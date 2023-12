Zejména mladí lidé tráví u chytrých telefonů příliš mnoho času, což s sebou nese zdravotní rizika. Europoslanci proto řeší, jak nastavit online služby tak, aby neustále nerozptylovaly pozornost uživatelů a nezahlcovaly je častými zprávami a oznámeními.

Mladí lidé tráví na chytrých telefonech příliš mnoho času | Foto: Shutterstock

Je to návykové jako drogy. „Možná bych to přirovnal až k heroinu,“ říká jen s malou nadsázkou o návykovém designu aplikací kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja (Piráti).

Design mobilních aplikací je podle zjištění odborníků nebezpečím především pro mladou generaci Evropanů. „Mladí lidé v Evropské unii tráví na mobilních telefonech sedm hodin denně,“ uvádí Kolaja. „Návykový design má za cíl udržet nás na aplikacích. Cílem je samozřejmě zisk provozovatelů,“ dodává.

Závislost na mobilních telefonech s sebou nese mnohá rizika:

„Problematické používání chytrých telefonů ovlivňuje rozsah pozornosti a vývoj mozku již od mladého věku. To je jedna z výzev naší doby,“ uvádí zpravodajka výzvy, nizozemská europoslankyně Kim Van Sparrentak (Zelení).

„Pokud nezasáhneme nyní, bude to mít obrovský dopad na další generace. Na ochranu našeho zdraví již máme přísná zdravotní a bezpečnostní pravidla pro potraviny, alkohol a tabák. EU se nyní musí vypořádat s návykovým designem,“ konstatuje zpravodajka.

Zdravotní problémy

Problémové používání smartphonu nebo internetu je spojeno s nižší životní spokojeností a symptomy poruch duševního zdraví, jako jsou deprese, nízké sebevědomí, poruchy tělesného obrazu a příjmu potravy, úzkost, stres.

Europoslanci chtějí po Evropské komisi návrh opatření, aby společnosti byly povinny vyvíjet etické a spravedlivé digitální produkty a služby bez zavádějícího a návykového designu.

Komise by měla navrhnout digitální „právo nebýt rušen“. Ve výchozím nastavení aplikací by mělo být „vypnout upozornění“, režim by měl být i ve stupních šedi, aplikace by měly obsahovat varování nebo automatické zamykání po použití předem nastavené doby i souhrn času stráveného na obrazovce.