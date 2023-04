Úvaly u Prahy se mohou chlubit novou podnikatelskou aktivitou, která voní dvojím způsobem – jednak novotou a jednak dřevem. Před pár týdny tu totiž byla otevřena nová provozovna známé truhlárny. Její vznik významným způsobem podpořila dotace z fondů Evropské unie.

Bývalou parketárnu v Úvalech u Prahy provoněla truhlařina | Video: Deník/Jiří Macek; se svolením MMR

Nové prostory firmy eTruhlárna jsou dalším krokem v expanzi této společnosti. Zakázek přibývalo, původní provozovna v nedaleké Uhříněvsi byla nedostačující, a proto se majitelé firmy – Zdeněk Lanc a Karel Kašička – rozhodli hledat nové místo. To našli v chátrajícím areálu bývalé parketárny v Úvalech.

„My jsme oba Úvaláci a patrioti, známe to tu. Dříve zde stála továrna, která chátrala, byl to vlastně vybydlený objekt. Hledali jsme vhodné prostory a věřili, že peníze brzy vyděláme, ale na novou provozovnu jsme neměli. Tento brownfield byl přímo v Úvalech, a nám se podařilo navázat kontakt s majitelem, který sídlil ve Švýcarsku. Výsledkem jednání bylo, že jsme areál koupili a začali řešit, co s ním,“ popisuje historii Karel Kašička.

Zdroj: se svolením MMR

Místo perketárny je truhlářství

Projekt přeměny nevábných zákoutí brownfieldu, kde v minulosti byla známá výrobna parket, odstartoval v roce 2018. Stavět se začalo v roce 2020 a hotovo bylo v závěru loňského roku.

Z uhříněveské truhlárny do Úval se tak firma stěhovala na začátku letošního roku. V novém objektu vyrostly moderní reprezentativní prostory, které jsou pro zaměstnance i zákazníky velice příjemné. V areálu jsou nejen výrobní, ale i kancelářské a skladové místnosti.

Celý projekt stál téměř 67 milionů korun. Evropská unie přispěla v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 30 miliony korun. Zbytek zaplatili majitelé ze svého, vzali si také úvěr.

Klasická truhlařina, ale i atypické interiéry. Rozsah činnosti eTruhlárny je široký – kanceláře, recepce, bary, restaurace, kuchyně, obklady stěn a stropů, repliky nábytku, schody, obchodní jednotky, vybavení do veřejných prostor, lobby, hotelový a také bytový nábytek. Firma se zabývá také podobou exteriérů. Vyrábí špaletová okna, dveře, fasádní obklady, pergoly nebo zahradní nábytek.

Historie eTruhlárny je sedmnáct let stará. „První naše prostory, asi dvě stě metrů čtverečních, byly v Kutnohorské ulici v Uhříněvsi. Za tři roky jsme se stěhovali do většího do Pitkovic, tam to bylo sedm set metrů čtverečních. V roce 2013 přišlo další stěhování. Opět do Uhříněvsi, kde máme stále ještě sídlo, to bylo přes tisíc metrů čtverečních. No a teď jsme tady v Úvalech – máme tři a půl tisíce čtverečních metrů plochy, vyhovující a reprezentativní prostory. Teď se musíme snažit, abychom všechno doplatili,“ říká Zdeněk Lanc.

Mají tři desítky zaměstnanců

V současné době eTruhlárna zaměstnává přes tři desítky lidí. „Na dílně je dvacet lidí, ostatní montují zakázky u zákazníků a další sedí v kanceláři a starají se o chod firmy. Základ tvoří truhláři. Těch je, jako ve všech řemeslných profesích, nedostatek. Máme štěstí, že se k nám truhláři hlásí. Řekl bych, že máme opravdu kvalitní řemeslníky,“ vysvětluje Zdeněk Lanc.

Společnost eTruhlárna zastupuje na českém trhu německou firmu Knauf Design ze skupiny Knauf Group, jež je předním světovým výrobcem stavebních materiálů. „S výrobky této firmy jsme nyní schopni realizovat interiérové řešení administrativních i veřejných prostor v jakémkoli designu, které navíc splňuje veškeré normy EU,“ podotýká Karel Kašička.

Zastupují i portugalskou firmu Muratto, která nabízí obkladové materiály z přírodního korku.

Zdroj: se svolením MMR

V referencích na jejich webu jsou desítky společností. „O zajímavých zakázkách bychom mohli mluvit dlouho, ale nechci na někoho zapomenout. I tak připomenu netradiční zakázky – například Radiocafé v historické budově Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici v Praze nebo interiéry TV Prima. Dále koncertní halu pro ústředí Armády ČR v pražských Dejvicích, zakázku pro pražskou zoologickou zahradu, ale třeba i kabiny pro fotbalovou Spartu. Zajímavé zadání bylo i z muzea v Terezíně,“ vyjmenovává Zdeněk Lanc.

Oba majitelé se nezaměřují jen na jednu skupinu zákazníků. „Přijímáme zakázky od jednotlivců i velkých nadnárodních firem,“ podotýká Zdeněk Lanc. Na otázku o budoucnosti říká: „Vize máme, ty by měl mít každý podnikatel.“

Dotace z fondů EU pomohly eTruhlárně získat prostory pro její další rozvoj, těší spolumajitele

Zdeněk Lanc (49 let) a Karel Kašička (48 let) se znají doslova od dětství. I když bydleli od sebe jen zhruba sto metrů, tehdy se ani příliš nekamarádili. Ale věděli o sobě. Oba jsou tedy Úvaláci a na Úvaly u Prahy nedají dopustit. Poté, co spolu začali podnikat, měnili místo podnikání tak, jak jejich truhlárna expandovala. A nyní z Uhříněvsi zakotvili „doma“ v Úvalech.

Zdeněk Lanc (vlevo) a Karel Kašička jsou spolumajiteli firmy eTruhlárnaZdroj: Deník/Jiří Macek; se svolením eTruhlárnaPředně, proč se jmenujete eTruhlárna?

Zdeněk Lanc (ZL): Ten název, tedy ono „éčko“ na začátku, je dnes už nepodstatné. V počátcích mělo znamenat komunikaci s klientem přes internet. Teď už víme, že v našem oboru, čili ve výrobě nábytku a atypických interiérů, je osobní kontakt s klientem klíčový. Proto jsme v každodenním spojení se zákazníkem a osobní návštěva je vždy to nejlepší pro obě strany.

Karel Kašička (KK): Jsme v podstatě klasická obyčejná truhlárna.

Nepřipadá mi, že jste „úplně obyčejná truhlárna“, protože vaše prostory jsou reprezentativní a jak lidé v kancelářích, tak v dílně se netísní, mají dostatek místa. Navíc je objekt nový. Tyto prostory vznikly i díky podpoře z Evropské unie. Kdybyste tu dotaci nezískali, co by se stalo?

ZL: V tomto případě jsou dotace obrovská pomoc. Kromě 30milionové dotace jsme zbytek do téměř 67 milionů řešili úvěrem. Část jsme zaplatili z peněz, které jsme měli. My jsme do celého projektu šli s vidinou dotace. Jinak bychom asi museli stavět na zelené louce, a do toho se nám nechtělo. Úvaly máme rádi, jsme patrioti. A vyšlo to.

Vaše truhlárna existuje sedmnáct let, oba jste od začátku spolu. Kolikrát jste se za tu dobu „chytli pod krkem“ a řekli si: „Kamaráde, takhle ne!“

KK: Fakt nikdy.

A jak došlo k tomu, že jste si založili truhlárnu?

KK: Já jsem začal v roce 1997 podnikat, měl jsem v garáži malou truhlárnu. Zdeněk měl, s dnes již nežijícím společníkem Petrem Blažkem, zase svoji firmu BLK servis. Vyráběli jsme pro ně nějaké věci. Společně mě oslovili a založili jsme eTruhlárnu.

Tradiční otázka u všech podnikatelů a živnostníků: Jste postižení profesí? Jinak řečeno: Když jste někde na výletě s rodinou, okukujete truhlářské výrobky?

KK: Já jsem vyučený truhlář a roky jsem truhlařinu dělal od píky. Takže postižený v tomto směru vážně jsem. Kamkoliv přijdu, manželka mi brzy říká, abych pořád nesahal na stůl zespodu a nekoukal se pod stůl a do skříní. Ono se jí to lehko říká, ale tohle nejde zastavit. Mně to prostě asi zůstane.

ZL: Já mám za sebou gymnázium. Pracoval jsem jako obchodní zástupce. Po několika letech jsem spoluzaložil firmu BLK servis a následně společně s Karlem eTruhlárnu. Když jsem mimo domov, tak si samozřejmě všímám, jak jsou interiéry vybaveny a jaké materiály jsou používány.

Co vás nejvíce těší na truhlařině?

ZL: Propojovat moderní technologie s klasickými postupy tak, aby to našim zaměstnancům usnadňovalo práci a výsledek byl vždy perfektní.

KK: Je to hezká práce. Když je zakázka hotová a vidím spokojenost zákazníka, mám úžasný pocit! V tu chvíli jsem spokojený i já.

Vy žijete v podstatě nonstop truhlařinou. Dokážete odpočívat, relaxovat?

KK: Jasně, musíme si odpočinout. Dokážeme to na fotbale.

Komu fandíte?

ZL: My nefandíme, my fotbal hrajeme!

KK: Oba hrajeme roky fotbal za starou gardu Úval. Přátelská utkání hrajeme občas, ale trénujeme dvakrát týdně. Je to fajn a docela si na hřišti mákneme.

Jak často se vám při fotbale stane, že běžíte kolem sebe a houknete jeden na druhého: „Hele, nesmíme zapomenout na zakázku!“?

KK: To se nám nestává, my na hřišti vypínáme. A věřím, že tohle všechno, podnikání i fotbal, nám ještě dlouho vydrží.

Zdroj: se svolením MMR