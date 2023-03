Dotace z fondů Evropské unie pomohla k opravě nádrže Gabčíkovo u Nového Boru v severních Čechách. Díky dotaci udělali na nádrži protipovodňová opatření a oprava hráze pomohla také tomu, že tato vodní plocha dál zdobí zdejší krásnou přírodu. Nádrž a její okolí udržuje v dobrém stavu její majitel a bývalý zdejší zemědělec Jiří Rohlíček. A to k potěše své i lidí z osad a obcí kolem Nového Boru.

Díky více než třímilionové investici z fondů EU byla revitalizovaná nádrž nedaleko Nového Boru v severních Čechách | Video: Deník/Michal Janko

Krajina okolo severočeského Nového Boru, sklářského centra Čech, je malebná a přírodně rozmanitá. Mnoho lidí z Prahy a velkých měst tu má své víkendové chaty a chalupy. V posledních desetiletích však právě oblast mezi Českou Lípou a Novým Borem trpí extrémními výkyvy klimatu. Na srážkových mapách posledních let je tato oblast jednou z nejsušších u nás. A když naopak deště konečně přijdou, dochází poměrně často k rozvodnění zdejších toků.

Jak uvádí vědecké studie, obě věci k sobě bohužel patří. Při změně klimatu, k níž v současnosti dochází, budou extrémní projevy počasí častější. „Na výkyvy počasí je proto důležité se připravit,“ uvedl pro Deník klimatolog Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu. „A to jak psychicky, tak stavebně a také jiným způsobem hospodaření v krajině,“ připomíná Tolasz.

Zdroj: se svolením MMR

Nádrž ochrání před lokálními povodněmi

Vyrovnat se s těmito úkoly, pomáhaly a pomáhají i fondy Evropské unie. Jednou z menších staveb, které byly vytvořeny s pomocí peněz z fondů EU, je rekonstrukce nádrže Gabčíkovo u Nového Boru. Na úpravu hráze a protipovodňová opatření, která měla zabránit opakování lokálních povodní z minulých let, byla z Operační program Životní prostředí poskytnuta dotace z fondů EU ve výši přes 3,4 miliony korun.

Přestože jde o nádrž o rozloze několika hektarů, pro své okolí má velký krajinotvorný i ekologický význam. „Díky dotaci jsme na nádrži udělali protipovodňová opatření a oprava hráze pomohla tomu, že může dál zdobit zdejší krásnou přírodu,“ říká její majitel, bývalý zdejší zemědělec Jiří Rohlíček.

VIDEO: Krajinu Českého středohoří oživily dotace. Vznikly vodní nádrže i hřiště

Jiří Rohlíček, který před odchodem do důchodu hospodařil na okolních polích, začal o získání dotace na úpravu hráze uvažovat už před deseti roky. Tehdy několik lokálních povodní vyplavilo část osady Bukovany. Ta se nachází několik set metrů pod nádrží.

„Nádrž byla postavena před asi padesáti roky zdejšími myslivci a hráz byla udělána ze směsi různých materiálů, což se projevovalo na jejím stavu,“ uvádí Rohlíček. Nejvíce zanedbána pak byla právě protipovodňová část v podobě takřka neexistujícího přelivu, základní ochraně proti lokálním povodním.

„Podařilo se nám získat dotaci z fondů Evropské unie na vytvoření těchto protipovodňových opatření. Sám bych na opravu hráze a výstavbu přelivu neměl, a bez dotace bych nemohl tato opatření udělat,“ uvádí Rohlíček. Celou nedávno dokončenou stavbu se podařilo uskutečnit za méně než rok.

„To bylo možné díky tomu, že už jsem měl od roku 2018 připravený projekt. Ten samozřejmě sám o sobě stál dost peněz, ale doufal jsem, že ho někdy uskutečním,“ říká.

„Díky tomu, že byl projekt připravený, bylo lehčí získat dotaci a pak uskutečnit i celou stavbu,“ dodává Jiří Rohlíček. „Klíčovou věcí byl protipovodňový přeliv, který je dnes dvaadvacet metrů dlouhý,“ vysvětluje majitel nádrže Gabčíkovo.

Důležitý kousek přírody

Při výstavbě nádrže došlo poprvé od jejího vzniku k vypuštění vody. Na Jiřího Rohlíčka a rybáře z nedaleké České Lípy tam čekalo překvapení. „Byli tam například tostolobici vážící přes 25 kilo nebo tři velcí sumci, amuři a samozřejmě kapři,“ říká Rohlíček. „Část ryb jsme po opravě hráze vrátili zpět do nádrže a pokračujeme v zarybňování,“ dodává.

„Sám bych na opravu hráze a výstavbu přelivu neměl, a bez dotace bych nemohl tato opatření udělat.“

Jiří Rohlíček, majitel nádrže Gabčíkovo

K nádrži se od počátku, kdy ji koupil, snaží přistupovat s péčí řádného hospodáře i ekologicky přemýšlejícího člověka, který si uvědomuje význam Gabčíkova pro okolní krajinu. „Nechal jsem u nádrže udělat odborníky průzkum, jací živočichové v nádrži a v jejím okolí žijí. Našel se tam například chráněný skokan štíhlý, další žáby, některé vzácné druhy vážek, velké množství rybničních škeblí, užovky a další hadi. U nádrže se vyskytuje i velké množství dravců, například luňáci,“ uvádí Rohlíček.

V rámci úprav rybníka byl také vytvořen přístup pro koupání, který využívají obyvatelé nedalekých vesnic a osad. „Mám radost, že se mi podaří uchovat tu nádrž jako hezký kousek krajiny, který sem do tohoto malebného kraje zapadá. A to i díky té dotaci z evropských fondů,“ říká spokojeně Jiří Rohlíček.

Zdroj: se svolením MMR

Jiří Rohlíček: Unijní dotace zabrání dalšímu opakování velké vody

Přeliv na hrázi vodní nádrže Gabčíkovo, který vznikl díky podpoře z fondů EU, zabrání dalším lokálním povodním v okolí Nového Boru v severních Čechách. Je o tom přesvědčen Jiří Rohlíček, který projekt na severu Čech realizoval.

Jiří Rohlíček je vlastníkem nádrže Gabčíkovo, která se rozkládá u Nového Boru na severu ČechZdroj: Deník/Michal JankoJak vás to napadlo, si pořídit vodní nádrž?

To přišlo samo. Táta byl rybář, já od mala také rybařil s ním, pak jsem chytal sám a drželo mě to celý život. Dokonce jsem chtěl o rybářství psát i diplomovou práci. Takže jsem k tomu měl hodně blízko.

Vy jste už v důchodu. Co vám to, že jste vlastníkem nádrže Gabčíkovo, přináší?

Radost a práci, okolí nádrže, když trochu prší, můžete sekat každý týden. I s nádrží je celá plocha čtyři hektary. V nádrži se dá i koupat, voda tam třeba letos byla celé léto krásná, žádné sinice, a tak si tam lidé z okolí chodí zaplavat. Jen je občas vyděsí některý ze sumců, jeden má snad dva metry.

Proč jste požádal na opravu hráze a vytvoření protipovodňových opatření o dotace z fondů Evropské unie?

S mými finančními možnostmi oprava a vytvoření protipovodňových opatření nepřicházely v úvahu. I takto mě stál přes sto tisíc projekt opravy. A spoluúčast na výstavbě byla patnáct procent, tedy přes půl milionu, které jsem dal ze svého.

„Klíčem k úspěchu žádosti bylo pak najít správný dotační titul, na který mohla být žádost o dotaci z fondů EU uplatněna.“

Jiří Rohlíček, vlastník nádrže Gabčíkovo

Jaký byl základ úspěšné žádosti o dotaci z fondů Evropské unie a to, že prakticky po roce od získání dotace máte hotovo?

To, že jsem měl předem připravený projekt stavby. Klíčem k úspěchu žádosti bylo pak najít správný dotační titul, na který mohla být žádost o dotaci z fondů EU uplatněna. A který by odpovídal tomu, co bylo třeba na nádrži Gabčíkovo udělat.

Vy jste o dotaci žádal sám, nebo jste k tomu využil poradenskou firmu?

Já jsem o dotacích EU mnohé věděl, účastnil jsem se v minulosti i školení v tomto směru. Ale i díky tomu mi bylo jasné, že je to pro mě, který se celý život zabýval zemědělstvím, poměrně složitá věc. Proto jsem volil cestu poradenské firmy. Prostě jsem tu žádost svěřil profesionálovi. Ten mi pomohl najít i právě onen správný dotační titul, který umožnil o dotaci požádat. A mohu tuto cestu doporučit, byť to samozřejmě není zadarmo.

VIDEO: Nová škola v Psárech díky fondům EU chrání klima. Zvonek v ní neuslyšíte

Jak dlouho jste uvažoval o předělání hráze a protipovodňových opatřeních?

Už před mnoha lety, ale prostě jsem na to neměl peníze. Nechal jsem vypracovat projekt, jak by bylo možné hráz opravit a udělat protipovodňová opatření. Uložil jsem ho ale do skříně a nemyslel si, že to budu moci za svého života zrealizovat. Nedalo mi to však a před časem jsem začal zkoumat, zda by to nešlo přece jen s pomocí fondů EU zrealizovat. Původně jsme mysleli, že dosáhneme na dotační titul určený pro zadržování vody v krajině, protože i tento význam vodní nádrž Gabčíkovo má. Po jednání s poradenskou firmou jsme nakonec ale podali žádost o dotaci na protipovodňová opatření. Nalezení toho správného dotačního titulu, jemuž by náš záměr odpovídal, to bylo ze všeho nejobtížnější.

A ony tady v kraji, který je v posledních letech vyhlášený suchem, byly nějaké lokální povodně?

Právě že ano, v posledních deseti, patnácti letech jsme tu měli tři dost velké povodně a do naší vodoteče, na které je nádrž Gabčíkovo, jde voda z poměrně velkého okolí. A v Bukovanech, které jsou dále pod hrází, byly při povodních vyplaveny domy, zaplaveny zahrady a hřiště. Velká voda nám také málem sebrala celou hráz. Na základě toho, že jsme doložili výstavbu nových protipovodňových opatření, která opakování takových událostí mají zabránit, nám pak dotace byla přidělena. A mohli jsme začít stavět.

V čem to hlavní protipovodňové opatření spočívá?

Na původní hrázi byl jen malý, pětimetrový přeliv. Nový přeliv má délku dvaadvacet metrů, celé je to vyložené kameny. A také předělaná hráz je nyní ve stavu, v jakém by měla být. Díky těmto opatřením opakování lokálních povodní na toku pod Gabčíkovem už nyní nehrozí.