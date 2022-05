"Pokud jde o dodávky zbraní, chceme úzce spolupracovat. Česko může dát k dispozici zbraně, které mají původ v ruské produkci a které by Ukrajina bezprostředně využila, a my můžeme pomoci české armádě, aby si udržela potřebnou sílu. Nazýváme to řetězovou výměnou," řekl Scholz.

"Domluvili jsme se na společném projektu, který se týká modernizace české armády a který, jak pan kancléř říkal, je spojen s konkrétní podporou ukrajinských ozbrojených sil. Naše týmy budou dál jednat o podobě spolupráce," řekl Fiala. "Jsem velmi rád, že jsme rychle nalezli v tak důležité věci shodu," uvedl český premiér. Doplnil, že Německo s Českem tak mohou využít svého potenciálu, kdy Praha může dodat Kyjevu zbraně, které ukrajinská armáda přímo potřebuje.

"Jsme velmi daleko a víme, co chceme udělat," uvedl Scholz na dotaz novinářů, jaké konkrétní požadavky Česko má a v čem by Německo mohlo Praze vyhovět. Podrobnosti o výměně vojenské techniky ale nechtěl uvést. "Týká se to konkrétních věcí, týká se to těžké techniky," dodal Fiala.

Německá vláda, která se dlouho zdráhala dodávat těžké zbraně na Ukrajinu, se rozhodla více zapojit do hromadných výměn zbraní a vybavení. Německo by tak spojencům ze svých vojenských zásob kompenzovalo to, co poskytnou Ukrajincům. Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová nedávno k takové možnosti výslovně zmínila, že tato výměna se bude týkat východoevropských spojenců, kteří Ukrajině přenechávají své vybavení sovětské výroby.

Jednání se Scholzem, na které navázala společná pracovní večeře, bylo vrcholem Fialovy dnešní cesty do Berlína. Pro premiéra to byla první návštěva německé metropole od nástupu do funkce předsedy vlády.

Před Scholzem, který Fialu přijal s vojenskými poctami, se premiér sešel se spolkovým premiérem Frankem-Walterem Steinmeierem. S ním rovněž hovořil o ruské invazi na Ukrajinu a česko-německých vztazích a spolupráci.

Po příletu do Berlína uctil Fiala ve věznici Plötzensee památku obětí, které tam popravili nacisté. Mezi popravenými bylo i 701 československých občanů. Poté navštívil Německou společnost pro zahraniční politiku (DGAP).