Nechtěli jsme kvóty na migranty. Teď se musíme postarat o Ukrajince sami

Z Ukrajiny už do zemí EU, především do Polska, ale i na Slovensko a do Česka, zamířily dva milióny Ukrajinců. Všichni automaticky dostali jako váleční uprchlíci „dočasnou ochranu“ v celé EU. Ve skutečnosti ale mohou téměř všichni zůstat v zemích, do nichž přišli jako prvních.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se podíváme na problém uprchlíků z Ukrajiny. Evropská unie je velmi solidární s Ukrajinou i zeměmi, které nejvíce pociťují nápor obrovské uprchlické vlny, už nyní větší, než byla ta syrská v letech 2015 a 2016. Země jako Polsko, Slovensko, či Maďarsko a také Česká republika pociťují příliv uprchlíků nejvíce. EU uprchlíkům poskytla dočasnou ochranu na celém území EU, poprvé v historii a vyčlenila na pomoc uprchlíkům přes 12 miliard korun. To je chvályhodné, ale nebude to stačit na více, než na první dny či týdny. Už nyní je třeba si klást otázku, co bude s Ukrajinci dál. Zda Čechům, Polákům či Slovákům někdo se zvládnutím největší humanitární krize 21. století pomůže a jak. O tom a o mnohém dalším je dnešní speciální ukrajinský podcast Evropy pro Čechy. Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu. Deník Podcast Deník Podcast - Evropa pro Čechy Poslouchejte každou středu na Deníku, Spotify nebo Apple Podcast DeníkSpotifyApple Podcasts