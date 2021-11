To je v rozporu s předchozím vyjádřením ministra životního prostředí Richarda Brabce, který řekl, že je smlouva hotová a že jediným neschváleným bodem je délka trvání smlouvy. Podle Greenpeace argumentace ministerstva odporuje zákonu. Veřejnost má podle organizace právo dozvědět se, co vláda jejím jménem vyjednává. Konkrétní podobu smlouvy neznají ani obyvatelé žijící v blízkosti dolu, o jejichž osudu se rozhoduje.

O informace o smlouvě žádala organizace Greenpeace podruhé, proti prvnímu odmítnutí podala i rozklad, proto nyní podává kromě dalšího rozkladu i opatření proti nečinnosti. Pokud ani podané opatření proti nečinnosti nepovede k rychlému zveřejnění smlouvy, Greenpeace podá proti rozhodnutí ministerstva správní žalobu.

“Ministerstvo stále tají podmínky, které si klade pro stažení žaloby proti Polsku umožnit tak další těžbu, která ničí životní prostředí a kvalitu života lidí na českém území. Mnohokrát bylo v médiích deklarováno, že je smlouva s Polskem hotová a že se pouze čeká na finální domluvu ohledně délky jejího trvání. Proto je podle nás neslýchané, že smlouva nebyla dosud zveřejněna,” vysvětlila Nikol Krejčová z Greenpeace. Dodala, že právo veřejnosti na informace je zásadním znakem demokracie a nemůže být ignorováno z žádných důvodů. “Proto podáme opatření kvůli nečinnosti Ministerstva životního prostředí k Úřadu pro ochranu osobních údajů, a pokud ani tak nebude smlouva zveřejněna, jsme rozhodnuti podat následně žalobu. Veřejnost a především místní lidé žijící vedle dolu mají právo vědět, zda nasmlouvaná dohoda ochrání zásoby jejich pitné vody před destruktivní těžbou,“ doplnila Krejčová.

Vyjednávání o mezinárodní smlouvě o dole Turów aktuálně stojí. Česká a polská delegace přerušily jednání na konci září. Na uzavření dohody se nedomluvily. Podle vyjádření českých politiků přišlo Polsko s požadavkem mít možnost smlouvu vypovědět už po dvou letech, zatímco česká strana chce, aby smlouva platila po celou dobu těžby. Podle polských politiků naopak uzavření dohody brání česká strana, upozorňovali také na to, že překážkou jsou volby a výměna vlády. K obnovení vyjednávání vyzvalo ministerstva minulý týden zastupitelstvo Libereckého kraje. „Jednání o česko-polské dohodě bohužel nedospěla ke shodě. Doslova ztroskotala na jednom sporném bodě, a tím je délka trvání bilaterální smlouvy, po kterou ji nebude možné ani jednou stranou vypovědět. Doporučili jsme zastupitelům, aby vyzvali českého ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka k obnovení jednání s polskými protějšky a k dokončení návrhu mezivládní smlouvy v nejbližším možném termínu. Apelujeme také na to, aby ji poté vlády obou zemí co nejdříve podepsaly,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Ministerstvo životního prostředí oslovilo polskou stranu a žádostí o obnovení jednání, podle informací z médií má smlouva s Polskem podporu politiků z ODS a STAN, přestože není jasné, zda její znění viděli. “Málokdo dohodu o Turówu viděl, ale už má širokou podporu v nové vládě. Přitom už v létě z úst vyjednavačů zaznívaly informace, které vzbuzovaly pochybnosti o tom, zda připravovaná smlouva ochrání lidi žijící kolem dolu,” komentovala dění členka Komise pro adaptaci na změnu klimatu Libereckého kraje Anna Kšírová.

Obnovení vyjednávání o Turówě zkomplikovala také výměna na polském ministerstvu životního prostředí. Skončil dosavadní ministr Michal Kurtyka, který podepsal udělení licence dolu k další těžbě. To se stalo jádrem mezinárodního sporu u Soudního dvoru EU. Kurtyka, kterého nově nahradila na ministerstvu Anna Moskwová, která dosud působila ve státní společnosti budující větrné elektrárny, vyjednával možnou dohodu mezi ČR a Polskem. Snahy o vyřešení sporu se rozběhly poté, co Soudní dvůr EU 21. května vydal předběžné opatření o okamžitém uzavření dolu Turów kvůli silným negativním vlivům na životní prostředí. 20. září pak soud uložil Polsku sankce ve výši půl milionu eur za každý den pokračující ilegální těžby na dole Turów. Polsko však uzavřít důl i platit pokuty odmítá.

Greenpeace považuje uzavírání dohody s Polskem v situaci, kdy nerespektuje rozhodnutí soudu a unijní právo, za bezpředmětné a absurdní. “Česká republika totiž nemá žádné garance, že bude Polsko smlouvu plnit, když odmítá plnit i nařízení soudu. Dlouhodobě kritizujeme také netransparenostnost jednání s Polskem. Smlouva se vyjednává za zavřenými dveřmi a veřejnosti i médiím jsou o ní upírány informace,” uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hravek. Podle organizace by se těžba na dole Turów měla omezovat a co nejdříve ukončit za spravedlivé transformace regionu. Měly by tak být vytvořená obnovitelné energetické zdroje a zajištěn rozvoj regionu včetně pracovních míst. Právě nyní je možné čerpat na transformaci peníze z evropských fondů, které ale turówský region nedostane, pokud bude těžba pokračovat až do roku 2044.