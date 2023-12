TOP 09 odmítla Kalouskovu kandidaturu v eurovolbách. Chce ho v domácí politice

Bývalý šéf strany a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek nebude za TOP 09 na kandidátce koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) ve volbách do Evropského parlamentu. Uvedl to na sociální síti X. Výkonný výbor TOP 09 ho navzdory řadě nominací z regionálních organizací na listinu nezvolil. Širší vedení podle předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové vyzvalo Kalouska, aby se věnoval domácí politice a za stranu kandidoval do Senátu.

Miroslav Kalousek | Foto: Deník/Martin Divíšek