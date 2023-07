Migrační reforma brání podle europoslankyně ODS Veroniky Vrecionové Česko před tím, aby v případě další vlny běženců z Ukrajiny zůstalo bez pomoci zemí EU. Chování maďarského premiéra Viktora Orbána vůči Unii označuje Vrecionová za ničemné, polský odpor proti migrační reformě je podle ní způsoben výlučně předvolební situací v Polsku. Europoslankyně se vyslovuje i za seškrtání evropských dotací na zemědělství a připouští, že vstup Ukrajiny do Unie, jako velké zemědělské země, bude pro EU problém. „Těch problémů bude ohromná spousta, ale my se s tím budeme muset umět poprat,“ říká Vrecionová v rozhovoru pro Deník.

Dohoda o reformě migrace EU je nejlepší možná, říká pro Denik.cz předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vrecionová. | Video: Luboš Palata

Je to, že jste se místo Jana Zahradila dostala rok před volbami do Evropského parlamentu, signálem, že koalice Spolu bude společně kandidovat i v eurovolbách?

Ta naše výměna vůbec s koalicí nesouvisí. Bylo to dlouho plánováno. Jan Zahradil se rozhodl, že po té velice dlouhé době, kterou strávil v Evropském parlamentu, už kandidovat nebude. A protože já jsem byla místopředsedkyní frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), tak jsem se rozhodla, a kolegové mě v tom podpořili, že budu pracovat jako předsedkyně klubu ODS v Evropském parlamentu.

Vy jste mi utekla z otázky, takže ji zopakuji. Jak to tedy teď vypadá s koalicí Spolu a evropskými volbami. Je to tak 50 na 50, že půjdete i do eurovoleb společně?

Probíhají o tom diskuse jak v ODS, tak v ostatních stranách. Je to v tuto chvíli tak, jak jste řekl, je to velice otevřené, je to 50 na 50. Je velké množství argumentů, proč spolu jít, ale je také mnoho argumentů, proč by ODS měla kandidovat sama.

Kdy bude jasno?

Já jsem přesvědčena, že na začátku podzimu.

A váš názor?

Já se samozřejmě tomu konečnému rozhodnutí přizpůsobím. Za sebe bych se ale v tuto chvíli přikláněla k tomu, abychom kandidovali jako ODS sami.

Umíte si vůbec představit, že by za ODS nebo Spolu kandidovala místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, která se před časem rozešla s hnutím ANO Andreje Babiše?

Takovou otázku jsem dostala úplně poprvé. Neumím si představit, že by k něčemu takovému došlo. My jsme oproti hnutí ANO skutečně demokratická strana a pro paní Ditu Charanzovou by to znamenalo, že se musí angažovat i v rámci ODS, musela by si to odpracovat. Petr Fiala není Andrej Babiš, který i kdyby to tak chtěl, nemůže zavelet a někoho instalovat na naši kandidátku.

Vy a vaše ODS jsou v jedné frakci s polským vládním Právem a spravedlností. To se ostře vymezilo proti migrační reformě EU, chce k jejímu odmítnutí dokonce zorganizovat referendum. Předseda ODS a premiér Petr Fiala naopak migrační reformu jednoznačně hájí. Vy rozumíte argumentům polských kolegů?

Já rozhodně souhlasím s tím, co řekl Petr Fiala, i já si to myslím, že dohoda o reformě je maximum možného, čeho jsme byli schopni dosáhnout. Nejsou tam povinné kvóty, jsou tam principy, že je nutné se pokusit udržet migranty mimo hranice Evropské unie, a řada dalších pozitivních věcí.

Ale z reformy plynou pro Českou republiku i závazky?

Ano, jsou tam pro Českou věci, které by se daly nazvat nevýhodou, třeba ta část o finančním vyrovnání, která nedává na stejnou roveň uprchlíky z Ukrajiny ze severní Afriky. Ale o tom Petr Fiala vyjednával a jsou tam přísliby, že toto finanční vyrovnání se vůči Česku zlepší. Kdyby byla dohoda na summitu EU přijata, bylo by to v zájmu České republiky.

Ale Polsko a Maďarsko se postavily proti. Proč?

Já bych Polsko a Maďarsko oddělila. Viktor Orbán už delší dobu provádí ničemnou politiku a věci bojkotuje už prostě jen najust. U Polska ten důvod vidím v tom, že se prostě blíží tamní parlamentní volby. Ale to, co avizoval polský premiér Morawiecki, tedy zvrácení rozhodnutí ministrů vnitra EU, to udělat už nelze. Rozhodnutí už prostě bylo učiněno. Proto je jasné, že šlo o politické hrátky a o vnitropolitickou situaci v Polsku. Já pevně doufám, že po polských volbách se to vyřeší.

Takže i z vašeho pohledu je platba 20 000 eur za nepřijetí uprchlíka něčím, co nás rozhodně nezruinuje? Ještě připomínám, že díky množství ukrajinských uprchlíku nám tyto platby nyní nehrozí. Je podle vás tedy to, co rozpoutal Babiš v Česku zbytečnou panikou?

Andrej Babiš se s celým ANO posunul k SPD a je to jeho rétorika.

Vy tedy nemáte s migrační reformou žádný problém?

Už jsem zmínila, že na summitu EU Petr Fiala velmi bojoval o to, aby byla zvýšena částka pomáhající zvládnout příchod ukrajinských uprchlíků, které v současné době Česká republika hostí. Tam určitě ještě prostor k vyjednávání je. I já bych považovala za férovější, kdyby se částka, kterou EU pomáhá, zvýšila.

Ale byl tam i princip, že Ukrajinci mohou kdekoli v EU požádat o dočasnou ochranu?

Určitě. To já nezpochybňuji. Já chci jen říci, že nikdo dnes neví, jak dlouho bude válka na Ukrajině ještě trvat. Já doufám, že k tomu nedojde, ale může přijít další vlna ukrajinských uprchlíků. A proto je potřeba si vyjednat lepší podmínky pro případ uprchlíků, kteří by ještě dorazili. Současná situace není tragická, spousta ukrajinských uprchlíků v Česku pracuje a platí daně. Ale je třeba ty podmínky nastavit i do budoucna.

Vyjednal Andrej Babiš co nejvyšší dotace do zemědělství hlavně pro sebe? Obejdou se čeští zemědělci bez dotací? To se dozvíte ve videorozhovoru zde:

Zdroj: Luboš Palata

