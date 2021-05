Migranti znovu míří do Evropy. Česko je ale nechce. Poslechněte si podcast

Itálie se stala v posledních dnech cílem tisíců migrantů z Afriky. Znovu to připomnělo, že koronavirová krize problém migrace do Evropy sice zastínila, ale že je stále nevyřešen. Řím žádá evropské státy o pomoc, o to, aby si vzali na své území alespoň část žadatelů o azyl. Jenže na tyto prosby je velká část Evropy, s Českem a dalšími zeměmi V4 na prvním místě, téměř hluchá. O tom, jak dlouho si s tímto postojem Česko vystačí a jak problém migrace do Evropy dlouhodobě řešit je je dnešní díl podcastu.

Dozvíte se v něm také, zda by s Libyí, kudy proudí dnes podstatná část migrace z Afriky do Evropy, bylo možné uzavřít podobnou dohodu o vracení nelegálních migrantů jako s Tureckem a zda je turecký příklad hodný následování. Podcast Deníku „Evropa pro Čechy" o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu.