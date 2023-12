Výrobce rybích a lahůdkářských specialit, společnost ATLANTIK PRODUKT Třešňák, má za sebou více než čtvrt století úspěšného podnikání, a to i díky podpoře z fondů Evropské unie. Jejich výrobní závod se nachází na okraji středočeských Sedlčan a vznikají zde delikatesy z mořských ryb, které si už získaly srdce mnoha zákazníků.

V roce 2021 firma uvedla na trh úctyhodných 720 tisíc kilogramů rybích produktů. Přestože covid a energetická krize spolu s inflací zasáhly do všech oblastí podnikání, firma přežila a její výrobky se nadále těší zájmu zákazníků. Ze Sedlčan putují do obchodních řetězců především slané a kyselé rybí marinády.

„Naše kyselé výrobky tvoří větší podíl produkce. Jsou to zejména rybí saláty, omáčky i řada ruční výroby, jako jsou třeba zavináče. A nesmíme zapomenout na oblíbené matjesy, slané ryby v oleji. Pro některé zákazníky jsou nyní hitem závitky s tvarůžky. Naše výroba je zaměřená na zpracování sledě obecného, kterého dovážíme zejména z Norska a Islandu. Rybích surovin je na trhu dostatek, ale v současné době je avizováno jejich zdražení asi o dvacet procent, což nás samozřejmě netěší,“ říká Jitka Třešňáková, jednatelka a výrobní ředitelka společnosti ATLANTIK PRODUKT Třešňák.

Úspěch středočeské firmy podpořily výrazným způsobem i dotace z EU. Vstup do nadnárodních obchodních řetězců vyžadoval zvýšení výrobní kapacity a certifikační audit podle mezinárodních norem.

„Proto jsme udělali zásadní krok, koupili pozemek na okraji Sedlčan a vyřídili stavební povolení. Přišel rok 2008 a s ním světová finanční krize, tržby padaly dolů a banka zamítla úvěr na stavbu. Tehdy jsme zvažovali ukončení výroby. Po dlouhých jednáních jsme s bankou našli řešení na financování stavby, a to mimořádnou splátkou úvěru právě z prostředků získaných z dotace. K přesunu výroby došlo tehdy během víkendu za pomoci našich zaměstnanců a řady pomocníků,“ vzpomíná Jitka Třešňáková.

Rostoucí požadavky standardů pro oblast bezpečnosti potravin dotlačily majitele firmy k dalšímu nutnému kroku, a na obzoru tak byla přístavba výrobního závodu. Projekt byl dokončen v roce 2020 s investicí přes 16,5 milionu korun, evropská dotace pokryla více než 6,2 milionu korun.

„Stavba z roku 2010 měla za sebou téměř deset let existence a my jsme potřebovali navýšit výrobní plochu. Nešlo ale jen takzvaně o cihly, tedy přístavbu budovy, ale i o pořízení technologií, jako je vzduchotechnika, klimatizace, chlazení,“ vyjmenovává, co vše se v rámci přístavby vykonalo, Jitka Třešňáková.

Speciální výrobky

Zmíněné dva projekty byly pro firmu stěžejní v rámci jejího rozvoje. Nicméně celkem bylo v podniku realizováno 14 dalších, přičemž evropské dotace na ně činily více než 26 milionů korun. „Šlo například o stavbu čističky odpadních vod, nákup zařízení pro zabezpečení zpracovny nebo pořízení balicích linek,“ popisuje podporované projekty Jitka Třešňáková.

Veškerý prodejní sortiment vzniká v sedlčanských výrobních prostorách. „Zhruba sedmdesát procent produktů vyrábíme pod privátní značkou obchodních řetězců. Z rybí produkce dodáváme aktuálně privátní výrobky pod značkou Rybí speciality pro Albert, Gran mare pro Penny Market nebo Metro Chev a Fine Life pro Makro. My máme svoji unikátní řadu rybích výrobků ve skle Poseidon. Jejich vývoj byl dlouhý a náročný. Nicméně je to jen menší část produkce, neboť na pultech obchodních řetězců dlouhodobě roste podíl jejich privátních značek,“ podotýká Jitka Třešňáková.

Ve firmě pracuje aktuálně kolem pětatřiceti lidí. „Máme pracovníky, kteří zvládají perfektně svoji práci a jsou zodpovědní, což není v současné době samozřejmostí. Někteří v tom s námi „jedou“ patnáct i více let. Náš současný kolektiv je skvělý, máme úžasné lidi jak ve výrobě, tak v kanceláři,“ říká Jitka Třešňáková.

U zrodu společnosti ATLANTIK PRODUKT Třešňák stál manžel Jitky Třešňákové a jeho tatínek. „Manžel pracoval na vedoucí pozici v gastronomii v jednom vyhlášeném pražském podniku. Tchán byl ale technického zaměření, a byl gastronomií nedotčen. Shoda náhod a touha podnikat je přivedla k myšlence vyrábět výrobky z mořských ryb. Tenkrát oba navštívili pražskou speciálku na rybí produkty a v podstatě během oběda vznikl nápad na vlastní výrobu. Tak se v roce 1995 zrodil ATLANTIK,“ popsala začátky podnikání Jitka Třešňáková.

Nebýt dotací, jsme řadu let pozadu, je přesvědčena Jitka Třešňáková

Jitka Třešňáková je dnes jednatelkou a výrobní ředitelkou společnosti ATLANTIK PRODUKT Třešňák. Pamatuje její začátky před pětadvaceti lety, kdy její manžel Petr byl spoluzakladatelem firmy. A pochopitelně spolu řeší otázky kolem fungování firmy takřka nonstop, jak v práci, tak doma. I když, jaktvrdí, alespoň o víkendu se snaží na firmu alespoň trochu zapomenout.

Jitka Třešňáková, jednatelka a výrobní ředitelka společnosti ATLANTIK PRODUKTZdroj: Deník/Jiří MacekJak vlastně výroba v začátcích firmy před čtvrtstoletím vypadala?

Koupili jsme marinované ryby a z nich vyrobili první saláty. V prvopočátcích se výrobě věnovala manželova rodina s jedním zaměstnancem. K tomu jsem já z Prahy dělala ekonomiku, výrobní kalkulace, personalistiku. Stále ale chyběla vlastní technologie marinace ryb. Zlom nastal po roce 1997. Tehdy jsem se spojila se spolužákem, který studoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Seznámil nás s úžasným člověkem a odborníkem v potravinářství, panem profesorem Voldřichem, kterému vděčíme za zavedení vlastní technologie marinování ryb. Doslova krůček po krůčku nás provedl výrobní technologií a nastavením receptur. První zkoušky a vzorky vznikaly v kuchyni našeho pražského bytu.

V roce 2010 jste získali dotaci na stavbu rybného závodu a v roce 2020 další významnou dotaci na přístavbu z Evropské unie. Co by se dělo, kdyby se to nepodařilo?

Měli bychom problémy s realizací dvou tak velkých investic, jako stavby jsou, zvlášť, když obě spadly do období ekonomických krizí. Rok 2010 byl obdobím úpadku tržeb během světové finanční krize, a my potřebovali dokončit stavbu, certifikovat a navázat spolupráci s obchodními řetězci. Mimořádná splátka úvěru z prostředků dotace byla tehdy podmínkou banky pro financování stavby. Dotace na přístavbu v roce 2020 podpořila naši činnost znovu výrazným způsobem, neboť snížení úvěrové zátěže pomohlo firmě přežít v době covidové pandemie a energetické krize. Máme štěstí, že k rozvoji firmy pomohla i řada dalších evropských menších dotací. Spoustu investic bychom sice museli zvládnout i bez nich, ale bylo by to pomalejší, a byli bychom pozadu o řadu let kvůli úvěrové zátěži.

„Ryby jsou pořád s námi. V obchodech sledujeme trendy v balení a designu výrobků, v zahraničí kupujeme rybí výrobky a v práci je pak jejich ochutnávka.“

Manžel majitel firmy, vy šéfujete výrobě. Co děti?

Máme dvě dospělé děti, každé jinak zaměřené. Dcera pracovala u nás jako účetní a ekonomka, ale pak se rozhodla změnit kariéru a věnovat se charitě. Nyní pracuje v organizaci, která pomáhá lidem v nouzi a shání pro ně finanční podporu. Syn je zase šikovný po technické stránce a zastává u nás funkci vedoucího údržby. Kromě toho podniká v oblasti tiskových služeb.

Takže když se rodina Třešňákových sejde, tak…

…tak se určitě probírá vše kolem firmy a ryb. Nicméně s manželem si o víkendu zakazujeme pracovat a snažíme se udělat si čas pro sebe. Máme doma dva pejsky, takže já denně relaxuju s nimi při procházce, zatímco manžel se věnuje zahradě.

A když jdete nakupovat, na večeři…

Vím nač narážíte. Jasně, ryby jsou pořád s námi. V obchodech sledujeme trendy v balení a designu výrobků, v zahraničí kupujeme rybí výrobky a v práci je pak jejich ochutnávka. Restaurace vybíráme podle toho, jestli nabízejí rybí speciality. U nás obou na talíři vítězí losos.

Když byste měla popsat vaše současné pocity kolem podnikání?

Prožili jsme si řadu turbulencí a krizí. Třeba o loňském roce manžel říká, že to byl rok, na který by rád úplně zapomněl. Byly neskutečné problémy se závratným zdražením energií a dalších komodit, ale my své vstupy v plné výši do prodejních cen promítnout nemohli. Nebylo to lehké. Letošní rok přinesl aspoň určitý klid na poli energetiky. Co nás ale čeká v roce 2024, to nevíme, nicméně s elektřinou to vypadá opět na cenový náraz.

Nicméně u ryb se ještě „zdržíte“, že?

ATLANTIK je jako naše třetí dítě. Od malička vyžaduje péči a někdy pořádně zlobí. Ale když napíše spokojený zákazník, všechny trable jsou zapomenuté. Tím bych zároveň chtěla poděkovat všem našim zákazníkům za letitou přízeň, a samozřejmě zaměstnancům. Bez jejich poctivé a náročné práce by ATLANTIK nebyl ničím. A když už jsme u ryb, tak na Štědrý den bude u nás doma vonět kapr.

