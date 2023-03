Velvyslanec v Moldavsku Stanislav Kázecký vidí evropskou budoucnost této země jako reálnou. I proto, že velká část Moldavanů má už dnes evropský pas a v zemích Evropské unie žije a pracuje.

Pane velvyslanče, máte zabaleno v autě pro případ ruského útoku na Moldavsko? Nebo dnes už se tak vyhroceně situace v Moldavsku nevnímá?

Po nějakou dobu po únorovém začátku ruské invaze na Ukrajinu jsme skutečně zabaleno měli. Nicméně dnes už je situace relativně konsolidovaná. V současné době si nemyslíme, že by hrozilo nějaké úplně bezprostřední nebezpečí, že bychom zabalené kufry opět potřebovali.

Byly loni skutečně reálné obavy, že pokud se Rusům podaří rychle dobýt jihoukrajinskou Oděsu, že by mohli pokračovat do Moldavska?

Ty plány se v médiích objevovaly. Nedá se vyloučit, že takový záměr ze strany Ruska existoval a že s tím Rusko v nějakých plánech počítalo. Ale stejně jako loni v únoru, i dnes závisí situace v Moldavsku a v Kišiněvě nasituaci na ukrajinsko-ruské frontě. Pokud Ukrajinci udrží frontu tam, kde je dnes, myslím si, že bezprostřední nebezpečí pro Moldavsko nehrozí.

Je Moldavsko stále rozděleno na proruskou a prorumunskou, respektive prozápadní část? Mění se to?

Zásadní změnou je vítězství proevropské prezidentky Maiy Sandu ve volbách před více než dvěma lety. Letos v létě to budou dva roky, kdy její proevropská strana vyhrála s většinovým mandátem i volby do parlamentu. Od té doby je proevropský směr v rámci moldavské politiky velmi viditelný.

A co s tím udělala ruská agrese proti Ukrajině?

Stejně jako všude jinde na světě ruská agrese proti Ukrajině tu situaci trochu vyhrotila. Je zřejmé, že Moldavané jsou stejně jako občané jiných států postaveni stále jasněji před otázku, jak tu situaci vidí.

Jak ji tedy vidí obyčejní Moldavané?

Moldavsko je zemí, která má dlouhou dobu velkou ruskou diasporu, má velkou skupinu obyvatel, která mluví rusky a neumí rumunsky. Například to jsou Gagauzové, potomci etnických Turků, kteří komunikují mezi sebou rusky. Nedá se říci, že podpora směřování do Evropy, do Evropské unie, je zcela jednoznačná. Nicméně jsem přesvědčen, že je většinová.

Co pro Moldavsko znamená fakt, že možná až milion obyvatel země, tedy skoro polovina, má pas EU, tedy sousedního Rumunska? Není už tímto způsobem dnes vlastně Moldavsko jednou nohou v Evropské unii?

Moldavsko loni dostalo kandidátský status, byla to jedna z posledních aktivit francouzského předsednictví v EU. Ale Moldavsko na druhou stranu čeká před tím, než bude moci být do Unie přijato, mnoho výzev, o tom není žádná pochybnost.

Milion Moldavanů s evropským pasem v tom zemi nějak pomáhá?

To, že tak velké množství Moldavanů má evropský pas, respektive v unijních zemích žije a pracuje, dokresluje celkový obraz, kde se Moldavané vidí a kde cítí, že je jejich budoucnost.

Je současně nějaká část moldavského obyvatelstva, která se nadále orientuje na Moskvu, která tam jezdí za prací?

Určitě je. Přesná čísla neznám, ale jsem přesvědčen, že je výrazně menší. Už kvůli tomu, že je s tím spojena možnost povolání do ruské armády. Mnozí z těchto Moldavanů totiž mají také ruský pas.

Takže i proto Rusko tolik netáhne?

Atraktivita Ruska jako země, kam by se dalo jet za prací, výrazně poklesla. I když vztahy k Rusku mají dlouhou historii, tak přitažlivost a sympatie klesají. A ještě více klesají směrem k Putinově vládě.

