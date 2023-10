Záchranáři ze Zlínského kraje získali nové vzdělávací a výcvikové prostory i vybavení. S podporou evropské dotace došlo k rozšíření Vzdělávacího a výcvikového střediska (VVS) Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Zásadně se zvýšila kapacita školicích prostor a kvalita přístrojového vybavení. Středisko navíc nyní slouží nejen složkám Integrovaného záchranného systému (IZS), ale také veřejnosti, dobrovolným hasičům, středním školám, jednotkám městské policie a dalším.

S podporou evropské dotace došlo k rozšíření Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. | Video: Deník/Petr Pelíšek; se svolením MMR

Objekt Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) už nestačil náročným požadavkům výcviku záchranářů, a proto zde vyrostly nové prostory formou nástavby třetího nadzemního podlaží. Školicí kapacita střediska tím vzrostla a časová náročnost výcviku naopak výrazně poklesla. Lze totiž najednou vzdělávat větší skupiny.

Lepší výcvik a modernější simulátory navíc zvyšují kvalitu záchranných prací. Ubývá totiž negativních jevů při mimořádných událostech. A to i proto, že zde cvičí také další složky Integrovaného záchranného systému. Hasiči a policisté, kteří působí v místě zásahu, tak vědí, jak rychleji a lépe poskytnout první pomoc a neodkladnou přednemocniční péči.

Zdroj: se svolením MMR

Cvičí v reálných prostředích

Výcvik se přitom záchranáři snaží co nejvíce přiblížit reálným podmínkám. „K výuce budeme ale i přes postupující inovace a rozvoj moderních technologií stále využívat především nejrůznější dostupné lokality v reálu. A nespokojíme se pouze s přednáškovou místností,“ popisuje vedoucí střediska Dana Polášková. Běžně využívají chodby, zdejší jídelnu či kuchyňku pro zaměstnance. Cílem totiž je procvičovat záchranářské návyky v prostředí, které se blíží reálné situaci při výjezdech.

Podle ní musí zdravotničtí záchranáři při výkonu služby pracovat mnohdy v ne zrovna vyhovujících podmínkách. „Proto se snažíme tento diskomfort přenést i do výuky. Za pomoci speciálního zařízení můžeme simulovat i ztížené světelné podmínky,“ podotkla.

Stovky telefonátů denně. Komunikaci středočeských záchranářů zlepšila dotace

Středisko se nachází v nejvyšším patře sídla ZZS ZK na Peroutkově nábřeží ve Zlíně. Pro výuku je zde k dispozici nepřeberné množství materiálu, a to včetně realistické figuríny člověka v hodnotě téměř čtyř milionů korun, která věrně kopíruje chování zraněného a reakce na jednotlivé zásahy záchranářů.

Možný je zde také interaktivní nácvik zvládání mimořádných událostí pomocí počítačových simulací, kdy se záchranáři – s nadsázkou řečeno – přenesou na místo nehody prostřednictvím projekce. Po místě události se pohybují pomocí joysticku, zároveň jsou propojeni s dispečerem v mobilním operačním středisku mimo „ostrý“ provoz, takže veškerá hlášení a komunikace probíhají jako při reálném zásahu. V rámci České republiky se jedná o unikátní systém výcviku.

Zkušení lektoři

Středisko má pro jednotlivá školení k dispozici lektory nejrůznějších odborností. Významnou výhodou při školení záchranářů je, že všichni z přednášejících mají aktivní zkušenosti z terénu. Zdravotničtí záchranáři využívají rovněž ty nejmodernější výukové modely pro resuscitaci. Jde o různé druhy simulátorů, například dítěte ve věku 8 až 10 let, novorozence či zátěžový model dospělého. Všechny tyto figuríny mají vyhodnocovací jednotky, které změří kvalitu resuscitace.

„Záchranáři se musí neustále vzdělávat, aby byla zajištěna kontinuita úrovně odborné způsobilosti v souladu s poznáním urgentní medicíny.“



Dana Polášková, vedoucí střediska

Modely rovněž umožňují široké spektrum simulační výuky. Školitelé naprogramují scénáře včetně poruch srdečního rytmu tak, jak by to vypadalo v terénu. Modely jsou intubovatelné, navíc jde o figuríny, které měří kvalitu srdeční masáže i zajištění dýchacích cest. Všechny nabízejí programy pro vyhodnocení jednotlivých postupů při řešení problémových úloh.

A proč bylo vylepšení výcvikového střediska potřebné? „Záchranáři se musí neustále vzdělávat, aby byla zajištěna kontinuita úrovně odborné způsobilosti ZZS v souladu s poznáním urgentní medicíny, medicíny obecné a medicíny katastrof. VVS má k dispozici 20 lektorů, kteří zároveň aktivně působí v praxi. Všichni naši zaměstnanci, kteří slouží ve výjezdových skupinách, musí povinně absolvovat ve VVS alespoň osm hodin výuky ročně. Nováčci prochází celým adaptačním procesem tak, aby byli připraveni poskytnout špičkovou neodkladnou přednemocniční péči,“ řekla Polášková.

Zdroj: se svolením MMR

Dana Polášková: Pro výcvik využíváme i kuchyňku, schodiště nebo vstupní vestibul

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) disponuje opravdu špičkovým vzdělávacím a výcvikovým střediskem (VVS), a to jak po stránce materiálního vybavení, tak i personálního zajištění. Vzniklo za finančního přispění fondů EU, které přesáhlo 17 milionů korun. Evropská dotace pokryla 85 procent nákladů, což oceňuje vedoucí střediska Dana Polášková.

Dana Polášková, vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského krajeZdroj: se svolením ZZS ZKCo všechno se povedlo vybudovat?

Realizací projektu došlo k rozšíření Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS ZK, a to nástavbou 3. nadzemního podlaží současného objektu ZZS Zlínského kraje. Díky tomu je nyní možné jednorázově proškolit až 80 osob. Středisko disponuje velkým přednáškovým sálem pro tento počet posluchačů. Posuvnou odhlučněnou stěnou jej lze navíc rozdělit na dvě menší samostatné místnosti. Součástí VVS je také PC místnost se 13 osobními počítači. Část počítačů má softwarovou aplikací XVR pro simulaci událostí s hromadným postižením osob. Vedle velkého sálu je speciální menší učebna, ve které probíhá výuka na realistickém celotělovém modelu Simman 3G.

Další součástí střediska je exteriérový výcvikový prostor, který je částečně zastřešený a nachází se zde mimo jiné i realistická maketa schodiště. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá v malých skupinách na mnoha místech, využíváme pro nácviky i kuchyňku, schodiště a vstupní vestibul. Ke středisku rovněž náleží bohatě vybavená knihovna odborné literatury. Vzdělávací a výcvikové středisko má také pomůcky pro nácvik základní neodkladné resuscitace všech věkových kategorií s vyhodnocovacími jednotkami, sofistikovanými modely pro osvojování rozšířeného oživování a řadou výukových pomůcek nezbytných pro praktické procvičování.

Součástí projektu bylo i pořízení vybavení – co všechno bylo třeba? Máte nejmodernější vybavení, na kterém se naučí vše potřebné?

Základní praktický nácvik se provádí na jednoduchém trenažéru KPCR dospělý, junior a na trenažéru AED. Na tuto základní výuku pak navazují vzdělávací akce se zaměřením na interní a chirurgické stavy. Do praktické části patří i resuscitace dítěte. Ve výuce máme velmi sofistikované modely všech věkových kategorií se zpětnovazebními jednotkami. Trenažéry se používají společně se sadou pro imitaci zranění a modelem pro obtížné vyproštění. Do výuky vybraných first responderů ze složek IZS je zařazena i figurína pětiletého dítěte Code Blue III. Další speciální výuka se zaměřuje na válečnou medicínu a traumatická poranění. V takovém případě se pracuje například s modely imitujícími poranění hrudníku, břicha a končetin – Simman 3G, Hall.

Cely, střelnice i výcvik psů. Policisté v Chrudimi slouží v moderním areálu

Komu ty nové prostory slouží? Kdo se zde může školit, školí a již školil?

Prostory slouží pro interní vzdělávání a výcvik členů výjezdových skupin ZZS ZK, operátorů zdravotnického operačního střediska, výuku první pomoci v komerčních a propagačních kurzech a pro výuku první pomoci pro příslušníky základních složek IZS. Konají se zde například praktické části výběrových řízení na pracovní pozice ve výjezdových skupinách a zdravotnickém operačním středisku, vzdělávací programy pro nové zaměstnance v rámci adaptačního procesu a tak dále. Činnost VVS je velmi široká. Připravují se zde i výukové materiály, metodické listy a doporučené postupy organizace. Pro představu – v roce 2022 zde bylo proškoleno 3836 příslušníků složek IZS. Ostatních zájemců včetně odborné veřejnosti pak bylo 1483.

„Pro představu – v roce 2022 zde bylo proškoleno 3836 příslušníků složek IZS. Ostatních zájemců včetně odborné veřejnosti pak bylo 1483.“

Výše dotace EU činila u tohoto projektu více než 17 milionů korun. Byla to zásadní pomoc?

Celkové způsobilé výdaje byly zhruba 20,659 milionu korun, přičemž evropská dotace činila 17,560 milionu korun. Získali jsme ale i státní příspěvek, a to ve výši 1,032 milionu korun, což bylo pět procent nákladů. Vlastní zdroje se tak rovnaly pouze deseti procentům. ZZS Zlínského kraje je příspěvkovou organizací a jakákoliv dotace je významnou a příjemnou pomocí. Tento evropský příspěvek činil 85 procent, takže samozřejmě šlo o zásadní finanční krytí při realizaci této investice.

Zdroj: se svolením MMR