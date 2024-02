Ministr Dvořák zmocněnce pro přijetí eura mít nebude, rozhodla vláda

ČTK

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) nebude mít zmocněnce pro vstup do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II a přijetí eura. Po dnešním večerním jednání koaličních špiček to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Ekonom Petr Zahradník, kterého Dvořák do funkce zmocněnce jmenoval v pondělí, bude nadále působit jako ministrův poradce.

Nový ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. | Foto: Se svolením MPEZ