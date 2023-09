Singapur, jedna z nejbohatších zemí světa, má s Evropskou unií dohodu o volném obchodu, zdůrazňuje česká velvyslankyně v této jihoasijské zemi Michaela Froňková. V zemi podle ní vládnou disciplína, vzdělanost a starost o zdraví.

Z rozhovoru Luboše Palaty s Michaelou Froňkovou, velvyslankyní ČR v Singapuru. | Video: Luboš Palata

Singapur je jednou z vůbec nejbohatších zemí. V čem by si z něj Česko mohlo a mělo vzít příklad, aby dosáhlo podobného úspěchu?

Singapur je skutečně velmi bohatá země. Přitom začínala jako stát bez jakýchkoli surovin. Dokonce neměla ani svoji pitnou vodu. O to víc je její současné postavení obdivuhodné. Je to země bez jakýchkoli větších politických i sociálních výkyvů a je to země, kterou její občané plně podporují.

Opravdu je to tak?

Pokud se bavíte s běžnými Singapurci, přesto že i oni mají své problémy, ty jsou všude na světě, nakonec vám každý řekne: Jsem hrdý na to, že jsem Singapurec. V tom je myslím to základní poselství. To samé bych ráda slyšela i v České republice. Přestože najdeme v Česku problémy všeho druhu, a že jich u nás není málo, abychom dokázali nakonec říci: Jsem hrdý na to, že jsem Čech.

Život v Jižní Koreji? Lidé pracují do úmoru. Nemají čas a chuť mít děti

A co je ekonomickým základem toho, že se právě Singapur stal jednou z úplně nejbohatších zemí světa? Jaký je jejich recept?

Je to velká disciplína. Je to souznění každého občana Singapuru s tím, že chce, aby jeho země prosperovala a šla kupředu. To zaprvé. Zadruhé je to otevřená ekonomika, která si uvědomuje, že když nemá nerostné suroviny, musí být přítelem se všemi. Singapur se opravdu snaží vycházet s každým státem, se kterým má nějaké silnější obchodní vztahy. A pak je to důraz na budoucnost, na všechno, co je nové, na nové technologie, jako je umělá inteligence. Singapur si uvědomuje, že prorazí ve světě jen se zbožím a věcmi, které mají velmi vysokou přidanou hodnotu.

V tom mu určitě přeje i jeho klíčová poloha.

Na tuto velice výhodnou geostrategickou polohu nesmíme samozřejmě zapomenout. A především na to, že to je vlastně přístav. První premiér země Li Kuang-jao, jehož jméno je dodnes v Singapuru modlou, označil Singapur za zemi, která nemá nerosty, má minimum půdy, vše musí dovážet a je tím velmi zranitelná. Ale má své plíce: letiště a přístav. A na ty se musí maximálně soustředit.

Co to v praxi znamená?

Že se maximálně modernizuje, rozšiřuje, že vytváří takové podmínky, aby byly příjemné a přitažlivé pro mezinárodní obchod.

Jakub Karfík: Řecko zchudlo. Tamní důchodci jsou ale pořád bohatší než ti čeští

Je pro Singapur zásadní to, co se tam vyrobí, nebo to, co se tam vymyslí?

Singapur velmi dbá na to, aby jeho obyvatelé byli vzdělaní a zdraví. Soustředí se tedy na vzdělání a zdravotnictví. Je schopen si zaplatit ty nejlepší mozky z celého světa. Jeho univerzity jdou v žebříčcích stále nahoru. Vzdělání je v Singapuru základ. Singapuru se také podařilo, že jeho obchod neustále roste. Podařilo se mu totiž stát takzvanou referenční zemí. Kdo ze světového byznysu má sídlo v Singapuru, kdo pracuje se Singapurci, je zajímavý pro Asii, pro celý svět. To, že se Singapur s někým baví, je zárukou, že má určitou kvalitu.

Evropská unie má se Singapurem dohodu o volném obchodu. Je díky ní EU v Asii víc vidět?

Obchod to určitě velmi usnadnilo. Pomáhá to hlavně našemu středoevropskému prostoru, který Singapur na rozdíl od tradičních evropských partnerů, jako jsou Německo, Francie a samozřejmě Británie, ještě tolik nezná. Ale nové trhy ho zajímají. A díky této dohodě Evropské unie a Singapuru o volném obchodu má naše česká pozice šanci se v Singapuru zlepšovat.

Zdroj: Luboš Palata