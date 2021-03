Pravidla mění směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a o předvídatelných pracovních podmínkách z června 2019. Mají zajistit minimální standard ve všech členských zemích. První předpis má ČR do svých zákonů přenést nejpozději do 2. srpna 2022 a druhý do 1. srpna 2002.

"Naše úprava většinu požadavků směrnice (o rovnováze práce a soukromí) splňuje. V řadě případů je dokonce výhodnější. I přesto si vyžaduje patrně hlubší úpravu rodičovské a jejího zajištění. Bude nutné prodloužit o týden otcovskou dovolenou," popsala náměstkyně. Podle ní se změny dotknou i nároku na ošetřovné a rodiče či pečující by měli mít právo na práci na dálku, pokud v tom zaměstnavateli nebrání vážné důvody. "Návrh zákona bude mít významné dopady do rodinné politiky," řekla Roučková. Zmínila novou dávku a pracovní volno pro pracující rodiče.

Podle předpisu o rovnováze mezi prací a rodinou by se mimo jiné měla placená otcovská prodloužit na deset dnů a u rodičovské by měly být dva měsíce nepřenosné, aby se matka a otec v péči vystřídali. Směrnice o pracovních podmínkách má zajistit pracovníkům větší ochranu, jistější zaměstnání a všude v EU minimální pravidla pro práci na zavolanou či bez pracovní smlouvy a běžného rozvrhu. Lidé by měli mimo jiné vědět, kdy mohou práci očekávat, kolik jí bude a kolik za ni dostanou.

Zákony musí projít úpravou

Podle náměstkyně ministerstvo nyní pracuje na variantách. Chce o nich jednat s odbory, zaměstnavateli i poslanci. Upravit bude nutné zákoník práce a další zákony. Resort chce vládě do konce června předložit jednu normu.

Výbor o přípravě legislativních změn jednal se zástupci ministerstva loni v únoru. Jak by se měla pravidla upravit, se dnes nedozvěděl. "Mysleli jsme si, že nám ministerstvo řekne něco konkrétního. Zopakovalo to, co jsme slyšeli před rokem," uvedla místopředsedkyně výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Míní, že ministerstvo nic nepřipravilo a úpravu zřejmě nechává až na povolební Sněmovně.

Šéfka výboru Jana Pastuchová (ANO) podotkla, že o prázdninách Sněmovna nezasedá a poslední měsíc před říjnovými volbami nemá už zákon šanci na přijetí. Místopředsedkyně výboru Olga Richterová (Piráti) poukázala na to, že za nepřenesení pravidel EU do domácích zákonů hrozí pokuty. "Není možné, aby příští Sněmovna musela uspěchaně kvůli sankcím hlasovat, protože nebyla vůle to připravit," dodala Richterová.

Výbor dnes vyjádřil se stavem příprav nespokojenost. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) mu má do konce měsíce informace poskytnout a má dorazit na příští jednání.