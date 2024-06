Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích otevírá dveře budoucnosti s novým programem Umělá inteligence a Data Science. Díky evropské dotaci z přeshraničního projektu studenti získají praktické zkušenosti přímo v terénu u nás i v sousedním Bavorsku.

Unikátní studijní program mají od roku 2021 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studenti se tu vzdělávají v magisterském programu Umělá inteligence a Data Science. | Video: Deník/Klára Skálová; se svolením MMR

Unikátní studijní program mají od roku 2021 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studenti se tu nově vzdělávají v magisterském programu Umělá inteligence a Data Science. S realizací, při níž Jihočeská univerzita spolupracuje s univerzitou v Bavorsku, pomohla také dotace z fondů EU.

Trasa o společné historii láká turisty na východ Česka i do Polska

Jak uvedl vedoucí Katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rudolf Vohnout, hlavním výstupem projektu byl právě program zaměřující se na umělou inteligenci a datové vědy. Jeho unikátnost spočívá v tom, že se jedná o jediný takto zaměřený přeshraniční a profesně orientovaný studijní program, který je vyučován na českých vysokých školách. „Je tam povinná profesní praxe, studenti tak už v rámci studia musí pracovat v nějaké firmě, která se zabývá umělou inteligencí, analýzou dat či jejich zpracováním,“ vysvětlil.

Zdroj: se svolením MMR

Dotace milion eur

Největším úskalím bylo podle něj přesvědčit vedení kraje i Centrum regionálního rozvoje, aby projekt podpořily. „Risk se nám vyplatil, protože ten projekt byl mimořádně úspěšný. Máme obrovský zájem ze strany studentů,“ uvedl Rudolf Vohnout.

Obor je vyučovaný v anglickém jazyce a podmínkou pro jeho dokončení je absolvování povinného semestru na partnerské vysoké škole v Deggendorfu, se kterou si spolupráci pochvaluje. „Museli jsme ladit některé legislativní věci, protože tamní školství je trochu jiné než to naše, ale teď už to všechno funguje velmi dobře,“ řekl. Obě školy na to získaly dohromady prostředky z fondů EU ve výši zhruba jednoho milionu eur. „Skvělé bylo, že se z toho zaplatila jak příprava studijního programu, tak samotných materiálů, specializovaný software, který ve výuce používáme, nebo pilotní ročník,“ uvedl Rudolf Vohnout. Současně s tím doplnil, že nedílnou součástí projektu bylo rovněž vytvoření hands-on laboratoře, která bude využívat metody výzkumu a výuky v oblasti umělé inteligence a strojového učení.

„Je tam povinná profesní praxe, studenti tak musí pracovat v nějaké firmě, která se zabývá umělou inteligencí, analýzou dat či jejich zpracováním.“ Rudolf Vohnout, vedoucí Katedry informatiky Jihočeské univerzity

Bez peněz z Evropské unie by podle něj šlo takhle velký projekt realizovat jen velmi těžko. „Můžete udělat interní projekt, kdy si požádáte o peníze, ale to by nikdy nebylo v takovéto výši. Také bychom jej nemohli pojmout v podobném rozsahu, nedokázali bychom udělat něco tak velkého, že bychom se tím mohli chlubit,“ řekl vedoucí Katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Předat svoje zkušenosti byl tak už například v Helsinkách, kam ho pozvali.

Zdroj: se svolením MMR

Obor ladili studenti

Velký podíl na úspěšnosti oboru mají samotní studenti, kteří absolvovali pilotní ročník. „Dali nám neskutečně přínosnou zpětnou vazbu na studijní program jako takový. To není úplně standardní. Dostali jsme od nich prvotní reakce na předměty, a to nejenom na jejich obsahy, ale také co se jejich návaznosti týče, podle toho, co se učí tady a co v Německu. Díky tomu jsme mohli program upravovat a dotvářet,“ poukázal Rudolf Vohnout na jednu z klíčových oblastí projektu. Tou další byly nasmlouvané společnosti, které pomáhaly s konkretizováním podoby profesních praxí. „Pomáhají nám například zadávat kvalifikační práce, které studenti vypracovávají a firmy je následně využijí u sebe,“ vysvětloval.

Ekologové s pomocí fondů EU zachraňují krajinu pro sysly. Důležitá je i osvěta

Umělá inteligence může být velkým pomocníkem, s nímž se budeme setkávat čím dál častěji i v běžném životě. To s sebou ale přináší další dovednosti, které by se měl člověk naučit. „Před nedávnem vyšel rozhovor s panem profesorem Michalem Pěchoučkem z ČVUT, který patří taky k průkopníkům u nás, a ten říkal, že by si každý ze základní školy měl odnést tři základní dovednosti – číst, psát a promptovat. To mi přišlo hezké,“ řekl.

„Promptování je způsob, jak s umělou inteligencí komunikujeme, jakým způsobem od ní vyžadujeme informace. Jde o to, jakým způsobem zadáte svůj dotaz. Sémantika je ohromně důležitá pro to, jakým způsobem vám umělá inteligence odpoví. Takže naučit se zeptat správně tak, abyste dostala odpověď, kterou chcete, to je také nová disciplína,“ uzavřel povídání Rudolf Vohnout.

Zdroj: se svolením MMR