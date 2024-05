Akciová společnost AGRO Jesenice u Prahy patří mezi špičkové firmy v zemědělství. Její roční výkony jsou okolo miliardy korun, v několika divizích zaměstnává 160 stálých pracovníků a desítky brigádníků. Chloubou firmy je mrazírenský závod ve Vestci. Nedávný projekt podpořený z fondů EU zefektivnil výrobu, když se podařilo na střechách výrobních objektů instalovat fotovoltaické panely.

Mrazírny AGRO Jesenice, které sídlí ve Vestci u Prahy, si díky projektu podpořenému z fondů EU pořídily na své střechy 1705 fotovoltaických panelů. | Video: Deník/Jiří Macek; se svolením MMR

V roce 2022 ve společnosti AGRO Jesenice, která má sídlo v Hodkovicích, instalovali fotovoltaickou elektrárnu na střeše mrazírenské haly ve Vestci. Projekt stál 14 milionů korun. „V rámci příslušného operačního programu nám Evropská unie přispěla částkou téměř šest milionů korun,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti AGRO Jesenice Josef Kubiš. Ten tu šéfuje od roku 1990 a má v oboru bohaté zkušenosti.

Cílem projektu bylo snížit energetickou zátěž mrazíren. Panely byly instalovány na ploché i šikmé střechy hal. Celkem to bylo více než 1700 panelů o špičkovém jednotkovém výkonu 631 kWp, jinak řečeno je to momentální špičkový výkon 631 kW za ideálních podmínek. Instalovaná fotovoltaika tak po rozšíření zajistí pokrytí 20 procent spotřeby elektrické energie mrazírny.

Zdroj: se svolením MMR

Nižší náklady pomáhají v cenovém boji

„Jsem rád, že se dotaci podařilo získat. Bez ní bychom projekt realizovali, ale s daleko menší rentabilitou. Snížení výrobních nákladů nám pomáhá obstát v cenovém boji se zahraniční konkurencí,“ podotkl ředitel.

Ve Vestci ročně vyrobí 15 tisíc tun zeleniny. „Pro představu, Mochovské mrazírny (dnes už neexistující – pozn. red.) svého času zamrazily ročně kolem 20 tisíc tun. My nyní rozšiřujeme výrobu a během dvou tří let dosáhneme stejných objemů,“ věří ředitel. V plánu je předělat čistírnu odpadních vod z aerobního systému na systém bez přístupu vzduchu, který bude produkovat biometan a ten zpětně použijí jako zdroj energie do výroby. Z mrazírny bude vzorový závod s bezodpadní technologií, který si tak třetinu energie zajistí z obnovitelných zdrojů.

Mlýnské rybníky pomáhají udržet rozmanitost přírody Žďárských vrchů

Pro výrobu mražené zeleniny si na šesti stech hektarech půdy sami pěstují kukuřici a hrášek. Ostatní zeleninu nakupují z okolí. „To nám umožňuje zpracovávat zeleninu bezprostředně ihned po sklizni, moto podniku je: Naše mražená zelenina je čerstvější než vaše čerstvá. Škála námi vyráběné zmražené zeleniny je pestrá. Chloubou je špenát, dále hrášek, kukuřice, kapusta a veškerá kořenová zelenina. Mraženou zeleninu AGRO připravujeme ve spolupráci s odborníky v gastronomii. Zelenina je očištěna, umyta, nakrájena, blanšírována a šokově zmrazena, vše pro uchování kvality a usnadnění práce v kuchyni. U směsí je vyvážené složení jednotlivých druhů pro dosažení optimální chuti,“ říká Josef Kubiš.

Zdroj: se svolením MMR

Starají se o tisíce hektarů

Zemědělský podnik AGRO Jesenice vzešel z bývalého zemědělského družstva a v regionu je nepřehlédnutelnou firmou v této oblasti. „Kromě zmiňované výroby mražené zeleniny obděláváme zhruba pět tisíc hektarů zemědělské půdy, chováme 1150 krav, ročně vyrábíme skoro 14 milionů litrů mléka a ročně dodáváme 22 tisíc prasat na jatka. V rostlinné výrobě pěstujeme tržní plodiny, jako jsou potravinářská pšenice, ječmen, řepka. Sami si vyrábíme také krmné směsi,“ vyjmenovává Josef Kubiš.

Mezi další činnosti patří i kompostárna. V ní zpracovávají biologické odpady z širokého okolí. Kompost pak používají na zlepšení úrodnosti půd. Také zde využívají ostatní odpady. Tři bioplynové stanice produkují 18 milionů kWh elektrické energie.

Pomoc pro hladové i životní prostředí. Potravinová banka má nový sklad v Liptále

„Tím, že máme mrazírnu, máme velkou spotřebu elektřiny 9 milionů kWh, ale vyrábíme dvojnásobek a přebytek jde do sítě. To vše je vyrobeno ze zemědělské činnosti, což jasně ukazuje, že zemědělství má velký potenciál nejen vypěstovat a zpracovat potraviny, ale i vyrobit ekologickou elektrickou energii,“ vysvětluje ředitel. „Kromě vestecké mrazírny máme fotovoltaiku i na kravíně v Hodkovicích, připravujeme a stavíme další, vhodných střech máme spoustu. Celkem bude výkon fotovoltaických elektráren 4 tisíce kWp,“ předvídá Josef Kubiš.

Budoucnost? „Především musíme prosperovat. Každoročně nám ubývá zemědělská půda, proto musíme hledat náhradní zdroje. Při rozšiřování mrazírny počítáme s tím, že během dvou tří let z ní chceme udělat ekologicky čistou výrobu. Životní prostředí tak nebudeme zatěžovat. Máme v plánu rozšíření kompostárny, protože komposty nám pomáhají zúrodňovat naše půdy. Přemýšlíme o mnoha směrech, jak zachovat prosperitu podniku,“ dodává Josef Kubiš.

Zdroj: se svolením MMR