce dotování velkopodniků omezit.

Pomůže to českému zemědělství na cestě k větší udržitelnosti? Nebo to podrazí nohy tradičním zemědělských družstvům? A jak by vlastně zemědělská politika měla v následujících letech fungovat?

Sledujte diskusi serveru EURACTIV.cz a Deníku o budoucnosti českého zemědělství. Pozvání do diskuse přijala Michaela Šojdrová, europoslankyně za KDU-ČSL, Roman Koutek, předseda Asociace soukromého zemědělství okresu Olomouc a dalších.

Zdroj: Deník

Akci můžete sledovat na této stránce, na facebookovém profilu Denik.cz nebo přímo v Olomouci v prostorách přednáškového sálu Magistrátu města Olomouc (Hynaisova 10) v pátek 1. dubna od 10 hodin. Dotazy i komentáře jsou vítány. Realizaci akce, která je organizována jako součást Konference o budoucnosti Evropy, podpořila Evropská unie.

