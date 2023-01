„Naše cíle by se daly shrnout do hesla: Chceme Evropě pomoci, aby byla zelenější, bezpečnější a svobodnější,“ řekl v úterý před novináři Kristersson.

„Není nic důležitějšího než boj za demokracii,“ pokračoval a jasně uvedl, že na prvním místě je podpora Ukrajiny proti ruské agresi. Do Moskvy pak vzkázal, že útoky na civilní obyvatele, jako byl zásah panelového domu v Dnipru, jsou válečným zločinem. A budou potrestány.

Švédsko v čele Evropské unie? Místo Litomyšle otvírá kosmodrom

Do hesla „bezpečnější Evropa“ se Švédům vejde i pro Stockholm klíčový bod jejich předsednictví, a to je posun v hledání celoevropského řešení migrace. Pro Česko to ale nemusí znamenat takový problém jako v minulosti.To, že Kristersson zmínil migraci jen několika slovy, ukazuje, že nechce vnucovat Evropě nějaký švédský pohled. A švédský důraz na ochranu vnějších hranic EU je to, co Češi roky požadovali.

Možné řešení

„Na řešení mimořádné situace se může přijmout ukrajinský model s dočasným útočištěm v celé Unii,“ řekl europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. „Uvidíme ale, kam se jednání posunou,“ dodal.