Ukrajina i v souvislostí s ruskou agresí v posledních měsících stupňuje snahu o vstup do Severoatlantické aliance a Evropské unie. Podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského je země už dnes součástí jejího jednotného trhu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že od blížícího se summitu Severoatlantické aliance očekává jasný krok směrem k členství Ukrajiny v tomto paktu. Podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského z Pirátů je otázka připravenosti aliance na přijetí východoevropské země především záležitost politického rozhodnutí, které musí padnout v jednatřiceti hlavních městech členských států. „Já věřím, že se k tomuto momentu blížíme,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Jak daleko od takového rozhodnutí teď jsme?

Všichni se shodují, že to bude až po válce. Na druhou stranu, musíme na tom pracovat už dnes. A bavit se s Ukrajinou takovým způsobem, že to bude reálný scénář. Že nebudeme vstup Ukrajiny odkládat, nebudeme vytvářet umělé překážky.

Na nedávném setkání ministrů zahraničí zemí aliance v Oslu mělo podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga padnout, že Ukrajinu v NATO chtějí všichni jeho členové. Opravdu to tak je?

Zaznívala velmi podpůrná slova a naopak žádné jasné ne nezaznělo.

Na kom tedy záleží, jestli Ukrajina do NATO vstoupí?

Bude třeba získat souhlas především klíčových členů aliance, aby se celá věc posunula. Myslím tím především Spojené státy americké.

Co se bude dít do doby, než se Ukrajina členem stane?

Šéf aliance Stoltenberg představil na našem setkání zajímavý balík opatření, které NATO Ukrajině nabídne. Finálně bude tento balík schválen na summitu ve Vilniusu. Já za sebe říkám, že jedna věc je symbolická rovina vstupu Ukrajiny do NATO a politický příslib. Ale současně je třeba mít praktickou sadu opatření, která Ukrajině reálně pomůže zvýšit bezpečnost a obstát ve válce proti ruské invazi.

Ukrajina nechce vstoupit jen do NATO, ale také velmi rychle do Evropské unie. Je to reálně možné? A je Unie připravena se rozšířit o tak velkou zemi jako Ukrajina?

Opět, je to politické rozhodnutí, jestli se Evropská unie rozšíří, nebo nikoli. Pro Ukrajince je členství v ní zhmotněním toho, za co dnes na frontové linii bojují.

A jak je tedy ukrajinské členství daleko?

Ukrajina v tuto chvíli usiluje o to, aby byly zahájeny přístupové rozhovory. A už k tomu je třeba splnit celou řadu podmínek, vnitřních reforem, přiblížit ukrajinské právo právu evropskému. To se nebavíme o tom, že by se procházely jednotlivé kapitoly. Ale i tak je to jednání s Benátskou komisí (poradní orgán Rady Evropy pro otázky ústavního práva, pozn. red.) a podobně.

Dělá Ukrajina změny nutné k tomu, aby vstupní rozhovory skutečně začaly?

Ukrajinci deklarují, že jsou připraveni tyto změny činit a že parlamentem ty nezbytné reformy protáhnou. Myslím, že prezident Volodymyr Zelenskyj je v pozici, aby vytvářel potřebný tlak do společnosti i na státní správu, aby se na reformách pracovalo.

A pracuje se na tom?

Já jsem nedávno na konferenci Globsec v Bratislavě mluvil se ukrajinskou vicepremiérkou Olhou Stefanišynovou, která je zodpovědná za evropskou integraci a její pohled byl velmi optimistický.

Ale to je jen jedna strana. Co říkají bruselské instituce?

Bruselu je třeba velmi detailně naslouchat, má za členské státy tento problém na starosti. My jsme během našeho předsednictví v Unii prosadili, že proběhne něco, čemu se říká ústní report na téma přistoupení Ukrajiny a dalších zemí. Standardně se to dělá jednou ročně, my jsme pro Ukrajinu vyjednali výjimku, aby se toto hodnocení uskutečnilo také letos v červnu. Evropská komise je v mírném zpoždění, ale bude to. A bude to příležitost slyšet, jak se Ukrajině s podmínkami Unie daří vyrovnávat a zároveň je to zpráva i signál pro Ukrajinu, kde je třeba přidat.

Členské státy Unie tedy Ukrajinu opravdu chtějí přijmout co nejdřív?

Vyčkávají na to, co předvede Ukrajina. Evropská unie by mohla být k Ukrajině podobně vstřícná, jako bylo NATO k Finsku, které mohlo vstoupit do aliance rekordně rychle.

Takže nevylučujete bleskový vstup země do Unie?

Ukrajina už dnes čerpá celou řadu výhod z toho, že se přibližuje k Evropské unii. Její ekonomika se de facto stala součástí jejího vnitřního trhu. Platí, že z hlediska obchodu Ukrajina už Unii je.

Ale byl tu přeci už problém s ukrajinským obilím?

Ano, to byla nepříjemná epizoda, kdy ukrajinské obilí přehltilo Evropský trh. Reakce Polska, Maďarska a Slovenska, které před Ukrajinou začaly zavírat trh, nebyla podle mě správná. Jsem rád, že Česko k tomu nesáhlo, že se zachovalo principiálně. Že hájíme svobodu unijního vnitřního trhu. Ukrajina je jedním z největších producentů zemědělských plodin na celém světě. Pro evropský trh je to něco, s čím se Evropská komise bude muset vyrovnat. Ostatně mám pocit, že situace se už uklidňuje.

