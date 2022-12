Před předsednictvím jste řekl, že o jeho úspěchu rozhodne, zda budeme mít v Evropě v zimě čím topit a svítit. To se povedlo. Nemohli jsme topit laciněji? To, že to stojí tolik, způsobila ruská válka proti Ukrajině. Viník je jasný.

Nebylo ale hledání evropského řešení až příliš obtížné a dlouhé?

Během českého předsednictví EU se řešila zároveň různá krátkodobá opatření a současně s tím běžela debata o dlouhodobých řešeních, která ještě nejsou na stole, a Evropská komise s nimi má přijít až v lednu. Příjemné překvapení bylo, že se během našeho předsednictví, kdy k ideologické debatě o zelené transformaci přibyl bezpečnostní rozměr, podařilo postoupit kupředu i v dlouhodobých věcech…

Tedy v tom, čím budeme svítit a topit, až přestaneme používat zemní plyn a uhlí?

Ano, v tom. Já jsem si na začátku našeho předsednictví netroufal odhadovat, kolik návrhů z velkého balíku (zeleného) Fit for 55 bychom mohli během předsednictví zvládnout. Dnes jsou všichni příjemně překvapeni, kolik se nám toho podařilo.

A jak velkou část z toho jsme tedy vyjednali? Polovinu, dvě třetiny?

Já bych to odhadl na sedmdesát procent, možná ještě víc. Ono se to počítá velmi složitě. Ale určitě lze říct, že se nám podařilo opravdu vyjednat velkou část. Tak velkou, že to zaskočilo i nás samotné. Samozřejmě je za tím úsilí našich diplomatů i ministrů. Ale současně také platí, že ten ideologický spor mezi zastánci a odpůrci zelené transformace díky té bezpečnostní dimenzi dostal střízlivější podobu.

My jsme tradičně patřili spíše mezi ty odpůrce bezhlavé zelené transformace. Chtěli jsme proto vůbec směrnice programu Fit for 55 vyjednat?

Dnešní česká vláda, přestože je složena politicky pest- ře, se shoduje na tom, jak se zbavit závislostí, které se ukázaly strašně rizikové. To je argument, který v celé Evropské unii usnadnil hledání dohod. A to přesto, že je to citlivá věc a nastavuje se tím rámec pro fungování evropské ekonomiky na víc než deset let. Pod tlakem té krize to bylo rychlejší, než většina čekala.

V čem je pro Česko, české občany dobré, že jsme to vyjednali právě my?

Česko je exportní ekonomika, která je závislá na tom, že náš průmysl bude mít odbyt v zahraničí. Pro všechny firmy v Česku je důležité vědět, v jakém rámci se budou pohybovat. Protože podle toho musí připravit své strategie rozvoje. To, co je pro ně nejhorší, je nejistota.

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš BekZdroj: se svolením Ministerstva pro evropské záležitosti

Ale všichni víme, že zrovna pro český průmysl nebude Fit for 55 nic snadného?

Ano, nová regulace po nich bude chtít dodržovat poměrně přísné normy. Ale na druhé straně, a to se podařilo vyjednat právě během českého předsednictví, je také dojednána finanční pomoc, která k tomu poslouží.

A ta je jak velká?

Česká republika podle odhadů získá do roku 2030 asi jeden bilion dvě stě miliard korun z evropského rozpočtu. Je to více, než se původně plánovalo.

Na „zelenou technickou revoluci“?

Ano, byť já tomu raději říkám modernizace ekonomiky a energetiky. Protože dnes nejde jen o zelenou změnu, ale i zajištění naší bezpečnosti.

Dobrá, a v čem jsme posunuli jednání tak, aby byl výsledek blíž pohledu Česka?

V řadě oblastí se nám podařilo dojednat kompromisy, které vycházejí vstříc požadavkům, které zaznívaly od českých firem. U klíčových norem, například u regulace spalovacích motorů, nastala shoda, že bude možné v mezidobí provést revizi. Existuje tady nástroj, jak zohlednit vývoj trhu, cen elektromobilů a hybridů, a podle toho udělat určitou korekci.

A změnilo by něco, kdyby to vyjednávali Švédové, kteří přebírají předsednictví po nás?

Já to používám zdrženlivě, ale myslím, že na něm něco je. Pokud by to nevyjednali Češi, tak by to později vyjednával někdo jiný, kdo by měl jiný názor na to, kde by měla být hranice toho dojednaného kompromisu. Můžeme očekávat, že země, které jsou v zelené transformaci dál nebo které jsou méně průmyslové, budou mít při hledání shody jiné priority.

A za námi vyjednaných podmínek to tedy zvládneme?

Já se neobávám, že by to způsobilo nějakou katastrofu v české ekonomice. Bude to náročné, pro některé firmy více, pro některé méně. Bude to náročné i pro české domácnosti. Ale budou tady na to opravdu velké prostředky. Zároveň je třeba vysvětlovat to, že pokud tu změnu teď neprovedeme, budoucí náklady budou výrazně vyšší. Naše děti odsoudíme k tomu, že budou prožívat něco mnohem ekonomicky složitějšího, než je dnešní energetická krize způsobená válkou Ruska. To je důvod, abychom to nyní podstoupili a ty investice provedli.