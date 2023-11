Stále platí podmínky z antického Řecka, že když probíhá olympiáda, neměla by probíhat válka. Rusko toto porušuje a jako stát by mělo být z olympiády vyloučeno, říká v podcastu Evropa pro Čechy europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová.

Neumím si představit Rusko na olympiádě, říká europoslankyně Šojdrová | Audio: Deník/Luboš Palata

V dalším díle Evropy pro Čechy, který natáčel Marcel Moržol, se podíváme opět přímo do Štrasburku do sídla Evropského parlamentu. S naším hostem, kterým byla Michaela Šojdrová, hovoříme především o problematice zemědělství a o tom, co přinesly našim zemědělcům změny politiky EU v této oblasti.

„Kromě těch plošných plateb na hektar si zemědělci žádají o prostředky na zlepšené ekologické postupy. Těmi chceme chránit půdu, vodu či biodiverzitu. Neslyšela jsem zatím žádné negativní ohlasy,“ říká Michaela Šojdrová. Ta je přesvědčena, že dotace na hektar půdy u nás stále stoupají a jsou i vyšší než ve srovnatelných zemích.

Neumím si představit Rusko na olympiádě, říká europoslankyně Šojdrová

V oblasti zemědělství podporuje Šojdrová takzvané genomické techniky, které jsou schopny urychlit šlechtění plodin a zlepšit efektivitu zemědělství. Bohužel tyto postupy nejsou zatím v EU legalizovány.

Šojdrová se také angažuje v oblasti lidských práv a je odpůrkyní účasti Ruska na příštích olympijských hrách. „Já ráda sleduji sport a nedovedu si představit, že se budu dívat na olympiádu, kde proti Ukrajincům budou soupeřit Rusové a Bělorusové. Kteří jsou navíc vychováváni v armádních klubech a jsou součástí ozbrojených sil,“ říká Šojdrová.

O tom a o mnohém dalším bude dnešní díl podcastu Evropa pro Čechy. Podcast vysíláme už třetí rok každou středu, většinou vás jím provází Luboš Palata, evropský editor Deníku, z cest do Štrasburku se občas připojuje i Marcel Moržol, specialista Deníku na fondy Evropské unie.

Zdroj: Deník/Marcel Moržol