Sumečky tu piplají od výtěru až po finální produkt, kterým jsou rybí filety bez kostí. Jsou známé pod značkou Sumeček ze Stračova. Myšlenka na chov a zpracování sumečků vznikla v roce 2018.

„Zvažovali jsme, na jakou rybu se soustředit. Původně jsme mysleli na pstruha, který je třeba v restauracích velmi oblíbený. Jenomže pstruh potřebuje studenou vodu do 14 stupňů, a to bychom museli vodu intenzivně chladit. A najednou přišla myšlenka na sumečka. Byla to vlastně náhoda,“ popisuje minulost Luděk Homoláč, předseda představenstva Zemědělské akciové společnosti Mžany, který stál u zrodu celého projektu.

V obci Stračov byl brownfield, kde se od roku 2009 už nechoval skot a areál byl zchátralý. „Já si vysnil, že tenhle areál jednou bude dýchat něčím zajímavým, nějakou novou myšlenkou, že mu vrátíme život. A tak se objevil sumeček,“ vzpomíná Luděk Homoláč.

Ryby pro školy i nemocnice

Ve Stračově ročně vyprodukují 20 tisíc kilogramů sumečků, kteří putují do školních jídelen, základních i mateřských škol, nemocnic, domovů důchodců. Sumečci míří do Královéhradeckého a Pardubického kraje, ale mají i odběratele, který zásobuje školní jídelny po celé republice.

Sumečky africké chovají ve Stračově v takzvaném aquakulturním systému. „Jde o uzavřený okruh recirkulační vody, to znamená, že voda se v systému točí, koluje a denně se do systému doplňuje jedno až dvě procenta vody, která je čerpána z podzemních vrtů. Voda se přirozeně čistí biologickými mikroorganismy. Pravidelně děláme kvůli kontrole kvality rozbory vody. Díky tomu dosahuje náš chov vysokých kvalit. Ryby jsou chovány ve velkých nádržích o objemu devět až dvanáct kubíků,“ vysvětluje Luděk Homoláč.

Tři projekty s podporou evropských fondů týkající se chovu sumečka afrického stály celkem zhruba 20 milionů korun. Za tuto sumu byla na zelené louce postavena zpracovna. Do zcela nové budovy bylo pořízeno veškeré vybavení potřebné ke zpracování ryb, jako nerezové stoly, vakuovačka, chladicí systém pro skladování filetů, přenosné bedny, kterými distribuují své výrobky. „Projekt se týkal nákupu technologií recirkulačního aquakulturního systému jako například nádrží, čisticích segmentů, tepelných čerpadel, elektrocentrály, elektrického zabezpečení, akumulačních nádob a dalšího,“ doplňuje Luděk Homoláč.

ZAS Mžany na projekt získala dotaci z evropských prostředků téměř 50 procent. „Evropská podpora nám velmi pomohla s celým projektem. Bez ní by vše bylo nesmírně složité a rozhodně bychom nebyli na takové úrovni, jako jsme nyní,“ připomíná Luděk Homoláč.

Zemědělci si velice pochvalují zkušenosti získané z Jihočeské univerzity – Fakulty rybářství a ochrany vod, a také z brněnské zemědělské Mendelovy univerzity. „Oslovujeme rovněž střední potravinářské a zemědělské školy, to je pro nás priorita a výzva na další roky. Věnujeme se také osvětě ve veřejném stravování a vydali jsme i kuchařku s recepty se sumečkem,“ doplňuje.

Regionální ocenění

Práce kolem ryb není jednoduchá, Luděk Homoláč je ale spokojený, že mají stabilizovaný kolektiv. Společnost má více než šest desítek zaměstnanců, v práci s rybami se pohybuje zhruba pět procent z nich.

„Jsou to vesměs srdcaři, kteří mají život s rybami doslova v krvi. Naši osvědčení pracovníci jezdí také prodávat na trhy do Hradce i Pardubic. Prošli jsme těžkým obdobím covidu, kdy byl zastaven provoz škol, a tudíž jídelny nevařily. Nyní se zase neustále zdražuje elektřina, kterou potřebujeme pro veškerou činnost, v zimě musíme třeba ohřívat vodu, a tak je nutné neustále hledat rezervy, kde ušetřit. Naštěstí se nám to daří a výsledkem je i několik ocenění, které náš sumeček získal.V soutěži Regionální potravina náš produkt dostal Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje a jsme také držiteli označení kvality Klasa. Přesto to není jednoduché, je to závazek a pro nás prostě výzva do dalších let,“ dodává Luděk Homoláč, předseda představenstva společnosti ZAS Mžany.