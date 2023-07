Evropský parlament v úterý schválil zásadní evropskou směrnici, která podpoří alternativní pohony aut napříč celou Evropou. A především v zaostávajících zemích, jako je i Česká republika, zajistí majitelům elektromobilů a aut na vodíkový pohon jistotu, že budou mít kde doplnit „palivo“. A to za férových podmínek.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/David Vagaday

Do roku 2026 budou muset být dobíjecí stanice s výkonem nejméně 400 kW pro elektromobily na trasách hlavní sítě TEN-T k dispozici nejméně každých 60 kilometrů. Do roku 2028 se bude muset výstupní výkon sítě zvýšit na 600 kW. Dobíjecí stanice pro nákladní vozidla a autobusy musí být k dispozici každých 120 kilometrů.

Do roku 2028 by měly být instalovány na polovině hlavních silnic EU, a to s výkonem 1 400 kW až 2 800 kW v závislosti na silnici.

Češi nevěří autům s alternativním pohonem. Dál roste zájem o benzinové vozy

Vodíkové čerpací stanice podél hlavní sítě TEN-T musí být do roku 2031 nejméně každých 200 kilometrů. V Česku se to týká všech hlavních dálnic jako Praha - Bratislava, Praha – Norimberk, Brno - Ostrava či Praha – Hradec Králové. „Nová pravidla pomohou zavádět více dobíjecí infrastruktury a její používání bude stejně snadné jako u tradičních čerpacích stanic,“ uvedl zpravodaj návrhu, sociální demokrat Petar Vitanov.

Snadná platba

Řidiči vozidel na alternativní pohon budou moci na dobíjecích stanicích snadno zaplatit (platební kartou nebo bezkontaktně a bez nutnosti předplatného), přičemž cena se bude počítat za kWh, kilogram nebo za minutu dobití.

Poslanci zajistili, že Evropská komise zřídí do roku 2027 databázi EU s údaji o alternativních palivech, kde bude možné najít informace o dostupnosti či ceně.