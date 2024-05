Prvního května 2004 rozšířila Česká republika mapu evropského společenství a připojila se mezi státy Evropské unie. Přístup ke společné politice a pravidlům dal popud ke vzniku lidové tvořivosti obyvatel i politiků, kteří během následujících dekád šířili i různé fámy nebo překrucovali fakta. Mezi jednu takovou fámu patřilo i tvrzení, že se Unie chystá Česku zrušit v abecedě písmeno Ř.

Podle odborníků byly dopady této dezinformace minimální, v dezinformačním prostoru se ale stala určitým milníkem - sdílel ji i vysoce postavený politik, senátor Jaroslav Doubrava. Proč to byl milník a jak na toto období vzpomíná přímo bývalý senátor? Dozvíte se v novém seriálu Deníku.

Tvrzení: Evropská unie chce zrušit písmeno Ř

Odkud se vzala, kde vznikla a jak se šířila:

Informaci publikoval web pravdive-zpravy.cz, který spadal pod zpravodajství stanice Prima Cool v červnu 2016. Ve zprávách jazykovědec František Měch informoval o záměrech Evropské lingvistické rady, jejíž činnost reguloval Brusel.

„Jednohlasně rozhodla, že od letošního července ruší písmeno Ř. Téměř nikdo tohle písmeno v Evropě nepoužívá a pro každého, kdo neovládá češtinu, je jeho výslovnost extrémně obtížná. ELR chce zjednodušit komunikaci tím, že problematické znaky a hlásky bude postupně eliminovat,“ vysvětlil vědec.

Zpráva se šířila po sociálních sítích, zejména ve skupinách různých dezinformátorů. Podle serveru Manipulátoři.cz ji šířil například známý konspirátor a provozovatel takzvané České nezávislé televize Petr Ortek na webu nwoo.org.

Pozornost mimo tuto scénu a větší sdílení i mezi lidmi, kteří na světová spiknutí elit nevěří a „diktát Bruselu“ podrobují kritickému zkoumání, ale vyvolal moment, kdy zprávu, v tu chvíli už ne čerstvou, sdílel Jaroslav Doubrava. „Tak už nám berou i mateřský jazyk a my si to necháme líbit,“ napsal na sociální síť Facebook tehdejší senátor za Ústí nad Labem.

Jak je to doopravdy?

Jednalo se o šprým. Web pravdive-zpravy.cz byl totiž satirickým kanálem. Žádná Evropská lingvistická rada ani navíc neexistuje. A smyšlený je i jazykovědec František Měch. Jednalo se o „univerzálního experta“ na všechno, kterého web využíval pro témata v široké škále od módy až třeba po církevní dogmata.

Přímo Jaroslav Doubrava se záhy poté, co byl konfrontován s realitou, za šíření zprávy omluvil. Dnes na všechno vzpomíná s velkým nadhledem. A zdůrazňuje, že tak bral zprávu i před lety. „Tehdy mě ani ve snu nenapadlo, že by i někdo mohl myslet, že tomu věřím. Přeposlal jsem to tak, jak jsem obdržel, jako fór,“ vysvětlil pro Deník.

Podle něj celou záležitost zbytečně nafoukla média, která hledala senzaci. „Ti, kdo mě znali, to vzali stejně jako já, jako dobrý fór. Nebo myslíte, že politik nemá nárok žertovat?“ doplnil. Podle Doubravy tento přešlap nijak jeho politické kariéře neuškodil. Ta prozatím skončila v roce 2022.

Velký společenský zásah této fámě nepřikládá ani šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz Jan Cemper. „Já bych tomuto hoaxu velkou váhu nepřisuzoval. Ukázalo to však, že hoaxy jsou schopní šířit i vysoce postavení politici,“ zmínil.

V evropských státech se podle něj hoaxy o jazykovědných nařízeních zřejmě jinak vůbec nevyskytují, ale diskuze se vedou nad jinými specifiky. „Dost časté jsou hoaxy například o rušení nejrůznějších druhů potravin či zvyklostí. Napadají mě hoaxy o rušení vánočních trhů a zdobení stromů,“ uzavřel Cemper.

Verdikt Deníku: Lež