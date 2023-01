Bariéru zdí a linie plotů začali Maďaři stavět v době vrcholící migrační krize na přelomu let 2015 a 2016. Po covidové pandemii se tam znovu naplno rozjela „hra“ kdo s koho. Převaděčské gangy i strážci hranice se snaží navzájem přechytračit. Díky „špionům“ a místním informátorům. „Nelegální migranti neustále hledají cesty, kudy se dostat do západní Evropy. Byznys se mění. Dřív lidé platili převaděčským skupinám za každý individuální pokus o přechod hranice, v současnosti platí až v cílové zemi. Maďaři nám řekli, že chytili člověka, který to zkoušel třiačtyřicetkrát,“ povídá Tóth.

Do EU loni zamířilo 330 tisíc nelegálních migrantů. Dominuje balkánská trasa

I policisté však vylepšili efektivitu při strážení Orbánova plotu. „Nejprve policisté a vojáci hlídali přímo u bariéry. Ale když vám přes ni tři sta lidí přeleze za tři minuty, není to jednoduché. Policisté teď raději zasahují až o něco dál, na odjezdových cestách,“ uvádí Tóth. Na linii dohlíží automatický kamerový systém.

Žebříky Afričanů, tunely Afghánců

Nejnovější bystré oko dokáže rozpoznat obličej, tedy zda jde o osobu, nebo zvíře. Plot snímají také pohybová čidla a zařízení zaznamenávající otřesy. „Afghánci totiž kopou tunely. U maďarského města Segedín je písčitý terén, tam jde kopat dobře. Byly případy, kdy policisté na hlídce spadli do jámy. Syřani zase používají lodě, běženci z Maroka žebříky,“ zjistil český policista.

Na odhaleného narušitele monitorovací systém upozorní operační centrum, které na místo vyšle hlídku. „Se spuštěním poplachu se také rozsvěcují světla a zazní upozornění v několika jazycích s poučením, že se osoba nachází v blízkosti státní hranice,“ popisuje Tóth.

Součástí kontingentu na schengenských hranicích byl celkem devětkrát. „Mise skupiny policistů trvá dva měsíce. Museli jsme řešit i peripetie se zraněními, nemocemi. Vyřešit to třeba v Severní Makedonii není jen tak. Vyplatil se pak český lékař jako součást kontingentu. Také hrozí ponorková nemoc,“ hlásí. V Řecku pod agenturou Frontex poznal obří utečenecký tábor.

Přeplavou Moravu, ale marně. Pak migranty pošlou do tábora

Odměnou jsou policistům cenné informace. Donedávna nemělo mnoho z nich zkušenosti se zadržením větších skupin běženců. Poznatky z první linie loni využili na kontrolované česko-slovenské hranici. „Poznali jsme chování migrantů. Jak je lze stopovat podle odpadků a pohozeného oblečení, jsme viděli už dřív v Severní Makedonii,“ říká.

Ověřili si, která technika v praxi dobře funguje a jak. „Perfektní jsou například ruční termovize a vozidla s touto možností,“ poznamenává Tóth.

Vysvětlil také obrázek vždy sedících nebo dřepících běženců na místě zachycení před odvozem do registračního centra. „Policisté mají lepší možnost reakce při případném pokusu migrantů o útěk, než kdyby stáli. I to jsme pochytili v zahraničí,“ je rád Tóth.

Útoky kameny, větvemi

Kreativitě migrantů se divil v Makedonii, kde s kolegy kontroloval vlaky. „Byli schovaní v uhlí, mezi dřevem, někteří se dokonce snažili projet na desce, kterou umístili dolů na nápravu vlaku,“ kroutí hlavou.

Na schengenské hranici dochází i k násilným útokům. Agresivní a nebezpeční jsou podle něj členové převaděčských gangů, pro které jde o výnosný byznys. „Hážou kameny, větve. Samotní migranti podle mé zkušenosti většinou neútočí,“ říká s tím, že i kvůli bezpečnosti policisté raději sbírají běžence po menších skupinách opodál cestách a dohledávají v terénu. Pomáhají jim drony a psovodi.

Přechod zelené hranice s převaděčem na způsob Krále Šumavy je podle něj dávnou minulostí. „Migranti dostanou na mobil bod s GPS souřadnicemi, kam se po překonání bariéry mají dostat. Tam na ně čeká dodávka. Většinou s převaděčem, někdy jen s klíči, že si řídí sami,“ líčí.

Útočiště pro migranty rozdělilo společnost. Buďme lidmi, apeluje dobrovolník

Podle něj dřív měli záchytné body v přírodě: dálnice, koleje, vedení vysokého napětí. Teď jim stačí telefon. „Nechávají pro další skupiny vzkazy, třeba kde je dostupná wifi a internet zdarma. Využívají nejmodernější technologie, což potvrdily nedávné kontroly v Česku,“ dodává.

Komplikace strážcům pak způsobuje menší respekt před policií, který v zahraničí vypozoroval. „Dřív se migranti na vyzvání zastavili. To se změnilo. Když zpozorují hlídku, okamžitě se rozprchnou, jako když střelí do hejna. Zadržení s dohledáváním v terénu je samozřejmě náročnější,“ podotýká s tím, že organizované převaděčské gangy mají na maďarské straně své lidi, kteří hlásí, kam už přijíždějí policejní hlídky.

Zdrogovaný převaděč topil psa

V Maďarsku jsou za převaděčství vysoké tresty. Převaděči se tak snaží za každou cenu ujet či utéct. Výjimečné nejsou vážné autonehody, bourají na polních cestách, v lese, končí v poli. „Dokonce jsem zažil, že řidič vyskočil z dodávky vezoucí třicet migrantů za jízdy,“ popisuje.

Na makedonsko-srbské hranici jednou se služebním psem pátrali po utíkajícím převaděči, který opustil dodávku s migranty na dálnici. „V nouzi skočil do řeky, pes šel za ním. Začal souboj ve vodě. Nebezpečí je v tom, že někteří převaděči jsou pod vlivem drog. Do situace se tehdy zapojili dva policisté. Dokonce je převaděč pokousal. Než se muže podařilo zpacifikovat, proud je odnesl asi kilometr,“ vzpomíná Tóth.

Jihomoravský policista má jasno. „Migrace vždycky byla, je a bude. Musíme hlídat schengenskou hranici. Tam, kde mají státy pod velkým tlakem potíže, má nastoupit agentura Frontex, která k tomu byla vytvořena,“ doplňuje.

Takzvaný Orbánův plot

- Maďarský pohraniční plot postavený přímo u maďarsko-srbské hranice (celkem 175 kilometrů) a na maďarsko-chorvatské hranici (na území Maďarska).

- Šlo o reakci maďarské vlády Viktora Orbána na evropskou migrační krizi v roce 2015. Druhou řadu plotu dokončili v roce 2017.

- Na železničních přechodech jsou speciální brány. Linie stráží kromě policistů a vojáků také kamerový systém a moderní technologie.

- Od roku 2016 počet nelegálních běženců na balkánské migrační trase výrazně poklesl. V roce 2021 a loni se ale meziročně navýšil.

- Při ochraně vnější schengenské hranice pomáhají i mise českých policistů.