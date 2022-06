Jde o výrobu na klíč. Každý produkt je naprosto unikátní, a ve firmě tudíž neprobíhá sériová výroba. „Naše zařízení slouží pro tepelné zpracování kovů, metalurgie, skla, cihel či porcelánu. Pro laika se jedná vesměs o různé druhy pecí a taktéž sušáren, které tvoří součást výrobního procesu,“ vysvětlila Slunská.

Do této kategorie patří také tunelová přežahová pec pro výpal keramiky a porcelánu, na jejímž vývoji se podílel Realistic spolu s tradičním výrobcem porcelánu, společnosti Thun 1794. Ta už dlouho řešila problémy se starou technologií pro výpal.

Výsledkem projektu, podpořeného z fondů EU, je prototyp zařízení pro efektivní výrobu porcelánu. Jde o skutečně zásadní zařízení pro výrobu v tomto oboru. „Bez této pece nelze produkovat stolní porcelán,“ říká Jiří Vodrážka, pracovník pro konstrukce a inovace společnosti Realistic. Úspěšná realizace projektu, v hodnotě přesahující 42 milionů korun, zásadně změnila možnosti výrobního procesu v takovém typu pecí i výrobu porcelánu. Fondy EU v tomto případě pomohly více než 20 miliony korun.

Nová pec, díky optimalizaci tepelného systému a automatizovanému systému řízení, přináší řadu výhod, a to jak z oblasti úspor energií, tak i ochrany ovzduší. „Tímto unikátním zařízením jsme snížili energetickou náročnost o 20 až 30 procent, což je v reálných penězích úspora nákladů v řádech milionů korun ročně,“ dodává Jiří Vodrážka.

Nově vzniklé zařízení dále přináší znatelnou úsporu času, zvýšení kvality vyráběných porcelánových výrobků a velmi výrazné zmenšení prostoru potřebného pro instalaci ve výrobních prostorách. V neposlední řadě také přispívá ke zkvalitnění a zlepšení pracovních podmínek ve výrobní hale. Moderní pec má i velký ekologický přínos, neboť velmi znatelně klesá množství vypouštěných oxidů dusíku.

Jak vůbec taková pec vypadá? Odborníci říkají, že se zásadně liší od toho, co známe z našich domácností. „Jedná se o plně automatizovanou výrobní linku dlouhou 50 metrů a širokou 6 metrů, kterou ohřívají plynové hořáky. A nabízí také možnost výpalu celého sortimentu porcelánu,“ popisuje Jiří Vodrážka. Pecí tak procházejí hrníčky, talířky a další široký sortiment porcelánu. Pro obsluhu pece jsou potřeba tři až čtyři osoby. Ty materiál do ní nakládají a vykládají.

Kvalita je nejdůležitější

Za úspěchem firmy Realistic nestojí jen tento projekt. „Velmi si dáváme záležet na kvalitě výroby a používaných materiálech, jakož i celkovém technickém řešení požadavků klienta“, zmiňuje ředitelka Lenka Slunská. Klíčovým okamžikem je totiž spokojenost odběratele zařízení.

Běžný koncový spotřebitel si tady ale nic nepořídí. Výrobky z Realisticu jsou určeny výhradně pro další průmysl. Mezi jeho zákazníky patří strojírny, kovárny, porcelánky, sklárny a také metalurgické závody. A to doslova z celého světa. Výrobky z Karlovarského kraje najdete v zemích, jako jsou Čína, Thajsko, Pákistán, ale i Spojené arabské emiráty.

Podobně jako jiné firmy nyní Realistic zápasí s enormním nárůstem cen energií. Dlouhodobě se firma zaměřuje na inovace. V současnosti se snaží zákazníkům pomoct adaptovat se na aktuální podmínky na trhu. Reaguje tak na celospolečenské požadavky a nutný ekologičtější přístup. Především však na úsporu energií ve výrobě s důrazem na využití obnovitelných zdrojů.

Lenka Slunská: Podpora z evropských fondů je pro rozvoj inovací v podnicích nezbytná

Tisíce tuzemských firem každoročně sahají po dotacích z evropských fondů. Jak se na využití těchto peněz dívají ve firmě Realistic a co by pro ně znamenalo, kdyby dotaci na přežahovou pec nezískali, popsala výkonná ředitelka Lenka Slunská. Realistic není v čerpání dotací z fondů EU žádným nováčkem. Využil jich při svých projektech již několik.

Výkonná ředitelka Realistic Lenka SlunskáZdroj: Deník/Lucie BukovjanováVaše společnost je známá ve svém oboru inovacemi, ale zajímavá je i její historie…

Firma Realistic působí v Karlových Varech od roku 1927. Když si místní kadeřník Josef Mayer pronajal místnost a zřídil si tu dílnu, nikdo ještě netušil, že právě vznikla firma Realistic, která bude za desítky let proslulá po celém světě. Vyrobil přístroj, díky jemuž naprosto změnil podmínky trvalé ondulace. Firma rostla a o výrobcích se stále více mezi lidmi mluvilo. Po privatizaci v roce 1996 společnost navázala na vlastní výrobu zařízení pro všechna průmyslová odvětví. Ve 21. století firma dále rostla a stala se akciovou společností. Od té doby proběhla i rekonstrukce areálu společnosti.

Realistic vyvinul a vyrobil unikátní pece pro porcelánku Thun 1794 a využil k tomu evropskou podporu. Proč jste se rozhodli o ni požádat?

Každá pec, kterou vyrábíme, je unikát. Právě pro výrobu takových výrobků musíme využívat dotace, protože jsme středně velký podnik a pokud chceme fungovat na trhu dál, musíme investovat do inovací. A na toto nám evropské dotace hodně pomáhají.

Dokážete si představit vznik pece bez této dotace?

Myslím, že by to nebylo možné. Náš projekt byl vybrán jako jeden z pilotních v ČR. Podniky, jako jsme my, pokud se chtějí rozvíjet dál a mít přidanou hodnotu pro své zákazníky, tento druh externích zdrojů nutně potřebují. Avšak podle naší zkušenosti je čerpání dotací složité. Rozumíme tomu, že poskytnutí evropských prostředků musí být pod kontrolou. Zjednodušení systému by však určitě přitáhlo mnohem víc středních a malých podniků.

Zmínila jste, že vaše výrobky jsou unikáty. Co děláte, abyste udrželi neustálý proud inovací?

Všechny změny musíte brát jako výzvu, která vás buď posune dál, nebo vás může položit. Je důležité umět předvídat, sledovat, jak se společnost chová, co skutečně potřebuje, a musí se hledat rychle náhradní řešení.

Jak vlastně zmíněná pec u vás vzniká?

Sami vyrábíme mnoho komponentů. Některé, jako součásti elektronických řízení, hořáky, jejich armatury a pohony, izolace nakupujeme u renomovaných firem v oboru z Evropské unie. Na konci realizace projektu celou pec sestavujeme, nastavíme a připravíme pro použití.

Přináší nové zařízení i ekologické benefity?

Ano. Dalším důležitým kladným faktorem je výrazné snížení produkce škodlivin do ovzduší – zejména pak oxidů dusíku NOx. Při porovnání provozu se starou pecí došlo ke snížení této produkce škodlivin (NOx) asi dvaapůlkrát.

Jaký byl přínos dotace pro vaši společnost i partnera Thun 1794?

Abychom vše shrnuli: díky spolupráci se společností Thun se naše firmy a také výrobky staly na trhu konkurenceschopnějšími.

