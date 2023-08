Letos slaví polygrafická společnost PowerPrint pětadvacet let od svého založení. Za sebou má bohatou činnost v oboru. V minulosti tiskla především diplomové práce, nyní se její činnost soustřeďuje zejména na tisk málonákladových knih. V tomto oboru je firma u nás na špičce, a to i díky dotaci z fondů Evropské unie.

Díky podpoře z fondů EU mohou zástupci společnosti PowerPrint tisknout knihy levněji | Video: Deník/Jiří Macek; se svolením MMR

Společnost PowerPrint, za kterou stojí Zdeněk Janovec, začínala tiskem diplomových prací. Vytiskla jich za dobu své existence přes půl milionu. V posledních letech se ovšem věnuje stále více tisku knih pro nakladatelství i samonakladatele v menších objemech. Vše shrnuje systém Bookla, který umožňuje vydat publikaci každému autorovi a jehož motto zní: Vydej si sám knihu bez rizika.

V PowerPrintu si systém Bookla mohou dovolit i díky projektu, na který výrazným způsobem přispěla EU.

Zdroj: se svolením MMR

Dvouletý projekt

Letos v dubnu tu dokončili dvouletý projekt, v rámci něhož zvýšili digitalizaci a automatizaci výroby v tiskárně. Celkové náklady se vyšplhaly na 68 milionů korun a Evropská unie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přispěla částkou bezmála 31 milionů korun.

Podívejte se na Mapu projektů EU

Knihy v PowerPrintu tiskli dříve na tonerových tiskárnách, v posledních letech se přitom prosazuje moderní inkoustová technologie, která je bezporuchová a má vyšší kvalitu tisku. Díky dotaci si koupili tiskařský stroj, jehož pořizovací cena je ale tak vysoká, že by si jej za normální situace nemohli dovolit. „Pořídili jsme sii knihařské vybavení. Předtím jsme měli jednoúčelové automaty pro každou výrobní operaci. Konkrétně v rámci této technologie jsme osm výrobních operací mohli vtěsnat do pouhých dvou. To přineslo výrazné zkrácení výrobního cyklu. Bez dotace bychom nebyli schopni veškerou naši činnost posunout tak, jak je tomu běžně v zahraničí,“ říká Zdeněk Janovec, zakladatel a současný jednatel společnosti PowerPrint.

VIDEO: Místo setkávání i edukace. Klášterní škola se proměnila v moderní centrum

Technologie propojili s novým informačním systémem i automatizovaným zpracováním tiskových dat a procesů. Veškerý tiskový proces tak probíhá bez zásahu lidské ruky. Stručně řečeno, technologie, které v PowerPrintu pořídili, dokážou tisknout velmi efektivně knížky v jednotkách kusů za velmi dobré ceny a v perfektní kvalitě jak v brožované, tak v pevné vazbě.

Více peněz i pro autory

„Není tu riziko skladování a jsme schopni autorovi poskytnout větší odměnu z prodané knihy, je to nyní třicet a více procent z prodejní ceny knihy. Zákazník, tedy autor, se musí postarat jen o marketing, ostatní zajistíme my. Není třeba knihy skladovat, tiskne se až poté, co si koncový zákazník knihu objedná,“ podotýká Zdeněk Janovec.

Od půl milionu vytištěných diplomových prací udělala firma velký krok dopředu. Podstata jejího zaměření se však nemění – tak jako diplomová práce vznikne jen v několika kusech, i knihy z této tiskárny se rodí v minimálních sériích. „Vydáváme stovky titulů ročně, a to i v řádech desítek kusů, což pro nás není problém, protože tiskneme digitálně.“

„Pořídili jsme si i knihařské vybavení. Konkrétně v rámci této technologie jsme osm výrobních operací mohli vtěsnat do pouhých dvou.“ Zdeněk Janovec, PowerPrint

To vše díky systému Bookla, s nímž je vydání velmi levné a za tisk dokonce neplatíte. V Bookle vydává zájemce knihy bez rizika a se ziskem pro autora bez ohledu na to, jak velký je náklad. „Tento způsob tisku je v zahraničí velmi oblíbený. Autoři mají chuť vydat knihu, často však nevědí, jak na to, nebo jsou velkým nakladatelstvím odmítnuti. U nás knížka může vyjít klidně i do týdne. Je umístěná v e-shopu a tiskne se, až když si ji koncový zákazník elektronicky objedná,“ vysvětluje Zdeněk Janovec.

Zdroj: se svolením MMR

Ze začátku vše zajišťoval sám, nyní má firma PowerPrint padesát zaměstnanců. Copycentra fungují v Brně, v Liberci a tři v Praze. V Horoměřicích u Prahy je navíc produkční centrum a místo, kde vznikají a tisknou se knihy.

„Máme autory, kteří vydávají knihy pravidelně, a pak i ty, kteří vydají třeba jen jednu knihu v životě. Někdo například sepíše svůj životní příběh, kuchařku nebo cestopis. Knihy vydávají i obce a zájmové organizace. Neodmítáme žádného autora, který má zájem vydat svou knihu, ale byl bych rád, aby mediálně známí autoři začali více využívat možnost tisknout přes náš systém Bookla, který je regulérním prodejním kanálem. S kolegou Jirkou Bryndou jsme si řekli, že nový systém posuneme o velký kus dále, než je teď. A těším se na to,“ dodává Zdeněk Janovec.

Zdeněk Janovec: Nejraději mám příběhy, které stojí za každou vydanou knihou

Zdeněk Janovec (49 let) vystudoval obor informatika na České zemědělské univerzitě a už za studií se začala rýsovat jeho podnikatelská dráha. Společnost PowerPrint, kterou založil, letos slaví 25 let. Ve firmě má hlavní slovo jako jednatel. Po éře tisku diplomových prací je jeho doménou málonákladový tisk knih. Knihy má rád, ale za rok přečte maximálně tři. Přitom jeho dětství bylo s knihami spojeno. „Moc jiné zábavy nebylo, prostě jsem četl mayovky, verneovky a další,“ říká.

Zdeněk JanovecZdroj: Deník/Jiří Macek; se svolením PowerPrintJak došlo k založení PowerPrintu?

Při studiích na vysoké jsem externě zajišťoval pro jedno nakladatelství zlom knížek. Na škole byla přitom jen jedna kopírka, a mě napadlo začít kopírovat pro studenty. Na to se začaly nabalovat další aktivity, jako první v ČR jsme umožnili studentům objednat vazbu diplomové práce on-line.

A co bylo dál?

Otevřeli jsme poblíž vysokých škol copycentra – po jednom v Brně, Olomouci, Liberci a tři v Praze. Osmdesát procent naší práce byl tisk diplomek, doteď jsme jejich největší výrobci. Ročně jsme jich tiskli dvacet až třicet tisíc. Vydělané peníze jsme investovali do produkčního centra v Horoměřicích a už přes deset let tiskneme pro nakladatele a samonakladatele v menších nákladech knihy. Klidně i pár kusů knih.

Malý knižní náklad ale musí být pro zájemce drahý?

To je všeobecný názor laika. Dokážeme vyrobit knihu jak v brožované, tak v pevné vazbě ekonomicky – v menších nákladech, bez nutnosti skladování a s odměnou pro autora. Vydat knihu dnes může každý s minimální investicí a rizikem. Tiskneme totiž digitálně a na požadavek.

VIDEO: Jejich produkty znají tisíce dětí. Tiskárna zmodernizovala svůj provoz

Co si pod tím představit?

Netiskneme dopředu velké množství knih, které by pak ležely na skladě. Všechny nabízené knihy jsou na našem e-shopu a my knihu vytiskneme tehdy, když si ji tam objedná koncový zákazník. To je princip digitálního tisku v rámci systému Bookla.

Dotace z Evropské unie směřovala právě do této sféry. Na projekt Zvýšení digitalizace a automatizace výroby jste obdrželi více než 30 milionů korun. Šlo by to, i kdybyste tuto dotaci nezískali?

Děláme vše pro to, abychom byli konkurenceschopní na evropské úrovni, ale bez investice do technologií a informačního systému bychom nebyli schopni takové míry automatizace a produktivity dosáhnout. Bez evropské dotace bychom nemohli projekt z vlastních zdrojů financovat.

„Bez dotace do technologií a informačního systému bychom nebyli schopni dosáhnout takové míry automatizace a produktivity.“

Jste ženatý a máte dva syny. Jak oni prožívají vaše podnikání?

Manželka od prvního dne podnikání pracuje se mnou, má ekonomické vzdělání, pracuje tady jako účetní. Starší syn Vojta studuje programování. Letos nasazujeme nový informační systém, také v rámci evropské dotace, a bez jeho pomoci by ho nebylo možné implementovat. Mladší syn Václav tu je právě na brigádě ve výrobě.

Co vás na práci při vydávání knih nejvíce baví, těší?

Za každou knihou je příběh, a ty mám nejraději. Lidé mi vždy sdělí, z jakého popudu kniha vznikla. Těší mě, že děláme něco smysluplného, co tady přetrvá. Knihy v našich knihovnách vydrží stovky let. A pak ta radost lidí, když kniha spatří světlo světa a oni si ji poprvé vezmou do ruky. Vidím, že když ji přebírají, splnil se jim životní sen. Je krásné vidět tu lidskou radost.

A co vy? Už jste něco napsal, nebo se na to chystáte?

Takové touhy nemám. Ale kdyby k tomu přece jen někdy došlo, byla by to kniha o zaměstnancích. To jsou, za těch pětadvacet let, skutečně zajímavé příběhy, které nelze vymyslet a píše je sám život.

Jak si odpočinete od knih? Snad ne zase s knihou?

U nás to bylo mnoho let bez odpočinku, kdy byla jedinou prioritou firma, a všechny koníčky šly stranou. Věřím, že se postupně vrátím i ke knihám a dalším koníčkům.

Zdroj: se svolením MMR