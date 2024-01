V letech 2018–2020 uskutečnili v akciové společnosti Rybářství Kolář, které spadá do zemědělského RHEA holdingu, dva projekty, které podpořila dotací Evropská unie. Oba směřovaly na rekonstrukci sádek v Náměšti nad Oslavou a celkově stály více než 21 milionů korun. Evropské prostředky z Operačního programu Rybářství přitom činily přes 6,2 milionu korun.

V rámci prvního projektu byly kompletně rekonstruovány stávající sádky v Náměšti, které už toho hodně pamatovaly. Konkrétně se přestavba a modernizace sádek týkala dvanácti nádrží, čtrnácti rozdělovacích objektů a přívodního i odtokového potrubí v délce téměř tři sta metrů. Pořízeno bylo také nové vybavení. Historické betony se sanovaly, degradované povrchy betonů byly odstraněny, na očištěný beton byla navázána nová výztuž, která byla zalita betonem.

Druhý projekt se pak týkal rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění, a to včetně podzemního vedení elektřiny. Nové podoby se dočkal také ocelový přístřešek. „Zcela opraven byl centrální slovovací objekt, do kterého jsou svedeny kanály ze všech sádek. Při velkých nakládkách ryb se v takzvané slovovačce ryby zváží a automaticky sypou do nákladních automobilů. Bývalá stodola byla přestavěna na vyskladňovací halu,“ podotýká Jiří Müller, který měl projekt po administrativní stránce na starosti. V Rybářství Kolář je zodpovědný za chov lososovitých ryb, a to ve středisku ve Velkém Meziříčí, kde je rovněž vodohospodářem.

760 hektarů rybníků

Rybářství Kolář se věnuje především hospodaření na rybnících. Stará se zhruba o 760 hektarů těchto vodních ploch a z toho je více než 97 procent v jejich vlastnictví.

Mají dvě rybníkářská střediska – v Náměšti nad Oslavou a v Křižanově. Chovají zde většinou kapry, amury, štiky, candáty, líny a tolstolobiky. Ročně tato středisko vyprodukuje zhruba 250 tun ryb. Z čehož má kapr největší podíl, zhruba 90 procent.

Druhým hlavním pilířem je chov lososovitých ryb. Jejich pstruhárna produkuje ročně zhruba 80 tun lososovitých ryb.

Chovají siveny

Na lososovité ryby, tedy pstruhy a siveny, se soustředí ve Velkém Meziříčí. „V posledních letech se především zabýváme chovem sivena alsaského. Je to kříženec sivena amerického, který je v Čechách nejznámější, a sivena arktického. Tento kříženec je odolnější, roste rychleji a má vyšší výtěžnost masa. Zatím kupujeme gramový plůdek, ale připravujeme se na jejich líhnutí u nás,“ podotýká Jiří Müller.

„Zcela opraven byl centrální slovovací objekt, do kterého jsou svedeny kanály ze všech sádek a v takzvané slovovačce se zde ryby zváží.“ Jiří Müller, Rybářství Kolář

„Námi vyprodukované ryby z čistých vod Vysočiny prodáváme zejména na tuzemský trh a menší část exportujeme do zahraničí, hlavně do Polska, Rakouska a Německa. Naším největším tuzemským odběratelem je Moravský rybářský svaz, který našimi rybami osidluje svoje revíry. Dalšími klienty jsou potom obchody a část jich prodáváme přímo koncovému zákazníkovi, a to především na Vánoce, kdy náš kapr končí na štědrovečerním talíři,“ popisuje Jiří Müller.

Díky podpoře EU opravují i rybníky

V Rybářství Kolář chystají projekt směřující do Velkého Meziříčí. „Plánujeme obnovu tamních sádek k chovu lososovitých ryb. Myslím si, že to bude největší investice do chovu tohoto druhu v Čechách. Jsme ve fázi studie, naceňujeme technologie a proveditelnost. Věřím, že se nám i tady podaří získat dotaci. Bez ní bude složitější projekt realizovat,“ doufá majitel Josef Kolář. Za zmínku stojí i opravy rybníků Nový Křižanovský, Nadýmák, Troubník, Ovčačka, Nový Budišovský, Skalka i Kuchyňka. I tyto práce podpořily fondy EU.

Existence Rybářství Kolář se ve skupině RHEA holding datuje od roku 2013, kdy rodina Kolářových koupila Rybářství Velké Meziříčí. Firma dnes hospodaří na zhruba 760 hektarech rybníků, které spravují střediska v Křižanově a Náměšti. „Naše rybníky se nacházejí po velké části Kraje Vysočina. Rybníkářská střediska vyprodukují ročně v průměru 450 tun tržních a násadových ryb, drtivou většinou se na tom podílí český kapr,“ dodává Jiří Müller.

Jiří Müller: Baví mě propojení a skloubení stavařiny s přírodou

Jiří Müller je vystudovaný stavební inženýr a také vodohospodář, absolvoval ČVUT. Říká o sobě, že ryby nechytal jako malý kluk, ani nyní v dospělosti. Nicméně rybu na talíři neodmítne. V akciové společnosti Rybářství Kolář je vedoucím chovu lososovitých ryb a vodohospodářem, jeho práce je většinou ve středisku ve Velkém Meziříčí. V rámci evropského projektu Rekonstrukce sádek ve středisku v Náměšti nad Oslavou byl tím, kdo měl na starosti inženýring celého projektu.

Jiří Müller, vedoucí chovu lososovitých ryb a vodohospodář akciové společnosti Rybářství Kolář.Zdroj: Deník/Jiří MacekProjekt Rekonstrukce sádek se v Náměšti uskutečnil v letech 2018 až 2020. Vy jste měl vše na starosti, co bylo na celém projektu nejtěžší?

Já měl na starost inženýring projektu, tedy průběh celého stavebního řízení. Přípravu dotace měla na starost kolegyně doktorka Tesařová a externí firma. Nejtěžší pro nás bylo získat stavební povolení v daném termínu a dodat pro toto řízení všechny podklady.

Když bylo vše dokončeno, jaký jste měl pocit?

V té době jsme pracovali na více projektech, ale tento byl zatím ten největší. Takže to byla úleva, když byl projekt schválen k podpoře. Byl to další krok k modernizaci našeho rybářství, ve které stále pokračujeme.

Na rekonstrukci získala společnost evropskou dotaci přes šest milionů korun. Jak velký by to byl problém, kdyby se to nepodařilo?

Aby vše mohlo fungovat dalších zhruba padesát let, tak zmíněná rekonstrukce byla nutná. Proto jsme rádi, že se nám podařilo dotaci získat. Sice nebyla základem toho, abychom se mohli do kvalitní rekonstrukce pustit, ale pokud by se nám nepodařilo podporu získat, byl by to pro nás problém.

Jak jste se vlastně dostal k rybám? Do Náměště a Velkého Meziříčí?

Ke konci studia na ČVUT jsem dostal nabídku dělat v Rybářství Kolář vodohospodáře, což jsem uvítal, jelikož to bylo profesní spojení s přírodou. Pocházím z jižních Čech, a tak jsem nastoupil do Dešné jako vodohospodář, měl jsem na starosti administrativu. Když jsem pak dostal nabídku do Velkého Meziříčí pracovat v chovu lososovitých ryb, neváhal jsem, hned mě to nadchlo.

„Aby vše mohlo fungovat dalších zhruba padesát let, tak ta rekonstrukce byla nutná. Proto jsme rádi, že se nám podařilo dotaci získat.“

Co vás na práci nejvíc baví?

Tento chov je poměrně náročný obor spojený s mnoha technologiemi. Člověk ihned pozná, zda to dělá správně, nebo někde udělal chybu. Navíc tady i v dalších střediscích jsou fajn lidé. Ke všemu jsem si vzal dceru našich zaměstnanců – baštýře (rybář, který má na starost úsek několika rybníků). S úsměvem říkám, že jsem doma i v práci pod rodinnou kontrolou. V rybářství pracuje tchán, tchyně, švagr i švagrová. Baví mě to propojení a skloubení stavařiny s přírodou. To, že vidím, jak z takřka neviditelného plůdku u nás vyroste ryba, která pak někomu udělá radost. Ta práce mě baví tak, že když ráno jedu do práce, tak se těším.

Jste pracovně „postižen“ tak, že když usednete v restauraci ke stolu, první pohled do jídelního lístku směřuje do kapitoly ryby?

Přesně tak to je. Ale ryby v sobě mám třeba i v obchodech. Když vidím v supermarketu, jak si u pultu někdo prohlíží ryby, tak jsem schopný se zastavit a začít mu vysvětlovat, odkud která ryba byla dovezena, jak byla zpracována a stane se, že taky řeknu naplno, aby ji nekupoval a zašel si pro rybu k nám do sádek.

To z vás musí mít v obchodě radost…

Já to zase nevykřikuju moc nahlas, jen nenápadně.

Pracujete s rybami, sledujete jejich život, jejich růst. Co ryba na talíři, není vám cizí?

Rybu na talíři mám rozhodně rád. Třeba grilovaný filet ze sivena je lahůdka. Ale přiznám se, že v restauracích se příliš ptám na původ ryb.

Jak relaxuje člověk, který se celý den „motá“ kolem ryb?

Jsem ženatý a mám rok a půl starou dcerku, takže to je odpoutání od práce. Tím, že manželka se v tomto „rybím“ prostředí pohybuje celý život, tak už večerní debaty o rybách nemá ráda. Navíc když se sejdeme jako rodina, tak vlastně se bavíme jen o rybách. Takže se spíše věnujeme dcerce. Já si rád zahraju basketbal ve Studené, kde bydlím. Mám sice od svých čtyřiadvaceti let, tedy už dvanáct let, transplantované srdce, ale ostatním zatím docela stačím.

