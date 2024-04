Sklad Potravinové banky ve Zlínském kraji (PBZK) nejprve sídlil pouze v pronajatých prostorách v Otrokovicích. Ty však kapacitně nestačily, proto byl vybudován nový sklad v Liptále na Vsetínsku. Vznik tohoto objektu umožnily evropské dotace. Projekt na zřízení skladu potravin podpořily fondy EU více než osmi miliony korun. Tisíce tun jídla se zbytečně nelikvidují a PBZK tak pomáhá i životnímu prostředí.

Fondy EU pomohly zachránit potraviny pro lidi v nouzi | Video: Deník/Petr Pelíšek; se svolením MMR

Nový sklad vznikl rekonstrukcí budovy v Liptále, který leží mezi Zlínem a Vsetínem. „Za dotaci jsme nejprve koupili nemovitost v hodnotě 8 675 073 korun, tu jsme následně opravili a do té opravy jsme vložili díky Ministerstvu životního prostředí dalších 5 282 228 korun. Díky dotačnímu programu a příspěvku společnosti Kayaku Safety Systems Europe, která nám přispěla na projekt, je ukončena první fáze rekonstrukce a budovu můžeme užívat,“ uvedla ředitelka PBZK Vendula Kovářová.

Péče o novorozence v Ostravě je na špičkové úrovni. Modernizaci pomohly dotace

Za hezkou a povedenou stavbou stojí spousta práce, před rekonstrukcí vypadala jinak. „Ta budova byla úplně vybydlená. Původně to byl sklad barev, takže jsme museli udělat kolaudaci na změnu užívání, tedy na sklad potravin. První polovina přízemí je opravená, zde můžeme skladovat potraviny, druhá část je stále ještě k rekonstrukci, což už jsme v rámci té jedné dotace nezvládli udělat,“ vysvětlila Kovářová.

Zdroj: se svolením MMR

Plány do budoucna

Bez evropské dotace by nové zařízení nemohlo vzniknout.

„Vůbec by to nebylo možné, byla to stoprocentní dotace, to znamená, že nám bylo zafinancováno vše. My jsme do této doby neměli žádný vlastní sklad,“ podotkla ředitelka banky potravin. Potraviny pro potřebné tak můžou rozdělovat nejen z Otrokovic, to pro Zlínsko, ale také z Liptálu, který je schůdnější pro lidi ze Vsetína a Valašska.

„Přijíždějí si odběratelské organizace, kterých my už máme přes stovku, a nabalíme jim tady potraviny. Nebo je druhá varianta, kdy chystáme přímo balíčky, rozvážíme je v rámci nového projektu, který dělá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže máme výdejny, jezdíme po kraji a rozdáváme ty balíčky přímo konkrétním rodinám,“ řekla Kovářová.

„Budova byla úplně vybydlená. Původně to byl sklad barev. První polovina přízemí je opravená, zde můžeme skladovat potraviny.“ Vendula Kovářová, ředitelka PBZK

Celý projekt byl dokončen velmi rychle, za necelý rok už začal sklad sloužit svému účelu. „Ano, bylo to rychlé. Věděli jsme, že tu budovu kupujeme v takovém stavu. Byli jsme připravení a od začátku na rekonstrukci makali,“ uvedla Kovářová s tím, že to ještě není všechno. Již nyní připravují v Liptále pokračování prací. Budovu mají v plánu dále zvelebovat.

VIDEO: Pod jednou střechou. Charita v Kutné Hoře zkvalitnila své služby

„Máme sklad pro oblast Vsetínska, který je dostatečně prostorný na to, aby tam v budoucnu mohla vzniknout víceúčelová budova, v níž budeme zpracovávat potraviny v transformační kuchyni – například zavařovat, péct, vařit marmelády, sušit ovoce, zeleninu a podobně. Budeme tam také vzdělávat malé i velké v oblasti předcházení plýtvání potravinami a ochrany životního prostředí,“ řekla.

Zdroj: se svolením MMR

Potravinová banka nejen pomáhá potřebným, ale také potraviny zachraňuje, což je podstatné s ohledem na ekologii, udržitelnost a hospodárnost.

„Myslím, že je to velmi důležité. Často mě trošku trápí, že lidé si nás pletou s pouhou sbírkou potravin. Myslí si, že fungujeme jen v rámci sbírek, ale to je jenom tak deset procent naší činnosti. My každý den jezdíme, zachraňujeme potraviny, které by jinak byly zlikvidovány, to je velmi důležité. Zrovna nedávno jsem si to počítala a zachráníme zhruba šedesát velkých kamionů potravin ročně. Takže ty sklady jsou velmi významné, protože něco můžeme uchovat na delší dobu. Nemáme třeba hned odběratele pro ty potraviny, které zachráníme. Bez skladových prostor by to nešlo,“ uvedla Kovářová.

VIDEO: Ve vlastním a prostornějším. V bývalé pekárně sídlí potravinová banka

Potravinová banka ve Zlínském kraji vznikla v roce 2015. Za dobu své existence pomohla mnoha lidem v nepříznivé životní situaci. Jaká je cesta zachráněných potravin k těm, co je potřebují? Někdy to není lehké. „Zachráněných potravin máme hodně, na Zlínsku a Valašku se nám úplně nedaří sehnat odběratele, protože oni se trošku stydí. Jinde, třeba ve větších městech, se naopak stojí před bankami fronty. Takže my se lidem snažíme vysvětlovat, že když si od nás vezmou zachráněné potraviny, šetří tím také životní prostředí,“ uvedla Kovářová s tím, že nejde jen o trvanlivé potraviny.

„Hlavně potřebujeme takové klienty, kteří umí vařit, protože často ty potraviny potřebují další zpracování. To znamená my jim dáme třeba mraženou zeleninu nebo něco, co potřebuje tepelnou úpravu, a oni si pak můžou navařit. Například v létě míváme spoustu rajčat, takže z těch můžou být protlaky,“ uvedla.

Zdroj: se svolením MMR