České zastoupení v Bruselu posílilo v souvislosti s naším předsednictvím na dvojnásobek normálního počtu. Přesto tam mají od rána do večera co dělat. Stalo se něco podobného i v případě zastoupení Unie v Praze? My máme také od rána do večera co dělat, ale neposílili jsme. Nás se české předsednictví do takové míry totiž netýká. Vyjednávání jednotlivých právních návrhů probíhá totiž v Bruselu, proto tady nepotřebujeme mít tak rozsáhlý aparát. Pro dobu předsednictví tady máme ale přesto dva kolegy navíc, abychom posílili informování o tom, co se v Bruselu, České republice a v evropské politice děje.

Je dnes Česká republika v jiné kategorii, než jsou z hlediska právního státu a dodržování demokracie takové země jako Polsko a především Maďarsko? Podařilo se nám i díky volbám a odchodu Andreje Babiše z funkce premiéra dostat z pozice státu, nad nímž se v Unii vznášel otazník?

Pokud jde o právní stát, tak Česká republika je v úplně jiné pozici než Polsko a Maďarsko. Protože soudy a státní zastupitelství u nás fungují jako nezávislé instituce.

Což vidíme v případě soudu s Andrejem Babišem a případem Čapí hnízdo…

To jste řekl vy. Od dodržování právního státu se naše pozice odvíjí. Schopnost udržet si odpolitizované soudnictví a justiční soustavu, to je úplný základ.

To je to, co v Polsku není?

Ano, to, že se to nepodařilo dodržet, se vyčítá Polsku.

A v Maďarsku?

Tam je to ještě širší. Tam je to naprostá kontrola nad médii, odstranění jakýchkoli kritiků, včetně neziskových organizací, které jsou šikanovány, jako zahraniční agenti a podobně. V České republice je situace v této oblasti úplně jiná.

Řekněme si ale otevřeně, že naše pozice nebyla ani před Babišem nijak slavná. Změnila to naše velká pomoc Ukrajině od dodávek zbraní po přijetí velkého množství uprchlíků? Posunuli jsme se v Evropě směrem nahoru?

Určitě Českou republiku posunula směrem vzhůru jednoznačnost vůči ruské agresi. Jednota Evropské unie je v tomto směru dnes na prvním místě. Česká republika tady plní příkladně svoji roli. A to i jako předsednické země Unie, kdy se jednotu snaží držet. Ať už při vyjednávání řešení energetických problémů, nebo u sankcí proti Rusku. Díky tomu má dnes Česká republika v Evropské unii a v evropských institucích velmi dobrý obraz.

S tím, jak probíhá naše předsednictví, zatím panuje v Unii spokojenost?

Předsednictví se hodnotí až po jejich skončení, takže na hodnocení je ještě brzy. Prozatím ale to, co se například podařilo vyjednat v oblasti energetiky, bylo velmi efektivní. A spolupráce mezi Evropskou komisí, Evropskou radou a českým předsednictvím funguje velice dobře. Neslyšela jsem prozatím žádnou výtku.

Je Evropská unie během války na Ukrajině v nějakém krizovém režimu, kdy se dnem a nocí řeší jak pomoc Kyjevu, tak například dodávky energií?

Začátek ruské agrese 24. února znamenal zvrat. Lidé si uvědomili, že tady nemusíme žít v míru. A asi nejvíce si to uvědomili lidé v naší části Evropy. V Evropské unii sice běží i další věci, které je třeba řešit, ale prioritou se stalo, že je válka a my musíme pomoci Ukrajině. Soustředit se na to, jak to udělat. A musíme v tom být všichni jednotní. Udržení jednoty vůči Ukrajině bylo hlavním tématem posledních sedmi měsíců. K tomu se přidala solidarita, kdy Ukrajinci začali hledat už v prvních dnech války útočiště v zemích Unie. Nejdříve v její východní části a postupně se dostávali i do západní Evropy. Tato dvě témata jsou dnes pro Unii úplně nejdůležitější.

A zafungovala v nich Unie tak, jak měla?

Ano, ukázalo se, že v krizových momentech umí Evropská unie fungovat jednotně. A že rozdíly, které tu jsou a jsou normální a běžné, se teď smazávají, protože všichni mají stejný cíl. A to je pomoci Ukrajině a porazit Vladimira Putina.

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek při našem rozhovoru řekl, že o tom, jak bude hodnoceno naše předsednictví, ale i o úspěchu Unie jako celku rozhodne, zda bude v zimě čím topit a svítit a zda na to budeme mít. Jak je na tom Unie teď?

Jsme hodně daleko. Už se nám podle mě podařilo překonat kritickou hranici, abychom si mohli být jisti, že zimu zvládneme bez toho, že bychom museli mrznout. Ale debata o energetice nezačala s ruskou invazí 24. února. Ona se jen posílila. Energetická bezpečnost a dostupnost energií byla klíčovým tématem už od počátku práce Komise, vedené Ursulou von der Leyenovou. Souvisí to i s jejím cílem přejít na udržitelné zdroje energie, snížit emisní zátěž a dosáhnout klimatické neutrality. Jen do české energetiky šlo z Evropy přes tři miliardy eur.

Už na jaře se ale mluvilo o společných evropských nákupech plynu, které by pomohly i zemím, jako je Česko. Proč pořád nejsou?

K tomu musí být vůle členských států. Ale v posledních týdnech jsem zaznamenala, že se to téma vrací. Evropská komise nabídla, že společné nákupy zprostředkuje, a vyzvala členské státy, ať se do toho zapojí. A míč je na straně členských zemí.

Mnoho Čechů má ale přesto pocit, že Unie pomáhá v této oblasti příliš pomalu.

Už v březnu Evropská komise vydala doporučení členským státům, jak se zbavit závislosti na ruském plynu. V květnu přišla první evropská legislativa a byla uvolněna některá evropská pravidla, aby se zemím usnadnilo řešení krize. Bylo vydáno nařízení o doplnění plynových zásobníků pro příští sezonu. Už na počátku září bylo naplněno 84 procent veškeré kapacity, takže by to mělo stačit. Snížila se spotřeba ruského plynu, která byla 40 procent, na pouhých 9 procent. Zdroje plynu jsou, plyn přichází do Evropy z jiných zemí. Jsou tu dohody s USA, Norskem, s Alžírskem, s Ázerbájdžánem.

Bude to opravdu stačit?

To všechno, co se za těch sedm měsíců událo, ta obrovská intenzita, se kterou se Evropská unie zaměřila právě na energetickou dostupnost a bezpečnost, nám dalo jistotu v tom, že tu zimu zvládneme.

Mnoho Čechů ale ten pocit stále nemá. Proč?

Já jsem teď mluvila za celou Evropu. Česko je ale speciální případ, protože tady závislost na ruském plynu byla jedna z nejvyšších.

Abychom byli přesní, byli jsme úplně nejvíce závislí. Bylo to tak?

Ano, bylo. I z toho se odvíjí panika, která tady nastala, a byla svým způsobem oprávněná. Česko bylo v komplikované situaci. Ale to, co se teď přijalo na evropské i národní úrovni, do sebe naprosto zapadá. A mně to dává jistotu, že to i v Česku dobře dopadne.