Psárská škola byla navržena jako takzvaně klastrová, kde nejmenší jednotkou (klastrem) je skupina tří učeben, které jsou propojené halou a mají společné hygienické zařízení a prostory pro učitele.

Tento objekt není zajímavý pouze svým příspěvkem k ochraně klimatu. Netradiční je třeba také tím, že zde žáci neuslyší zvonění připomínající začátek a konec vyučovací hodiny. Nebo že mohou klidně přejít z jedné části komplexu do druhé po střeše. Jsou tu i oddělené vstupy pro žáky prvního a druhého stupně.

Ve třídách pak nejsou lavice umístěné klasicky v řadách, ale seskupené do pracovních hnízd. Celý areál slouží jako komunitní centrum obce a je využíván i mimo školní výuku. Mají tu knihovnu, dvě tělocvičny, taneční sál i horolezeckou stěnu, které využívá veřejnost.

Budova, která pomáhá chránit klima

Škola byla slavnostně otevřena na začátku září 2019 a celkem stála 420 milionů korun. Ekologický projekt financovaný z fondů EU z toho představoval 272 milionů korun.

„Výstavba školního areálu byla hrazena z více zdrojů. Ministerstvo školství poskytlo 238 milionů korun, deset milionů pak Středočeský kraj a významná byla dotace z fondů Evropské unie. Ta v rámci Operačního programu Životní prostředí podpořila výstavbu školy téměř 50 miliony korun. Zbytek pak zaplatila obec. Významný příspěvek z fondů Evropské unie byl pro nás zásadní, protože bez něj bychom tuhle stavbu nemohli uskutečnit,“ uvedl místostarosta obce Milan Vácha, který byl v časech projektování, výstavby i otevření školy v obci starostou.

I vesnická škola může být moderní. Malý Újezd je toho důkazem

Navíc z dalších několikamilionových evropských dotací byly vybaveny odborné učebny. Vznikly tak laboratoře chemie s veškerým vybavením, ale i multimediální laboratoř. Škola získala rovněž výukové vybavení pro robotiku a 3D tiskárny. „Multimediální laboratoř umožňuje na poloprofesionální úrovni pracovat s videem, natáčet kamerami, stříhat videa, a nechybí ani klíčovací stěna k přípravě vizuálních efektů. Prostor zbyl i na zvukové studio, které umožňuje vysílání školního rozhlasu,“ popsal Milan Vácha.

První pasivní škola v ČR

„Po neúspěšné architektonické soutěži na novostavbu na návsi v Dolních Jirčanech se hledal vhodnější větší pozemek. To se psal rok 2009. Do tehdejší budovy se naše představy prostě nevešly. Už v roce 2013 jsme usilovali o dotace, ale ty byly omezeny horní hranicí 30 milionů korun, což bylo určeno spíše pro drobnější přístavby a vestavby. Do toho jsme se nemohli vejít. Pak se ale objevila výzva, do které jsme se přihlásili a finance z fondů EU získali. Bez dotací bychom se do stavby školy pustit nemohli. I tak jsme si jako obec museli vzít osmdesátimilionový úvěr, což bylo tehdy na hraně možné zadluženosti obce,“ vzpomíná místostarosta Vácha.

Psárská škola je první školou v republice v rámci pasivního standardu. „Pasivní domy jsou poměrně náročné na technologie, umístění a zohlednění orientace a k tomu navržené i zateplení a zastínění. Budova je primárně vyhřívána tepelnými čerpadly, větrání je řešeno rekuperačními jednotkami, které využívají zbytkové teplo odvětrávaného vzduchu k ohřevu vzduchu čerstvého. Dešťová voda je využívána k zálivce i ke splachování záchodů,“ dodává místostarosta Milan Vácha.

Právě soustředění všech těchto technologií dělá ze školy v Psárech patrně „nejzelenější“ školní objekt u nás. A proto sem míří pro inspiraci také zástupci samospráv z celé republiky, kteří uvažují o vybudování podobného školního objektu.

Prostředí naší školy pozitivně tvaruje žáky, říká ředitel Daniel Kohout

Ředitelem Základní školy Amos Psáry je Mgr. Daniel Kohout (44 let). Vyhrál výběrové řízení a do školy na návsi v Dolních Jirčanech, které jsou součástí obce Psáry, přišel ve chvíli, kdy finišovala příprava výstavby nové školy jen pár set metrů od té bývalé z roku 1692. První žáky přivítal ředitel se svým týmem v nové škole po prázdninách v roce 2019.

Mgr. Daniel Kohout, ředitel Základní školy Amos PsáryZdroj: Deník/Jiří MacekOdkud jste do Základní školy Amos přišel?

Mám vystudovanou Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po vysoké jsem učil v Sušici, odkud pocházím. Pak jsem přešel na základku v Modřanech v Praze 12, poté jsem stál u zrodu školy U Říčanského lesa v Říčanech, kde jsem byl projektovým manažerem stavby. No a v roce 2017 jsem uspěl v konkurzu na ředitele základní školy v Psárech.

Do ní jsem nastoupil ve chvíli, kdy už bylo rozhodnuto o stavbě a byla dokončena projektová dokumentace. Brzy po mém příchodu se začalo stavět. My jsme ale učili v původní historické škole na návsi a ještě v dalších třech budovách. Tam to bylo složitější, protože prostor bylo málo a museli jsme hodně přecházet. To nám nyní odpadlo, což je pro všechny příjemné.

Jaká je naplněnost školy?

Rejstříková kapacita je 540 žáků. Reálně v každém z devíti ročníků máme dvě třídy po zhruba 24 dětech.

Na stavbu budovy získala obec významnou evropskou dotaci. Nebyla jediná, že?

Ve spolupráci s obcí, kde máme v této oblasti velkou oporu, se nám daří uspět v dotačních programech. Částka 50 milionů korun, kterou obec získala na stavbu budovy, byla základem, na němž můžeme dál školu rozvíjet. Pokud chceme, abychom měli něco navíc a takzvaně nám neujel vlak, pak ve chvíli, kdy někdo nabízí podporu, by bylo špatné šanci nevyužít.

Učebna s roboty, rozkvetlá zahrada. Gymnázium se proměnilo i díky fondům EU

Když se procházím vaším komplexem, všude je spousta volného místa, žádné stísněné prostory. Ale řekněte mi něco o absenci toho zvonění…

Zcela jistě nejsme jediná škola, kde nezvoní. Nechceme, aby učitelé museli končit hodinu přesně se zvoněním, mohou si hodiny spojit, dokončit projekt, lépe se pracuje s mezipředmětovými vztahy. Zvonění je někdy příliš radikální úkon. Učitelé i žáci jsou na to zvyklí a všem to vyhovuje.

A to rozmístění tříd do takzvaných klastrů?

Máme spojené vždy tři třídy do kompaktnějšího uzavřeného prostoru. Tak třeba třeťáci, čtvrťáci a páťáci jsou díky tomu v úzkém kontaktu, žáci si pomáhají a páťák klidně naučí něco třeťáka. Samozřejmě je to personálně náročnější na přípravu výuky, ale i na dozor, protože místo jedné dlouhé chodby je škola členěna právě na menší klastry.

Co je podle vás chloubou ZŠ Amos, kde jste ředitelem?

Chodím sem moc rád, protože se podařilo, a není to jen moje zásluha, vybudovat fajn tým padesáti zaměstnanců. Jsme velká parta, kde si vzájemně vypomáháme. Učitelé chodí rádi do školy, práce s dětmi je baví a je to na nichi na všech okolo vidět. Tohle mě nesmírně nabíjí.

U nás tým dospělých od pedagogů po kuchaře formuje tým dětí. K tomu máme skvělé prostory, které všem ideálně vyhovují. Není třeba nikam docházet, vše najdeme v jednom komplexu. Myslím si, že vlastně i toto prostředí pozitivně tvaruje naše žáky. U nás nezaznamenáváme vandalismus nebo šikanu. Jsem opravdu pyšný a hrdý, že mohu být v této škole ředitelem.

